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影像引导治疗

带 FlexArm 的 Azurion 7 C20
为您量身定制的先进套件

 

带 FlexArm 的飞利浦 Azurion 7 C20 解决方案是在激情驱动下产生的创新成果。基于我们对卓越的共同追求，我们与 FlexArm 实现了革命性的新工作方式。
C 型臂

带 FlexArm 的 Azurion 7 C20
为您量身定制的先进套件

带 FlexArm 的 Azurion 7 C20
为您量身定制的先进套件

 

带 FlexArm 的飞利浦 Azurion 7 C20 解决方案是在激情驱动下产生的创新成果。基于我们对卓越的共同追求，我们与 FlexArm 实现了革命性的新工作方式。
带 C 型臂的 Azurion 7 C20
带 FlexArm 的飞利浦 Azurion 7 C20 解决方案是在激情驱动下产生的创新成果。基于我们对卓越的共同追求，我们与 FlexArm 实现了革命性的新工作方式。

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激情驱动创亲


是我们的热情把飞利浦团队与世界各地的医疗服务提供商凝聚在一起，为人们的生活带来实实在在的改变。从更深层的意义来说，我们与医疗服务提供商合作的共同动力是为了让更多的人重新过上他们所热爱的生活。

 

观看此介绍视频了解这种新工作方式会给您的医院和患者带来哪些好处。

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介入心脏病学
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介入放射学
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微创手术
微创手术
医院管理
医院管理
带 Flexarm 的飞利浦 Azurion 7 C20
改进经桡动脉介入工作流程

改进经桡动脉介入工作流程

经桡动脉介入越来越多地用于经皮冠状动脉介入治疗 (PCI) 和其他心脏病例，因此需要新的成像灵活性。现在，FlexArm 不再依靠旋转手术台来达到完全伸展的工作臂效果，而是通过偏中心成像和成像光束旋转使该臂与 X 线视野对齐。这可以节省时间，并增强不同手术和患者类型的可视化效果。

 

一项独立用户研究表明，与飞利浦 Azurion 7 C20 系统相比，在经桡动脉介入手术等需要旋转床面的手术中，手术台定位移动减少 91%，平均从 19.4 减少至 1.8。1
改善麻醉效果，提高患者安全

改善麻醉效果和患者成像

当结构性心脏病病例涉及麻醉时，保持手术台头部位置不受干扰很重要，以便对患者头部进行操作，特别是在还需要进行经食管超声 (TEE) 时。FlexArm 支架允许麻醉师和心脏超声专家在整个手术过程中都停留在手术台的头部位置，而 C 型臂则在其周围移动。这样可以改善手术过程中的麻醉效果和患者成像。

 

所有参与模拟使用研究的医生都认为 FlexArm 为患者头部操作提供了妥善的方式。1
舒适地工作

舒适地工作

FlexArm 支架可以在不移动手术台的情况下可视化任何感兴趣区，让您的所有团队成员能够在结构性心脏病手术、慢性完全闭塞病变 (CTO) 以及其他长时间的介入手术过程中选择符合人体工程学的工作姿势。这消除了弯腰或者以尴尬的角度扭转身体的必要，让您可以舒适地接触到仪器、设备和患者，以更符合人体工程学的姿势工作。

 

所有参与模拟使用研究的医生都认为 FlexArm 会给他们的工作带来灵活性。1
一次完成体型高大患者成像

一次完成体型高大患者成像以节省时间

在经皮冠状动脉介入治疗 (PCI) 和慢性完全闭塞病变 (CTO) 手术中，使用传统介入系统对体型高大患者进行从腹股沟到心脏的成像通常很麻烦且耗时。FlexArm 通过 45 度旋转功能解决了这一问题，同时保持感兴趣区的对齐，这样体型高大患者可以一次完成从腹股沟到心脏的成像。这样可以避免将系统一直移动到侧面位置（90 度），从而为您节省时间和空间。

 

94 % 的参与模拟使用研究的医生认为 FlexArm 能够覆盖全身，无需移动患者。1
节省时间

节省时间

当现场医护人员和设备较多时，如果在心血管介入治疗过程中出现并发症，快速查看患者将至关重要。只需简单移动 Axsys 控制器就可以将 FlexArm 从手术台移到自动待机位置，使医护人员能够快速查看患者。当被调回时，FlexArm 将按相同路线返回原始位置，方便医护人员预测其移动。设备保持在原位，三维图像融合得以保持，因此您可以在不进行新扫描的情况下快速继续之前中断的操作。
开辟利用手术台周围的空间

