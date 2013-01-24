飞利浦 Azurion 是飞利浦新一代的影像引导治疗平台，使您能够轻松自信地进行手术，提供良好的用户体验，帮您优化导管室性能并提供优质诊疗。Azurion 是我们与临床合作伙伴经过多年的密切合作开发而来，旨在确保工作流程解决方案能够满足介入导管室不断发展的需求。*
我们支持您通过将良好的临床设备与工作流程创新相结合以提供准确的患者诊疗。
Azurion 旨在帮助您提高手术效率。Azurion 便捷的界面使您能够快速准确地进行一系列手术。凭借这一面向未来的新平台，您可以提供准确的诊疗，不断增加您的服务项目。
我们的 RightFit 服务协议旨在满足您的需求。我们花时间了解您的需求，为您提供能满足您的使命、愿景和挑战的服务协议和覆盖范围。我们会帮您找到符合您的业务需求且适合您的 RightFit 服务协议。
我们会和您一起了解您的独特挑战，制定满足您的运营和服务需求的解决方案，并通过教育支持服务提升您内部团队的能力。我们提供了多种多样的技术和应用程序课程，帮助您的内部团队充分利用您的系统。
我们经验丰富的工作流程顾问可以帮助您进一步提高诊疗流程的效率和质量。
为了通过数据驱动的改进策略帮助用户实现高性能，我们提供了大量选项以进一步提高诊疗的效率和质量。我们在分析手术数据以识别和定量分析潜在操作问题方面有着良好的记录。我们的团队还能提供进一步的解决方案，以确定问题并提供选项。
我们经验丰富的工作流程顾问可以帮助您进一步提高诊疗流程的效率和质量。
为了通过数据驱动的改进策略帮助用户实现良好性能，我们提供了以下服务：
我们经验丰富的工作流程顾问可以帮助您进一步提高诊疗流程的效率和质量。
为了通过数据驱动的改进策略帮助用户实现良好性能，我们提供了以下服务：
Azurion 平台是先进的、面向未来的影像引导治疗设备。使用 Azurion，您可以轻松地集成附加功能和第三方应用，以提高介入治疗导管室的利用率并延长使用寿命。欲了解更多信息，请联系您当地的飞利浦销售支持部门。
系统的灵活性使我们能够根据医生的个人喜好轻松地进行调整和工作。我们可以在 ProcedureCards 中预先编程这些首选项，所以只需要点击一下，系统就可以根据首选的工作方式启动程序。”
P. Vernooij，放射技师，
圣安东尼医院，荷兰 Utrecht/Nieuwegein
这一设计是真正正确的前进方向，它非常的全面！”
Y. Kashima，执行董事、副总裁，Sapporo Heart Center（日本）
* 此结果仅代表其来源机构，并不表示其他机构也会得出同样结果。
* 有些功能是可选的。并非所有系统都带有上述所有功能。关于是否可提供，请联系您当地的飞利浦代表核实。