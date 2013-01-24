机构工作流程管理
快速轻松访问多模式影像，不受地理位置限制，能够转变工作流程并增强病人护理。我们的 IntelliSpace PACS 以独特方式满足机构的临床需求，随时随地为您提供临床洞察所需的所有内容 *。
Philips IntelliSpace PACS 可以访问相关的多模式信息，随时随地支持临床决策 *。通过具备灵活性、可扩展性和互操作性的独特服务交付模型简化 PACS。最终，它能促进机构协作，改善了临床医生工作流程、病人护理和财务结果。
主要优势：
基于对放射学工作流程的初步了解，Philips IntelliSpace PACS Radiology Workspace Solution** 帮助您实现高质量病人护理的目标，同时提供先进的效率工具——以便将宝贵时间花在解决诊断学挑战上，而不是花在浏览软件上。
Workspace Solution 的特色在于可自定义的直观用户界面和先进的工作流程工具，减少了查看和判读研究所需的步骤。它优化了显示布局，在时间轴上组织病人病史，自动操作影像挂起协议，提供可自定义的功能和键盘快捷键，帮助您将重点放在影像而不是系统上。
IntelliSpace PACS 提供的智能工具有助于组织工作流程和管理研究，以直观格式显示影像和信息，并为其提供临床卓越支持。
IntelliSpace PACS 通过简化临床医生间的协作，支持集成护理。简单易用的演示状态、书签和电影生成提高了放射科医生和临床医生之间的通信效率。提供最新的相关数据可实现更快速、更有效的分析。
IntelliSpace PACS 在三个关键领域以美国国防部 (DoD) 风险管理框架 (RMF) 作为基准：安全托管环境、安全软件开发生命周期 (SSDL) 和安全应用软件。这三个安全领域是您的医疗保健机构内的病人数据的保密性、完整性和可用性的基础。
IntelliSpace PACS 特别注重满足 US DoD 风险管理框架，同时也致力于满足全球信息安全风险管理规范。
IntelliSpace PACS 可提供超出您对 PACS 预期的功能，帮助您满足不断变化的机构需求。IntelliSpace PACS 旨在提高护理质量，同时降低成本，提供临床洞察，有助于临床团队之间的协作，并改善工作流程。
我们乐于为您提供该页面所述的任何或所有 PACS 解决方案的定制演示。
介绍一下您自己的情况，我们将您的问题转交相关人员，并与您一同跟进。
统一 PACS，统一愿景
由于迁移至Philips IntelliSpace PACS，UCHealth 预计五年可节约 1110 万美元，能够改善工作流程，随时访问图像以加强病人护理，灵活和简便的结构随时可以适应新采集。
从医疗系统的角度而言，任何病人在该系统中的任何地方都应该得到完全相同、高质量和标准化的护理——而且 PACS 是其一部分。标准化成像协议、工作流程、报告结构和内容对于确保临床医生可以看到之前的研究和历史记录至关重要。”
——Peter Sachs，医学博士，University of Colorado 医学院放射学副教授；University of Colorado Health 放射学科心胸成像科主任和信息学副主任和放射科医生信息学家
发现组合解决方案的潜力，进一步简化工作流程并做出更出色的知情决策。
* 由客户负责确保满足 IntelliSpace PACS 4.4.550.0 的 Philips 网络性能建议。工作站上的最低规格的网路适配器为 100 Mb/s，与服务器建立 100 Mb/s 的端到端连接。现场读取大型研究，比如大 CT（研究大小 > 700 Mb，帧数 > 1000）以及钼靶 X 射线体层融合研究需要 1 Gb/s 的网络适配器，并与服务器建立 1 Gb/s 的端到端连接。
**IntelliSpace PACS Radiology Workspace 包括产品 Advanced Workflow Solution 2.1、Canvas 1.1、Workflow Cockpit 1.1 和 IntelliSpace PACS 4.4.540。