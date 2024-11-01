伟康 AF531
口鼻面罩
查找相似产品
AF531 面罩使患者更舒适，并简化了无创通气（NIV）的实施。AF531 面罩具有佩戴简单、使用灵活的特点，还有多种特有的治疗选项，是患者和临床医师的理想选择。
特点
- 带有 CapStrap 的四点式头带 || Enhanced patient comfort
-
带有 CapStrap 的四点式头带，佩戴简单且舒适
头带的宽边带绳十分舒适，且带有使用简单的锁扣式侧夹。因此，首次佩戴后，移除和再次佩戴也很简单。使用 CapStrap 使得面罩的首次佩戴迅速且简单，并且可以轻松进行调整。这简化了患者的日常护理，并为患者提供了安全舒适的佩戴感受。
带有 CapStrap 的四点式头带，佩戴简单且舒适
头带的宽边带绳十分舒适，且带有使用简单的锁扣式侧夹。因此，首次佩戴后，移除和再次佩戴也很简单。使用 CapStrap 使得面罩的首次佩戴迅速且简单，并且可以轻松进行调整。这简化了患者的日常护理，并为患者提供了安全舒适的佩戴感受。
带有 CapStrap 的四点式头带，佩戴简单且舒适
头带的宽边带绳十分舒适，且带有使用简单的锁扣式侧夹。因此，首次佩戴后，移除和再次佩戴也很简单。使用 CapStrap 使得面罩的首次佩戴迅速且简单，并且可以轻松进行调整。这简化了患者的日常护理，并为患者提供了安全舒适的佩戴感受。
- 范围广泛的弯管选项 || Flexible treatment options
-
范围广泛的弯管选项用于灵活的治疗
AF531 可以装配多种弯管，弯管根据一体化的弯管套头进行专门设计。飞利浦伟康为一系列不同的呼吸机系统提供各种弯管，带有或不带安全漏气阀，以及两种特殊类型的专用弯管。这样您就可以为您的患者提供需要的治疗，并且省去了更换面罩的麻烦。
AF531 可以装配多种弯管，弯管根据一体化的弯管套头进行专门设计。飞利浦伟康为一系列不同的呼吸机系统提供各种弯管，带有或不带安全漏气阀，以及两种特殊类型的专用弯管。这样您就可以为您的患者提供需要的治疗，并且省去了更换面罩的麻烦。
AF531 可以装配多种弯管，弯管根据一体化的弯管套头进行专门设计。飞利浦伟康为一系列不同的呼吸机系统提供各种弯管，带有或不带安全漏气阀，以及两种特殊类型的专用弯管。这样您就可以为您的患者提供需要的治疗，并且省去了更换面罩的麻烦。
- CleanClip 面罩架 || Easy to use
-
CleanClip 面罩架有助于防止交叉污染
与面罩一起供应的CleanClip 防护盖可以用作 AF531 面罩的固定器。提供一种可以用于 V60 呼吸机、V200 呼吸机 和 Trilogy 通气系统的滑块。面罩固定器为面罩提供了安全便捷的固定位，而无需将面罩置于呼吸机或寝具的上方。通过这种方式，CleanClip 有助于降低交叉污染。
与面罩一起供应的CleanClip 防护盖可以用作 AF531 面罩的固定器。提供一种可以用于 V60 呼吸机、V200 呼吸机 和 Trilogy 通气系统的滑块。面罩固定器为面罩提供了安全便捷的固定位，而无需将面罩置于呼吸机或寝具的上方。通过这种方式，CleanClip 有助于降低交叉污染。
与面罩一起供应的CleanClip 防护盖可以用作 AF531 面罩的固定器。提供一种可以用于 V60 呼吸机、V200 呼吸机 和 Trilogy 通气系统的滑块。面罩固定器为面罩提供了安全便捷的固定位，而无需将面罩置于呼吸机或寝具的上方。通过这种方式，CleanClip 有助于降低交叉污染。
- 可旋转的弯管连接 || Enhanced patient comfort
-
可旋转的弯管连接使得管路定位更加灵活
连接呼吸机管路的弯管可以进行旋转。这阻止了管路牵拉面罩，使得面罩的佩戴更加舒适。
连接呼吸机管路的弯管可以进行旋转。这阻止了管路牵拉面罩，使得面罩的佩戴更加舒适。
连接呼吸机管路的弯管可以进行旋转。这阻止了管路牵拉面罩，使得面罩的佩戴更加舒适。
