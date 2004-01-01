流畅的工作流程

超声心动检查医师和介入治疗医师或外科医生之间的透明的沟通和理解对于病灶的一致诊断和如何进行移去是必要的。通过自动融合超声和X线图像，EchoNavigator术中三维超声融合导航加速了进程并有助于提升协作效率。