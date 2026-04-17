Skip to main content
医疗专业
产品与服务
支持与联系
耗材与配件
Bendy Bumper 可变形制动带
Bendy Bumper 可变形制动带
体位支持
耗材与配件
Bendy Bumper 可变形制动带
体位支持
耗材与配件
Bendy Bumper 柔韧的制动带产品系列包括可弯曲的体位支持产品，可以保持某一形状直至再次塑形。该类产品可以根据需要进行任意塑形，以提升新生儿的被包围感，对四肢伸展和弯曲提供反射刺激。
联系我们
结构具有出色的塑形能力
可拆卸杆芯可清洗和重复使用
可变形制动带杆芯可以重复使用
功能
结构具有出色的塑形能力
Bendy Bumper 柔韧的制动带产品系列可以随意塑形，并且能够保持同一形状直至重新塑形。这一出色的成形能力是由于其在厚泡沫海绵中加入了一根密闭杆芯。
可拆卸杆芯可清洗和重复使用
可变形制动带的内芯可拆卸，外套清洗后可用于新的制动带，以供多人使用。
可变形制动带杆芯可以重复使用
制动带采用一个可擦拭的聚氨酯 (Dermaplush) 外套包覆内部的杆芯及抗菌海绵，使其可以重复使用，可以按照各医院设备的清洁要求进行擦拭消毒，并有两种尺寸可供选择。
显示更多