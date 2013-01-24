随着外科手术类型的不断发展，从开放性手术发展为更多的微创手术，外科医生需要一个单一的“混合”手术室解决方案。我们的 UNIQ X 线成像系统结合 MAQUET 灵活的 MAGNUS 手术室检查台，可以为您提供更好的多功能性，从而为您带来个性化的患者诊疗。
合作
更好的合作
作为全球医疗保健和介入 X 线领域的专注领域的企业，飞利浦一直在寻求合作伙伴，共同开发灵活的一体化解决方案，满足对于真正多功能手术室的需求。MAQUET GETINGE 集团凭借在手术床和医疗系统领域的创新解决方案，成为我们合作伙伴。 这些技术的整合是更好的一体化方案。我们 UNIQ 系统的高分辨率 X 线成像与符合人体工程学设计的 MAGNUS 手术床相结合，为术中移动性和定位变得更方便，为外科医生和患者提供更多便利。
一体化整合
一体化整合
我们与 MAQUET 联合，旨在加强联合手术室的功能性。新型手术室的设计能够支持复杂的手术，并且可根据手术类型的增加轻松调整。UNIQ X 线摄影系统和 MAGNUS 手术床整合，与各种动作紧密同步，为您提供更好的功能。自动位置控制和 BolusChase 程序和三维软件工具在其中加载。MAGNUS 手术床系统可提供适用于血管内手术的透光台面，或适用于开放性手术的模块化台面。