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伟康 呼吸机

伟康 Trilogy 202

呼吸机

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Trilogy 202 呼吸机既可以进行容量控制又可以进行压力控制，用于有创和无创的通气。灵活的呼吸模式和设置选择提高了护理的持续性。

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规格

控制装置
控制装置
吸气气道正压 (IPAP)
  • 50 cm H₂O
操作温度
  • 5 – 40 °C
持续正压通气（CPAP）
  • 4 - 20 cmH20 (被动漏气端口回路) cm H₂O
儿童患者
  • ≥ 5 kg 或更重
成人
呼气气道正压 (EPAP)/呼气末正压 (PEEP) (a)
  • 0 - 25 cmH20 (主动阀回路) cm H₂O
相对湿度
  • 15 - 95 %
存储温度
  • -20 – 60 °C
呼气气道正压 (EPAP)/呼气末正压 (PEEP) (b)
  • 4 - 25 cmH20 (被动漏气端口回路) cm H₂O
大气压力
  • 60 - 110 kPa (450 - 825 mmHg)
压力支持
  • 0 – 30 cmH2O cm H₂O
潮气量
  • 50 - 2000 ml
呼吸频率(a)
  • 0 - 60 BPM (辅助通气模式) beats per minute
呼吸频率(b)
  • 1 - 60 BPM (所有其他模式) beats per minute
吸气时间
  • 0.3 – 5.0 s 同步性特点
上升时间
  • 1 - 6 (相对比例)
延迟升压启始压力(a)
  • 0 - 25 cmH20 (主动回路) cm H₂O
延迟升压启始压力(b)
  • 4 - 25 cmH20 (被动回路) cm H₂O
延迟升压启始压力(c)
  • 4 - 19 cmH20 (持续正压通气模式) cm H₂O
延迟升压关闭
  • 5 - 45 min
C-Flex 关闭
  • 1 - 3 (相对比例)
流量触发器敏感度
  • 1 – 9 l/min
流量切换灵敏度
  • 10 - 90 %
容量模式
容量模式
MPV 口含器通气模式
输入电压
  • 100 - 240 VAC,50/60 Hz,2.1 A
压力控制(PC)
可拆卸电池的电压
  • 14.4 VDC
内置电池寿命
  • 正常情况下 3 小时 小时数
同步间歇指令性通气 (SIMV)
带压力支持的同步间歇指令性通气 (SIMV w/PS)
可拆卸电池寿命
  • 正常情况下 3 小时 小时数
控制通气(CV)
外部电池条件
  • 12 VDC
压力模式
压力模式
压力控制(PC)
可拆卸备用电池
  • 提供 3 小时额外运行时间
回路断开关闭
  • 10 – 60 sec
低潮气量关闭
  • 50 - 2000 ml
医用角轮机架
  • 提供配件框和加湿器的便利安装
压力控制-同步间歇性指令性通气(PC-SIMV)
窒息关闭
  • 10 - 60 s 和 4 - 60 BPM
高潮气量关闭
  • 50 - 2000 ml
DirectView
  • 1 GB SD卡数据存储器，内置于呼吸机软件中
自主通气(S)
自主时控通气(S/T)
高分钟通气量关闭
  • 1 - 99 l/min 关闭, 1 - 99 l/min
时控通气(T)
低分钟通气量关闭
  • 1 – 99 l/min
高呼吸频率关闭
  • 4 - 80 beats per minute
持续正压通气 (CPAP)
平均容积保证压力支持 (AVAPS)
  • 被动回路类型仅有自主通气(S)、自主时控通气 (S/T)、压力控制(PC)和时控通气(T)模式
低呼吸频率关闭
  • 4 - 80 beats per minute
监测参数
监测参数
潮气量
  • 0 - 2000 ml
Auto-Trak 数字式自动追踪灵敏度技术
  • Auto-Trak 数字式自动追踪灵敏度技术自动调节触发、切换和漏气补偿（仅适用于被动回路的所有模式）
分钟通气量
  • 0 - 99 l/min
可调节气流触发
  • 1 – 9 l/min (适用于所有回路类型的所有模式) l/min
预估泄漏率
  • 0 - 200 l/min
呼吸频率
  • 0 - 80 BPM 0 - 80 beats per minute
吸气峰流量
  • 0 - 200 l/min
吸气峰压力
  • 0 - 99 cm H₂O
平均气道压力
  • 0 - 99 cm H₂O
病人触发百分比%
  • 0 - 100 %
I:E 比率
  • 9.9:1 - 1:9.9
回路类型
回路类型
带有近端气道压力(PAP)的主动呼气阀
带有气流传感器的主动呼气阀
被动呼气端口
符合性
符合性
IEC 60601-1-2 安全通用要求——并行标准:电磁兼容的要求和测试
IEC 60601-1 医用电气设备 第一部分:安全通用要求
IEC 60601-2-12 医用电气设备第 2-12 部分：重症呼吸机——肺呼吸机的安全特殊要求
氧气
氧气
FiO2
  • 21 - 100 %
02 灌注
  • 2 min 内 100%
02 输入压力范围
  • 276 - 600 kPa (40 - 87 psi)
  • 国食药监械（进）字2012第3541652号

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