- 支气管镜弯管 || Flexible treatment options
-
支气管镜弯管减少了通气中断
伟康支气管镜弯管允许临床医师在不需要暂停无创通气的情况下进行支气管镜检查操作。这种弯管是一次性使用，但如果操作过程需要无菌，可以进行一次高压灭菌。
伟康支气管镜弯管允许临床医师在不需要暂停无创通气的情况下进行支气管镜检查操作。这种弯管是一次性使用，但如果操作过程需要无菌，可以进行一次高压灭菌。
伟康支气管镜弯管允许临床医师在不需要暂停无创通气的情况下进行支气管镜检查操作。这种弯管是一次性使用，但如果操作过程需要无菌，可以进行一次高压灭菌。
- 包装更少 || Easy to use
-
更少的包装使得获取面罩更加简易、浪费更少
AF531 与以往的几代伟康面罩相比，使用更少的塑料包装。它使用的是再生材料，能助于您提高环保行动。穿孔的简易包装允许分别获取量鼻器和面罩。如果您使用量鼻器后决定尝试不同尺寸的面罩，面罩仍然被清洁的保存在独立包装中。
AF531 与以往的几代伟康面罩相比，使用更少的塑料包装。它使用的是再生材料，能助于您提高环保行动。穿孔的简易包装允许分别获取量鼻器和面罩。如果您使用量鼻器后决定尝试不同尺寸的面罩，面罩仍然被清洁的保存在独立包装中。
AF531 与以往的几代伟康面罩相比，使用更少的塑料包装。它使用的是再生材料，能助于您提高环保行动。穿孔的简易包装允许分别获取量鼻器和面罩。如果您使用量鼻器后决定尝试不同尺寸的面罩，面罩仍然被清洁的保存在独立包装中。
- 雾化弯管 || Flexible treatment options
-
雾化弯管使无创通气过程中进行雾化治疗成为可能
使用这种专业弯管与配套的 Aerogen NIVO 雾化器连接，让您可以在无创通气过程中为患者提供雾化治疗，而无需断开呼吸机回路。不再和雾化器在线附件相矛盾。在两次治疗之间，这种弯管可以继续保留或被简单移除。
使用这种专业弯管与配套的 Aerogen NIVO 雾化器连接，让您可以在无创通气过程中为患者提供雾化治疗，而无需断开呼吸机回路。不再和雾化器在线附件相矛盾。在两次治疗之间，这种弯管可以继续保留或被简单移除。
使用这种专业弯管与配套的 Aerogen NIVO 雾化器连接，让您可以在无创通气过程中为患者提供雾化治疗，而无需断开呼吸机回路。不再和雾化器在线附件相矛盾。在两次治疗之间，这种弯管可以继续保留或被简单移除。
- Aerogen NIVO 雾化器 || Flexible treatment options
-
Aerogen NIVO 雾化器优化了雾化治疗
雾化器连接到雾化器弯管上，在无创通气过程中提供直接的雾化输送。Aerogen NIVO 的震动筛网技术可以为雾化治疗输送理想的颗粒尺寸：3.4 µm。雾化器在垂直或斜卧位都可以进行药物输送，有助于您的患者轻松呼吸。
雾化器连接到雾化器弯管上，在无创通气过程中提供直接的雾化输送。Aerogen NIVO 的震动筛网技术可以为雾化治疗输送理想的颗粒尺寸：3.4 µm。雾化器在垂直或斜卧位都可以进行药物输送，有助于您的患者轻松呼吸。
雾化器连接到雾化器弯管上，在无创通气过程中提供直接的雾化输送。Aerogen NIVO 的震动筛网技术可以为雾化治疗输送理想的颗粒尺寸：3.4 µm。雾化器在垂直或斜卧位都可以进行药物输送，有助于您的患者轻松呼吸。
- 带有 CapStrap 的四点式头带 || Enhanced patient comfort
- 范围广泛的弯管选项 || Flexible treatment options
- CleanClip 面罩架 || Easy to use
- 可旋转的弯管连接 || Enhanced patient comfort
- 粤械注准20152560913
- 粤食药监械（准）字2012第2560120号（更）
点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。 我已了解
You are about to visit a Philips global content page Continue
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。