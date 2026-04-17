整合的信息提升了病人管理。

IntelliBridge EC10接口收集了生理参数、波形、设备设置和报警数据。该数据可在IntelliVue病人监护仪上显示，也可发送到中央监护系统，以备进一步处理。这可包括将报警信息发送到一个针对重症监护室护士的传呼系统，或将数据上载到一个病人电子病历。