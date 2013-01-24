由于每一次呼吸都很重要而且每一次呼吸都各不相同，所以无论疾病的严重程度如何，患者需要的是能够始终配合自己呼吸的呼吸机。飞利浦伟康 V60 呼吸机的自动适应技术能够保证患者的同步性并改善治疗的依从性。改进后的信号处理技术，能更好地适应成人及儿童患者。