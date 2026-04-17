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患者监护
IntelliBridge EC10
IntelliBridge EC10
医疗设备集成模块
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您怎样在监护环境中从不同设备收集主要的病人信息？IntelliBridge EC10模块集成了床旁设备的数据以在 IntelliVue 病人监护仪系统上显示，然后将这些数据传输给临床和医院信息系统。
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您可以链接到病人的全部概况
整合的信息提升了病人管理。
可与主要厂商的设备兼容
功能
您可以链接到病人的全部概况
为了简化病人数据采集，我们的IntelliBridge EC10接口从床旁医疗设备（支持多达4台设备）收集实时信息。这些设备包括呼吸机、麻醉机、输液泵和多参数测量设备。该信息在飞利浦IntelliVue病人监护仪系统上显示，并可发送到中央监护系统、护士传呼和文件系统。
整合的信息提升了病人管理。
IntelliBridge EC10接口收集了生理参数、波形、设备设置和报警数据。该数据可在IntelliVue病人监护仪上显示，也可发送到中央监护系统，以备进一步处理。这可包括将报警信息发送到一个针对重症监护室护士的传呼系统，或将数据上载到一个病人电子病历。
可与主要厂商的设备兼容
IntelliBridge EC10接口连接解决方案是我们致力于开放式系统的亮点。医院可同时使用飞利浦病人监护仪系统和多家主要厂商的设备。 这些包括MAQUET、Draeger、GE Healthcare、CareFusion、Covidien, Puritan Bennett、Edwards Life Sciences等厂商。
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