开辟利用手术台周围的空间

微创成像技术的进步为创建一个能够同时兼顾心脏和血管手术的介入治疗环境铺平了道路。然而，在医护人员较多且有大型辅助设备的手术室中，传统的介入 X 线设备和机器人系统会使空间利用效率低下。FlexArm 紧凑的外形占用空间更少，并且在手术台周围创造了更多的工作空间，以支持现在和将来的多专科应用。这意味着您的联合手术室从长远来看可以提高您的投资回报率。
轻松安装辅助设备

轻松安装辅助设备

辅助设备或超声系统虽然能起到辅助作用，但体积庞大，有时可能会妨碍医疗团队在手术台头部和侧面的工作。FlexArm 独特的安装灵活性开辟了额外的工作位置，并且优化了导线拔除过程中的显示器视图。必要时，麻醉师可以在头部位置不受干扰地工作，以持续监测患者的情况。您可以轻松转为开放性手术—只需移动一下 Axsys 控制器就可以将 FlexArm 从系统移到自动待机位置，不会干扰医护人员或设备操作。 

 

所有参与模拟使用研究的医生都认为 FlexArm 为患者头部操作提供了妥善的方式。1
带 Flexarm 的飞利浦 Azurion 7 C20
实施外周手术

在不移动手术台的情况下实施外周手术

在进行外周手术时，需要注意力高度集中以保持导管尖端在正确的位置。FlexArm 可以将 C 型臂从介入点移动到感兴趣区，而无需移动手术台。这样可以避免拉扯导丝，有助于保持注意力集中。FlexArm 还能避免显示器被遮挡，帮助您顺畅、自信地工作。 

 

所有参与模拟使用研究的医生都认为 FlexArm 系统能够减少移动手术台的需要。1
提高经动脉化疗栓塞术 (TACE) 的效率

提高经动脉化疗栓塞术 (TACE) 的准确性和效率

经动脉化疗栓塞治疗 (TACE) 是一个复杂的过程，因为患者在肿瘤负荷和肿瘤位置上的差异很大。为了让您的医疗团队更灵活地进行这些手术，FlexArm 为您提供了 7 个 C 型臂位置选项，用于三维覆盖导航。除了这 7 个导航位置外，FlexArm 还支持从 3 个位置来获取旋转扫描：手术台头部和两侧。这些选项使您的团队能够以有效的方式灵活制定手术计划。在治疗期间，您还可以灵活调整手术设置，而不必离开手术台。这可以加快手术速度，改善患者成像，并提高医护人员满意度。
改善每一例手术的可视化

改善每一例手术的可视化

放射介入治疗可用于患者身上的任何部位—从头到脚到身体两侧。这意味着您的 X 线摄影系统必须足够灵活。使用 FlexArm，您可以在需要时准确地可视化需要查看的部位。
成像光束旋转功能 在旋转和角度调整过程中保持探测器和光束与感兴趣区对准，从而优化介入手术过程中的可视化和效率。

 

所有参与模拟使用研究的医生都认为 FlexArm 会给他们的工作带来灵活性。1
改善麻醉效果，提高患者安全

改善麻醉效果和患者成像

当介入治疗专家、外科医生和麻醉师同时在手术台旁边工作时，他们往往不得不在成像投照时离开他们喜欢的工作位置。FlexArm 可与手术台呈 45 度角定位，同时保持与感兴趣区对齐。这样麻醉师可以在头部位置操作，介入治疗专家和外科医生可以从手术台的每一侧或者任何其他需要的位置进行操作。每位专家都可以在需要时随时待命，而不会影响他们对患者进行操作。
 

所有参与模拟使用研究的医生都认为 FlexArm 为患者头部操作提供了妥善的方式。1
改善患者体验

改善患者体验

在经皮腔内血管成形术 (PTA) 和其他复杂的介入治疗过程中，频繁移动手术台会给患者带来压力。FlexArm 使您可以围绕患者移动系统，而不必旋转或移动手术台，让患者在手术过程中感觉更放松，从而改善患者体验。  

 

使用 FlexArm 系统的模拟测试表明，与飞利浦 Azurion 7 C20 系统相比，在经桡动脉介入手术等需要旋转床面的手术中，手术台定位移动减少 91%，平均从 19.4 减少至 1.8。有 8 名参与者消除了所有移动。2、3
您的创新平台

