作为影像引导治疗的领导者，我们致力于与医护人员配合以提升对每位患者的治疗。
我们的愿景是提供整体解决方案通过帮助医生在床旁决定、引导、治疗并确认每位患者的正确治疗来推进微创治疗程序。通过共同努力实现该愿景，可使治疗有效、合适且个性化，从而能够拯救生命、提高生活品质并降低医护总费用。
我们将帮助确保这些解决方案经受时间的考验，并通过提供正确的实验室内支持在实验室内持续提供价值。这些是 Philips Volcano 为我们的客户带来的独一无二的特定功能，将使我们共同实现该愿景。
当下。
引领未来创新。
作为影像引导治疗的领导者，我们致力于与医护人员配合以提升对每位患者的治疗。
我们的愿景是提供整体解决方案通过帮助医生在床旁决定、引导、治疗并确认每位患者的正确治疗来推进微创治疗程序。通过共同努力实现该愿景，可使治疗有效、合适且个性化，从而能够拯救生命、提高生活品质并降低医护总费用。
我们将帮助确保这些解决方案经受时间的考验，并通过提供正确的实验室内支持在实验室内持续提供价值。这些是 Philips Volcano 为我们的客户带来的独一无二的特定功能，将使我们共同实现该愿景。
Philips Volcano 是影像引导治疗的全球领导者，提供解决方案帮助优化并简化 PCI。我们致力于与医护人员配合，使用我们领先的冠状动脉 IVUS、基于压力和血流的技术提升对每位患者的治疗。我们的集成化产品课程帮助医生在床旁决定、指导并确认每位患者的正确治疗。
发现 Philips Volcano 设计的系列产品，帮助诊断和治疗外周血管疾病。审核 IVUS 引导的支架植入术临床证据、入口手术工具、病例审核和更多。查看可帮助您决定、引导、治疗并确认的我们的全线外周血管介入策略、工具和资源。
设计以推动未来精确引导治疗，Philips Volcano 通过全套成像和生理学分析工具使方法更清楚、并使结果更可信。通过在单个集成化平台上选择 FFR、iFR 和 IVUS 模块，我们为您的工作流程带来便利，实现真正的集成。IVUS 和 iFR 共配准现在可用于 SyncVision 高级成像系统。