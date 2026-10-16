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Azurion 3 M15
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医用血管造影 X 射线系统
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医用血管造影 X 射线系统
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使用带 15 英寸平板探测器的 Azurion 3，体验创新血管介入服务的力量。您的介入治疗团队在进行各种神经、血管、肿瘤和心脏手术时会得益于其一致性和效率。开启改进诊疗和管理成本的下一步发展。
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增强血管可视性
节省时间
智慧管理剂量
功能
增强血管可视性
凭借我们的 16 位探测器技术，飞利浦 15 英寸平板探测器可以清楚地显示复杂的畸形、肿瘤和闭塞以及不易透射线装置。由于采用更高的 X 线-图像转换效率 (DQE)、更均匀的图像和更高的灰度，因此能够实现更高的图像质量。
节省时间
该系统可以帮您节省时间。团队成员可以在控制/检查室完成所有工作，而彼此互不干扰。因此，在进行透视/曝光的同时，控制室内的工作人员可以查看患者先前的影像、准备下一个检查或者完成另一患者的检查报告。
剂量管理
凭借我们的DoseWise解决方案—一整套的辐射剂量管理工具、培训和集成式产品技术，帮助您进行智慧剂量优化、控制和监测。利用该系统，带 SpectraBeam 光束滤过的 MRC200+ X 线球管、零剂量定位*和飞利浦 DoseAware* 可以进一步帮助提高剂量管理效率。
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FlexVision XL 体现了一种更好的浏览理念，满足您对灵活性的需求，让您从检查床一侧自由掌控浏览环境。大屏幕液晶显示，根据特定手术，以不同的布局为您呈现多个更好的画质图像。
免责声明
* 有些功能是可选的。并非所有系统都带有上述所有功能。关于是否可提供，请联系您当地的飞利浦代表核实。
医疗器械名称：医用血管造影X射线系统Medical Angiography X-ray System Azurion 3 M15
医疗器械生产企业名称：飞利浦医疗系统荷兰有限公司
医疗器械注册证号：国械注进20193060314
广告批准文号：【沪械广审(文)第240624-08197号】
禁忌内容或者注意事项详见说明书