带 FlexArm 的飞利浦 Azurion 7 C20 解决方案是在激情驱动下产生的创新成果。基于我们对卓越的共同追求，我们与 FlexArm 实现了革命性的新工作方式。
带 FlexArm 的飞利浦 Azurion 7 C20 解决方案是在激情驱动下产生的创新成果。基于我们对卓越的共同追求，我们与 FlexArm 实现了革命性的新工作方式。
带 FlexArm 的飞利浦 Azurion 7 C20 解决方案是在激情驱动下产生的创新成果。基于我们对卓越的共同追求，我们与 FlexArm 实现了革命性的新工作方式。
改进经桡动脉介入工作流程
经桡动脉介入越来越多地用于经皮冠状动脉介入治疗 (PCI) 和其他心脏病例，因此需要新的成像灵活性。现在，FlexArm 不再依靠旋转手术台来达到完全伸展的工作臂效果，而是通过偏中心成像和成像光束旋转使该臂与 X 线视野对齐。这可以节省时间，并增强不同手术和患者类型的可视化效果。
一项独立用户研究表明，与飞利浦 Azurion 7 C20 系统相比，在经桡动脉介入手术等需要旋转床面的手术中，手术台定位移动减少 91%，平均从 19.4 减少至 1.8。1
在不移动手术台的情况下实施外周手术
在进行外周手术时，需要注意力高度集中以保持导管尖端在正确的位置。FlexArm 可以将 C 型臂从介入点移动到感兴趣区，而无需移动手术台。这样可以避免拉扯导丝，有助于保持注意力集中。FlexArm 还能避免显示器被遮挡，帮助您顺畅、自信地工作。
所有参与模拟使用研究的医生都认为 FlexArm 系统能够减少移动手术台的需要。1
通过基于手术的工作流程提高实验室利用率
FlexArm 的移动灵活性和智能运动控制允许您设置基于手术的工作流程，以提高实验室的利用率。您可以从手术台周围的任意位置引导设备，以解锁更多的定位自由和患者成像选项。这意味着您可以在进行颈动脉病例治疗时站在头部，在实施腹主动脉腔内修复术 (EVAR) 时站在手术台的左侧或右侧，并且可以在创伤病例治疗过程中对患者身上的任意部位进行快速操作。在治疗复杂病例时，您可以将 C 型臂置于 45 度角位置，为您自己和麻醉师在手术床头部创造充足的空间。FlexArm 可以围绕手术台转动 270 度，最大程度能优化所有团队成员的工作条件。这样可以在不妨碍团队成员或附近设备的情况下到达所有成像位置。通过成像光束旋转功能，C 型臂可以任意角度定位，同时保持与解剖结构对齐。
所有参与模拟使用研究的医生都认为 FlexArm 会给他们的工作带来灵活性。1
您的创新平台 – 立足当下同时面向未来
随着联合手术室需求的不断增加，您可以自信地将新的临床专业引入您的 FlexArm 治疗环境，还可以为当前的用户群体提供新的治疗选择。如今，FlexArm 的灵活性可以为当前用户群体（如血管、心脏和
94% 的参与模拟使用研究的医生认为 FlexArm 的灵活性能够支持新的手术。1
通过基于手术的工作流程提高套件的利用率
介入实验室或联合手术室是一项昂贵的投资，所以一定要让这一环境得到充分的利用。FlexArm 的移动灵活性和智能运动控制允许您设置基于手术的工作流程，以便在同一手术室中进行更多类型的手术。这些工作流程也更高效：与使用传统介入治疗系统的实验室相比，其系统定位时间缩短了 27%，因为不再需要移动和旋转手术台。1
Fabienne van der Feer
fabienne.van.der.feer@philips.com
电话：+31 6 22698001
Mark Groves
mark.groves@philips.com
+31 631 639 916