您的创新平台 – 立足当下同时面向未来

微创介入治疗的需求量预计将继续增加。FlexArm 无限制的成像和工作人员定位灵活性以及直观的操作可以帮助您创建理想的多功能治疗环境，以支持不同的医疗专家团队在同一手术室中使用不同的临床设置进行工作。随着新技术和新需求的出现，FlexArm 将使您能够在同一个手术室中发展您的服务。

 

参与模拟使用研究的医生中有 94% 认为 FlexArm 的灵活性能够支持新的手术。1
实验室利用率

通过基于手术的工作流程提高实验室利用率

FlexArm 的移动灵活性和智能运动控制允许您设置基于手术的工作流程，以提高实验室的利用率。您可以从手术台周围的任意位置引导设备，以解锁更多的定位自由和患者成像选项。这意味着您可以在进行颈动脉病例治疗时站在头部，在实施腹主动脉腔内修复术 (EVAR) 时站在手术台的左侧或右侧，并且可以在创伤病例治疗过程中对患者身上的任意部位进行快速操作。在治疗复杂病例时，您可以将 C 型臂置于 45 度角位置，为您自己和麻醉师在手术床头部创造充足的空间。FlexArm 可以围绕手术台转动 270 度，最大程度能优化所有团队成员的工作条件。这样可以在不妨碍团队成员或附近设备的情况下到达所有成像位置。通过成像光束旋转功能，C 型臂可以任意角度定位，同时保持与解剖结构对齐。

 

所有参与模拟使用研究的医生都认为 FlexArm 会给他们的工作带来灵活性。1
改善复杂手术过程中的患者护理

改善复杂手术过程中的患者护理

在创伤治疗和其他急重症手术中频繁移动手术台可能会使导丝和导管移位，甚至在关键时刻中断设备和仪器操作。FlexArm 使您能够在不旋转或平移手术台的情况下，从手术台的三个侧面使用二维或三维成像处理需要全身检查的情况。这样可以改善患者护理，并优化导管、导丝和气管插管的控制。FlexArm 还能通过标准化临床设置支持更有效的介入治疗。

 

所有参与模拟使用研究的医生都认为 FlexArm 系统能够减少移动手术台的需要。1
开放性手术

顺利转为开放性手术

必要时，快速从微创手术转为开放性手术。只需简单移动 Axsys 控制器就可以将 FlexArm 从手术台移到自动待机位置，使医护人员能够快速查看患者。这样可以在手术台周围留出空间，以便进行不需要 X 线成像的所有操作，此外还允许在紧急情况下快速查看患者。当被调回时，FlexArm 将按相同路线返回原始位置，方便医护人员预测其移动。设备保持在原位，三维图像融合得以保持，因此您可以在不进行新扫描的情况下快速继续之前中断的操作。
使用便捷且容易上手的系统

使用便捷且容易上手的系统

FlexArm 提供了许多新的创新，以帮助医生和团队成员保持对手术的专注，包括 以患者为导向的 移动。无论调整角度还是旋转成像系统，X 线光束始终保持在感兴趣区的中心，使您不必不断地重新调整图像位置以正确显示图像。Axsys 运动控制系统和 FlexArm 的定位灵活性提供了可预测的准确系统移动，从而减少干扰，提高医护人员专注力。所有工作都与 Azurion 独特的用户设计紧密结合，成就了这一使用便捷且容易上手的 系统

 

所有参与模拟使用研究的医生都认为 FlexArm 系统易于控制。1
先进的感染管理

先进的感染管理

为了管理患者在治疗过程中的感染风险，FlexArm 系统的设计符合严格的手术室污染控制标准。它提供了一个联合手术室顶棚悬吊套件，该套件满足联合手术室无菌要求，并且便于轻松清洁移动顶棚部件。套件旨在通过层流气流系统减少手术时的层流气流干扰。
有效利用空间

有效利用空间

FlexArm 开辟利用手术台周围的空间，让您可以在任何需要的位置工作，并且通过不同的患者成像选项来支持各种不同的手术，帮您有效地利用空间。其紧凑的设计为辅助设备、动臂和推车腾出了空间。与机器人成像系统相比，它还提供了更多的工作空间，因为它不会在治疗区域造成一个较大的“禁飞区”，而且其运动更容易预测。
您的创新平台

