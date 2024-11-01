带有 CapStrap 的四点式头带，佩戴简单且舒适

头带的宽边带绳十分舒适，且带有使用简单的锁扣式侧夹。因此，首次佩戴后，移除和再次佩戴也很简单。使用 CapStrap 使得面罩的首次佩戴迅速且简单，并且可以轻松进行调整。这简化了患者的日常护理，并为患者提供了安全舒适的佩戴感受。