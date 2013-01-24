由于每一次呼吸都很重要而且每一次呼吸都各不相同，所以无论疾病的严重程度如何，患者需要的是能够始终配合自己呼吸的呼吸机。飞利浦伟康 V60 呼吸机的自动适应技术能够保证患者的同步性并改善治疗的依从性。改进后的信号处理技术，能更好地适应成人及儿童患者。
|氧气入口压力范围
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|适用性
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|带可选电池时的重量
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|不带可选电池时的重量
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|外形尺寸
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|吸气气道正压 (IPAP)
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|C-Flex
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|交流电压
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|持续正压通气（CPAP）
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|交流频率
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|呼气气道正压（EPAP）
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|Max P (PPV 最大压力限制)
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|交流电源
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|Max P (AVAPS 最大 IPAP)
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|电池操作时间
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|吸气时间
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|Min P (AVAPS 最小 IPAP)
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|氧气百分比
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|斜坡加速时间
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|上升时间
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|触发和循环
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|平均容量保证压力支持 (AVAPS)目标潮气量
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|Max E
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|Max R
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|成比例压力通气(PPV)%
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|Max V (PPV 最大容量限制)
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|呼吸相/触发指标
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|吸气峰压（PIP）
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|患者/总泄漏
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|患者触发
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|呼吸频率
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|Ti/Ttot
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|分钟通气量
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|潮气量
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|压力波形
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|气流波形
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|容量波形
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|高频率 (高呼吸频率警报)
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|低频率（低呼吸频率警报）
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|高容量率（高潮气量警报）
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|低容量率（低潮气量警报）
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|HIP（高吸气压力警报）
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|LIP（低吸气压力警报）
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|LIP 时间（低吸气压力延迟时间）
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|Lo VE (低分钟通气量警报)
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