您的创新平台 – 立足当下同时面向未来

随着联合手术室需求的不断增加，您可以自信地将新的临床专业引入您的 FlexArm 治疗环境，还可以为当前的用户群体提供新的治疗选择。如今，FlexArm 的灵活性可以为当前用户群体（如血管、心脏和 神经外科医生） 神经外科医生）提供良好的支持，让他们能够借助更好的人体工程学设计和工作流程进行手术。这种灵活性还能为新的临床专家带来与先进成像功能一样的好处，如腹腔镜和胸外科医师以及胸肺科医生，为 患者 提供创新的治疗选择。例如，可将 FlexArm 机架定位在 45 度角 位置，使 头部 畅通无阻，为医生及其支气管镜或肺部消融设备留出空间。使用 FlexArm，您将获得一个创新的平台—立足当下同时面向未来。

 

94% 的参与模拟使用研究的医生认为 FlexArm 的灵活性能够支持新的手术。1
基于手术的工作流程

通过基于手术的工作流程提高套件的利用率

介入实验室或联合手术室是一项昂贵的投资，所以一定要让这一环境得到充分的利用。FlexArm 的移动灵活性和智能运动控制允许您设置基于手术的工作流程，以便在同一手术室中进行更多类型的手术。这些工作流程也更高效：与使用传统介入治疗系统的实验室相比，其系统定位时间缩短了 27%，因为不再需要移动和旋转手术台。1
您的创新平台 - 医院管理

您的创新平台 – 立足当下同时面向未来

多功能治疗环境的需求预计将继续提高您的介入治疗实验室或联合手术室的利用率。FlexArm 无限制的成像和工作人员定位灵活性为不同的医疗专家团队在同一手术室中工作创造了理想的环境。想象一下，您可以将外科和血管内、心脏和外周或血管内和骨科手术相结合。在腹腔镜和胸外科领域，随着新技术和新需求的出现，FlexArm 将使您能够在同一个手术室中发展您的服务。
 

参与模拟使用研究的医生中有 94% 认为 FlexArm 的灵活性能够支持新的手术。1
简化程序

提高临床设置的标准化以简化程序

由于涉及不同的医疗团队和设备，在多功能手术室中保持高效一致的工作是一项挑战。凭借 FlexArm 系统的完全灵活性，您不再需要在成像过程中移动患者手术台或干扰附近的设备和仪器。麻醉师和心脏超声专家可以选择手术台头部自己喜欢的位置，并且在整个手术期间都待在那里，而 C 型臂则在其周围移动。ProcedureCards 提供预设，并且可以显示医院检查表/协议，以标准化所有病例的设置。 

 

所有参与模拟使用研究的医生都认为 FlexArm 为患者头部操作提供了妥善的方式。1
使用 FlexArm 改善空间利用

有效利用空间

FlexArm 开辟利用手术台周围的空间，让您可以在任何需要的位置工作，并且通过不同的患者成像选项来支持各种不同的手术，帮您有效地利用空间。其紧凑的设计为辅助设备、动臂和推车腾出了空间。与机器人成像系统相比，它还提供了更多的工作空间，因为它不会在治疗区域造成一个较大的“禁飞区”，而且其运动更容易预测。

 

所有参与模拟使用研究的医生都认为 FlexArm 会给他们的工作带来灵活性。1
吸引新人才

吸引新的转诊患者和医疗专业人才

使用 FlexArm 建立一个新的介入治疗实验室或联合手术室 可以让您的医疗设施在其领域中成为技术先进机构。这有助于吸引高级医疗专业人才和正在寻找先进诊疗方案的新患者。您还可以通过当地媒体渠道宣传您的新型治疗方案产品，从而吸引当地居民的关注。

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影像引导治疗

影像引导治疗的新体验 

微创治疗领域的新挑战需要新的策略。带 FlexArm 的飞利浦 Azurion 扩大了 Azurion 影像引导治疗解决方案的范围。它提供了一个创新平台，帮助医疗服务提供商在优质诊疗、高效的实验室性能和良好的用户体验方面开辟出一片新的天地。

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影像引导治疗的新体验


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fabienne.van.der.feer@philips.com 

电话：+31  6 22698001

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参考文献

 
  1. 结果来自 2017/2018 年期间飞利浦和独立公司 Use-Lab GmbH 进行的用户测试。共有 17 名来自欧洲和美国的医生参与测试，他们在一个模拟手术室环境下进行模拟手术。
  2. 在模拟实验室环境中，在经过大约 20 分钟的 C 型臂和手术台定位练习后，对临床用户进行评估。
  3. 基于 17 名医生的回答。

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