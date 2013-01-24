|操作温度
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|儿童患者
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|吸气气道正压 (IPAP)
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|持续正压通气（CPAP）
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|成人
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|存储温度
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|相对湿度
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|呼气气道正压 (EPAP)/呼气末正压 (PEEP) (a)
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|呼气气道正压 (EPAP)/呼气末正压 (PEEP) (b)
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|大气压力
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|压力支持
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|潮气量
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|呼吸频率(a)
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|呼吸频率(b)
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|吸气时间
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|上升时间
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|延迟升压启始压力(a)
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|延迟升压启始压力(b)
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|延迟升压启始压力(c)
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|延迟升压关闭
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|C-Flex 关闭
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|流量触发器敏感度
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|流量切换灵敏度
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|MPV 口含器通气模式
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|输入电压
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|压力控制(PC)
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|可拆卸电池的电压
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|内置电池寿命
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|同步间歇指令性通气 (SIMV)
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|带压力支持的同步间歇指令性通气 (SIMV w/PS)
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|可拆卸电池寿命
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|控制通气(CV)
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|外部电池条件
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|回路断开关闭
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|低潮气量关闭
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|压力控制(PC)
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|可拆卸备用电池
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|压力控制-同步间歇性指令性通气(PC-SIMV)
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|窒息关闭
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|医用角轮机架
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|高潮气量关闭
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|自主通气(S)
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|DirectView
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|高分钟通气量关闭
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|自主时控通气(S/T)
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|低分钟通气量关闭
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|时控通气(T)
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|持续正压通气 (CPAP)
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|高呼吸频率关闭
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|低呼吸频率关闭
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|平均容积保证压力支持 (AVAPS)
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|Auto-Trak 数字式自动追踪灵敏度技术
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|潮气量
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|分钟通气量
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|可调节气流触发
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|预估泄漏率
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|呼吸频率
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|吸气峰流量
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|吸气峰压力
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|平均气道压力
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|病人触发百分比%
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|I:E 比率
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|带有近端气道压力(PAP)的主动呼气阀
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|带有气流传感器的主动呼气阀
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|被动呼气端口
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|IEC 60601-1-2 安全通用要求——并行标准:电磁兼容的要求和测试
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|IEC 60601-1 医用电气设备 第一部分:安全通用要求
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|IEC 60601-2-12 医用电气设备第 2-12 部分：重症呼吸机——肺呼吸机的安全特殊要求
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|FiO2
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|02 灌注
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|02 输入压力范围
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