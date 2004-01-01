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术中三维超声融合导航

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通过 SmartFusion，更大视野让您更有信心发现问题和治疗疾病。EchoNavigator术中三维超声融合导航能够自动实时融合实时三维经食道超声心动图和实时X线图像，所以您可以直观的指导设备在三维空间中更加快速的移动。

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特点
实时三维经食道超声心动图(TEE)
通过经食道超声心动图(TEE)锥区判断其他参考点

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视野的经食道超声心动图(TEE)区域（锥区）显示大体轮廓，能够为您提供工作时的其他参考点。三维经食道超声心动(TEE)成像提供软组织解剖结构的关键图像。

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-
自动配对的标记提供范围和指导

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超声图像软组织结构上放置的标记自动在 X线图像上显示，提供范围和指导。

自动配对的标记提供范围和指导

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自动配对的标记提供范围和指导

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促进实验室的协作和通信能力
流畅的工作流程

流畅的工作流程

超声心动检查医师和介入治疗医师或外科医生之间的透明的沟通和理解对于病灶的一致诊断和如何进行移去是必要的。通过自动融合超声和X线图像，EchoNavigator术中三维超声融合导航加速了进程并有助于提升协作效率。

流畅的工作流程

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直观连接和自动定向
总是保持同样的定向和透视

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经食道超声心动(TEE)探头的位置和方向在X线图像中被自动追踪，从而使C形臂重新定位时的超声和X线图像可以同步移动。

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三种有用透视
三种有用透视用于增强病区的可视化

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最多可以同步展示三个不同的解剖结构超声视野，以提高软组织解剖结构的可视化，改善设备位置。

三种有用透视用于增强病区的可视化

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三种有用透视用于增强病区的可视化

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快速变焦、悬吊视野
工作台边简单操作即可改变视野

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为了您使用方便，在工作台边进行操作即可改变超声数据反映的解剖结构视野。

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三种有用透视用于增强病区的可视化

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  • 国食药监械（进）字2012第3304196号

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