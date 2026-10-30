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Squishon 凝胶塑形枕
Squishon 凝胶塑形枕
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Squishon 凝胶塑形枕是一个柔软的可塑形软枕，能支撑和托起婴儿的头部和/或身体。其矩形的外形在保持对婴儿头部支撑的同时，也为婴儿头部的移动提供了一定的空间。
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针对不同需求的差异化设计
柔软的透气材料增强了舒适度和安全性
专为晚期早产儿和新生宝宝设计。
功能
针对不同需求的差异化设计
若需要内部填充更加紧密的枕头，护理人员可以将枕头内的凝胶填充物推向一侧，而将另一侧折叠到这侧枕头的下方。
柔软的透气材料增强了舒适度和安全性
Squishon 凝胶塑形枕采用柔软的透气材料制成，内部填充无毒的凝胶，增强了婴儿使用过程中的舒适度和安全性。
专为晚期早产儿和新生宝宝设计。
略厚的枕套可以延缓内部填充物的蒸发所需时间，因而可以使用较长时间。
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Wedgie
Wedgie 是一个体位支持垫。当婴儿侧卧时，Wedgie 能够帮助支撑婴儿或者调整压力点，提高婴儿侧卧时的舒适度。该产品还可用于支撑呼吸机的管路。
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