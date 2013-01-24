飞利浦 Azurion 是飞利浦新一代的影像引导治疗平台，使您能够轻松自信地进行手术，提供良好的用户体验，帮您优化导管室性能并提供优质诊疗。Azurion 是我们与临床合作伙伴经过多年的密切合作开发而来，旨在确保工作流程解决方案能够满足介入导管室不断发展的需求。*

我们支持您通过将良好的临床设备与工作流程创新相结合以提供准确的患者诊疗。

Azurion 旨在帮助您提高手术效率。Azurion 便捷的界面使您能够快速准确地进行一系列手术。凭借这一面向未来的新平台，您可以提供准确的诊疗，不断增加您的服务项目。