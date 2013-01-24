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飞利浦与 MAQUET 让联合手术室保持简洁易用

飞利浦与 MAQUET

让联合手术室保持简洁易用

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多功能手术室，适用于各种开放性或微创手术。我们与 MAQUET 联手，为介入 X 线系统无缝集成了更好的手术床。

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特点
随时应对未来挑战
应对未来挑战

应对未来挑战

采用临床应用三维和类CT等技术，帮助您手术室运转流程更加简洁。
优势

优势

创造一个工作流程和功能得到优化的环境，使您的医院更有优势。这个手术室适用于所有介入手术（心脏、血管、神经、创伤）和开放性手术。能够比非联合手术室处理更广范围的手术。经济高效，能够应对不断变化的医疗保健领域。
多功能环境

多功能环境

随着外科手术类型的不断发展，从开放性手术发展为更多的微创手术，外科医生需要一个单一的“混合”手术室解决方案。我们的 UNIQ X 线成像系统结合 MAQUET 灵活的 MAGNUS 手术室检查台，可以为您提供更好的多功能性，从而为您带来个性化的患者诊疗。
合作

更好的合作

作为全球医疗保健和介入 X 线领域的专注领域的企业，飞利浦一直在寻求合作伙伴，共同开发灵活的一体化解决方案，满足对于真正多功能手术室的需求。MAQUET GETINGE 集团凭借在手术床和医疗系统领域的创新解决方案，成为我们合作伙伴。 这些技术的整合是更好的一体化方案。我们 UNIQ 系统的高分辨率 X 线成像与符合人体工程学设计的 MAGNUS 手术床相结合，为术中移动性和定位变得更方便，为外科医生和患者提供更多便利。
一体化整合

一体化整合

我们与 MAQUET 联合，旨在加强联合手术室的功能性。新型手术室的设计能够支持复杂的手术，并且可根据手术类型的增加轻松调整。UNIQ X 线摄影系统和 MAGNUS 手术床整合，与各种动作紧密同步，为您提供更好的功能。自动位置控制和 BolusChase 程序和三维软件工具在其中加载。MAGNUS 手术床系统可提供适用于血管内手术的透光台面，或适用于开放性手术的模块化台面。

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