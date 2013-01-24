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伟康 呼吸机

伟康 V60

呼吸机

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由于每一次呼吸都很重要而且每一次呼吸都各不相同，所以无论疾病的严重程度如何，患者需要的是能够始终配合自己呼吸的呼吸机。飞利浦伟康 V60 呼吸机的自动适应技术能够保证患者的同步性并改善治疗的依从性。改进后的信号处理技术，能更好地适应成人及儿童患者。

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规格

普通
普通
氧气入口压力范围
  • 276 - 600 kPa (40 - 87 psig)
适用性
  • 儿童患者(≥ 20 kg) 和成人患者
带可选电池时的重量
  • 10.9 kg (24 lb)
不带可选电池时的重量
  • 10.0 kg (22 lb)
外形尺寸
  • 33.7 cm 高 x 39.4 cm 宽 x 42.9 cm 深 (13.3" 高 x 15.5" 宽 x 16.5" 深)
设置
设置
吸气气道正压 (IPAP)
  • 4 - 40 cm H₂O
C-Flex
  • 关闭, 1 - 3
交流电压
  • 100 - 240 VAC
持续正压通气（CPAP）
  • 4 - 25 cm H₂O
交流频率
  • 50 - 60 Hz
呼气气道正压（EPAP）
  • 4 - 25 cm H₂O
Max P (PPV 最大压力限制)
  • 5 - 40 cm H₂O
交流电源
  • 300 V·A
Max P (AVAPS 最大 IPAP)
  • 6 - 40 cm H₂O
电池操作时间
  • 正常情况下6小时
吸气时间
  • 4 - 60 beats per minute
Min P (AVAPS 最小 IPAP)
  • 5 - 30 cm H₂O
氧气百分比
  • 21 - 100 %
斜坡加速时间
  • 关闭, 5 - 45 分钟
上升时间
  • 1 - 5
触发和循环
  • 自适应(Auto-Trak 自动追踪技术)或 Auto-Trak Plus(可选)触发:标准,+1 - +7 。切换:-2,-1, 标准，+1 - +6
平均容量保证压力支持 (AVAPS)目标潮气量
  • 200 - 2000 ml BTPS
Max E
  • 0 - 100 cm H2O/l
Max R
  • 0 - 50 cm H2O/l/s
成比例压力通气(PPV)%
  • 0 - 100 %
Max V (PPV 最大容量限制)
  • 200 - 3500 ml
患者数据
患者数据
呼吸相/触发指标
  • 自主, 时控， 呼气
吸气峰压（PIP）
  • 0 - 50 cm H₂O
患者/总泄漏
  • 0 - 200 l/min BTPS
患者触发
  • 0 - 100 %
呼吸频率
  • 0 - 90 beats per minute
Ti/Ttot
  • 0 - 91 %
分钟通气量
  • 0 - 99.0 l/min BTPS
潮气量
  • 0 - 3000 ml BTPS
波形窗口
波形窗口
压力波形
  • 0 - 50 cm H₂O
气流波形
  • 240-2401 /min BTPS
容量波形
  • 0 - 3,500 ml BTPS
警报调节范围
警报调节范围
高频率 (高呼吸频率警报)
  • 5 - 90 beats per minute
低频率（低呼吸频率警报）
  • 1 - 89 beats per minute
高容量率（高潮气量警报）
  • 200 - 3,500 ml
低容量率（低潮气量警报）
  • 关闭 - 1,500 ml
HIP（高吸气压力警报）
  • 5 - 50 cm H₂O
LIP（低吸气压力警报）
  • 关闭, 1 - 40 cm H₂O
LIP 时间（低吸气压力延迟时间）
  • 5 - 60 sec
Lo VE (低分钟通气量警报)
  • 关闭, 0.1 - 991 /min
  • 国食药监械（进）字2013第3540187号

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