医生在使用血管机做手术的过程中，经常会用到对讲系统，与控制室的操作人员进行沟通；操作技师也往往会根据不同医生的使用习惯，来调节对讲系统的音量，实 现室内与室外的有效配合。飞利浦平板血管机所配的对讲系统界面简洁，操作和调节都非常方便。本文就向您介绍如何轻松调节对讲系统的音量大小。

飞利浦血管机对讲系统的操作按键及指示灯的分布如图所示，我们就是利用这简单的几个按键来调节控制室和检查室的通话音量。

1. 如果需要调节控制室的音量，则按下Volume+ 或者Volume-的按钮，控制室内的喇叭音量就会上升或下降。每按一次volume按钮，就会听到一次“嘀”的响声，并且“On/Off”LED就会熄 灭一次。如果调节过程中听不到“嘀”的响声，同时“On/Off”LED常亮，说明音量已经调到极限值。

2. 如果需要调节检查室的音量，则需要一直按着“talk”按钮，再按下Volume+ 或者Volume-的按钮，检查室内的喇叭音量就会上升或下降。每按一次volume按钮，就会听到一次“嘀”的响声，并且“On/Off”LED就会熄 灭一次，如果调节过程中听不到“嘀”的响声，同时“On/Off”LED常亮，说明音量已经调到极限值。

如果您在实际操作过程中，遇到不能调节的情况，可能是对讲系统出现了故障，您可在任意时间拨打我们的客服电话800-810-0038或400-810-0038（手机可拨打），或使用微信平台咨询报修功能，客服人员将24小时为您服务。

