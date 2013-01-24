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Azurion

使用 Azurion，性能与优质诊疗成为一个整体

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    这是什么意思？

    飞利浦新一代影像引导治疗平台    

     

     

    飞利浦 Azurion 是飞利浦新一代的影像引导治疗平台，使您能够轻松自信地进行手术，提供良好的用户体验，帮您优化导管室性能并提供优质诊疗。Azurion 是我们与临床合作伙伴经过多年的密切合作开发而来，旨在确保工作流程解决方案能够满足介入导管室不断发展的需求。*

     

    我们支持您通过将良好的临床设备与工作流程创新相结合以提供准确的患者诊疗。

     

    Azurion 旨在帮助您提高手术效率。Azurion 便捷的界面使您能够快速准确地进行一系列手术。凭借这一面向未来的新平台，您可以提供准确的诊疗，不断增加您的服务项目。
    亮点
    互动体验 Azurion 的所有优点和特性
    开始 Azurion 体验

    Azurion 能给您带来哪些好处？

    优质诊疗标志

    提供优质诊疗

    我们支持您通过将良好的临床设备与工作流程创新相结合以提供准确的患者诊疗。 
    了解更多
    优化您的实验室性能标志

    优化您的导管室性能

    我们通过采用 Azurion 简化了您的临床工作流程，以提高手术效率，使您能够为患者提供良好的诊疗。
    了解更多
    良好的用户体验标志

    良好的用户体验

    凭借 Azurion 系统，我们可以帮您通过提供更好的用户体验来提供准确的患者诊疗，使您能够迅速准确地了解病例。
    了解更多

    长期受益

     

    我们的 RightFit 服务协议旨在满足您的需求。我们花时间了解您的需求，为您提供能满足您的使命、愿景和挑战的服务协议和覆盖范围。我们会帮您找到符合您的业务需求且适合您的 RightFit 服务协议。
    运营和资本资源

    充分利用您的运营和资本资源


    我们会帮助您管理总拥有成本，包括设备投资和运营费用。我们提供了灵活的支付方式，使您能够为您的设施配备先进的技术并优化投资回报。

     

    飞利浦看到了新商业模式和合作策略的需求。从各负其责变为责任共担。医疗保健合作伙伴正在共同致力于提升质量、效率和成本指标。这可以释放降低运营费用和获取新收入流的新潜力。 

    阅读更多简要阅读
    高效的空间规划

    高效的空间规划

     

    规划一个新的临床工作平台是一项重大的工作，涉及许多决策。需要哪些设备？如何有效利用空间？

     

    借助我们的三维空间设计服务，我们可以帮助解答这些问题和其他问题。利用我们的 3D Room Planner，我们的专家会和您一起确定您的需求，帮助您打造一个准确满足您需求的空间。

    阅读更多简要阅读
    培训和支持

    为您量身定制的培训和支持

     

    我们会和您一起了解您的独特挑战，制定满足您的运营和服务需求的解决方案，并通过教育支持服务提升您内部团队的能力。我们提供了多种多样的技术和应用程序课程，帮助您的内部团队充分利用您的系统。
    提高效率

    提高效率

     

    我们经验丰富的工作流程顾问可以帮助您进一步提高诊疗流程的效率和质量。

     

    为了通过数据驱动的改进策略帮助用户实现高性能，我们提供了大量选项以进一步提高诊疗的效率和质量。我们在分析手术数据以识别和定量分析潜在操作问题方面有着良好的记录。我们的团队还能提供进一步的解决方案，以确定问题并提供选项。

    我们经验丰富的工作流程顾问可以帮助您进一步提高诊疗流程的效率和质量。

     

    为了通过数据驱动的改进策略帮助用户实现良好性能，我们提供了以下服务：

    • 手术数据的详细研究，旨在识别和定量分析潜在的操作问题
    • 访谈和实时观察，旨在帮助用户进一步确定当前状态操作的特征以及相关的改进机会
    • 全面分析，旨在找出导致流程问题或效率低下的主要原因
    • 制定能够扫除效率和有效性障碍并确保适用性的解决方案

    我们经验丰富的工作流程顾问可以帮助您进一步提高诊疗流程的效率和质量。

     

    为了通过数据驱动的改进策略帮助用户实现良好性能，我们提供了以下服务：

    • 手术数据的详细研究，旨在识别和定量分析潜在的操作问题
    • 访谈和实时观察，旨在帮助用户进一步确定当前状态操作的特征以及相关的改进机会
    • 全面分析，旨在找出导致流程问题或效率低下的主要原因
    • 制定能够扫除效率和有效性障碍并确保适用性的解决方案
    阅读更多简要阅读
    附加功能

    面向未来，通过附加功能轻松扩展

     

    Azurion 平台是先进的、面向未来的影像引导治疗设备。使用 Azurion，您可以轻松地集成附加功能和第三方应用，以提高介入治疗导管室的利用率并延长使用寿命。欲了解更多信息，请联系您当地的飞利浦销售支持部门。
    系统的灵活性使我们能够根据医生的个人喜好轻松地进行调整和工作。我们可以在 ProcedureCards 中预先编程这些首选项，所以只需要点击一下，系统就可以根据首选的工作方式启动程序。”

    P. Vernooij，放射技师，

    圣安东尼医院，荷兰 Utrecht/Nieuwegein

    这一设计是真正正确的前进方向，它非常的全面！”

    Y. Kashima，执行董事、副总裁，Sapporo Heart Center（日本）

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    Azurion 资料包
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    * 此结果仅代表其来源机构，并不表示其他机构也会得出同样结果。

    * 有些功能是可选的。并非所有系统都带有上述所有功能。关于是否可提供，请联系您当地的飞利浦代表核实。

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