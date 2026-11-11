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伟康 PerformaTrak 带有 CapStrap
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PerformaTrak全面罩具有舒适和稳定等特性。现在，CapStrap进一步改进了其性能。首先，戴好头套，然后将面罩轻松固定在患者的面部。CapStrap头套简化了面罩调试、患者护理和面罩的摘取和佩戴。
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CapStrap 简化了面罩的佩戴和患者护理
舒适的密封件最大化减小了面部压力
双密度前额垫改善了舒适性和稳定性
功能
CapStrap 简化了面罩的佩戴和患者护理
使用CapStrap使得面罩的首次佩戴迅速且简单，并且可以轻松进行调整。这简化了患者的日常护理，并为患者提供了安全舒适的佩戴感受。
三种尺寸简化了面罩的选择
PerformaTrak面罩仅具有三种尺寸，使得选择更加简易。三种尺寸适合广泛的患者群体，一体化的尺寸量规提供了选择合适尺寸的方便途径。
与 Auto-Trak 数字自动追踪技术兼容改善了无创通气的性能
与Auto-Trak数字自动追踪技术兼容改善了无创通气的性能。
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