基于对放射学工作流程的初步了解，Philips IntelliSpace PACS Radiology Workspace Solution** 帮助您实现高质量病人护理的目标，同时提供先进的效率工具——以便将宝贵时间花在解决诊断学挑战上，而不是花在浏览软件上。

Workspace Solution 的特色在于可自定义的直观用户界面和先进的工作流程工具，减少了查看和判读研究所需的步骤。它优化了显示布局，在时间轴上组织病人病史，自动操作影像挂起协议，提供可自定义的功能和键盘快捷键，帮助您将重点放在影像而不是系统上。