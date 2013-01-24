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Philips Volcano

 

作为影像引导治疗的领导者，我们致力于与医护人员配合以提升对每位患者的治疗。

我们的愿景是提供整体解决方案通过帮助医生在床旁决定、引导、治疗并确认每位患者的正确治疗来推进微创治疗程序。通过共同努力实现该愿景，可使治疗有效、合适且个性化，从而能够拯救生命、提高生活品质并降低医护总费用。


我们将帮助确保这些解决方案经受时间的考验，并通过提供正确的实验室内支持在实验室内持续提供价值。这些是 Philips Volcano 为我们的客户带来的独一无二的特定功能，将使我们共同实现该愿景。

  • peripherall

    飞利浦外周血管解决方案致力于与医护人员配合以提升对每位患者的治，帮助医生在床旁决定、引导、治疗并确认每位患者的正确治疗来推进尽可能无创的治疗程序。

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  • Advanced Imaging Systems

    飞利浦SyncVision高级成像解决方案通过 IVUS 和生理学要求，可实现系统多模式方案，通过共配准 IVUS、FFR 和/或 iFR 信息直接到图像增强血管成像。

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  • Cardiology

    飞利浦Volcano影像引导治疗系统可提供心脏病学医疗解决方案，其采用冠状动脉IVUS、压力和血流技术，可帮助优化并简化PCI，辅助医生床旁决策和患者引导治疗。

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未来引导的愿景

愿景视频
技术无法单独实现尽可能无创、更个体化的医护。这需要新的合作关系：Philips 和 Volcano 影像引导治疗。我们携手致力于提供独一无二的功能，通过集成解决方案创造客户价值。这些解决方案帮助更有效、更适当以及更加个体化的做出诊断和治疗。

    基于办公室的实验室解决方案

    致力于您的长期成功

    在 Philips，除了提供先进的装置和设备，我们还会为您做的更多。使您为长期成功做好准备。从计划和筹资到构建和培训，我们在整个您基于办公室的实验室的生命周期提供服务和支持。

    了解更多有关我们基于办公室的实验室解决方案
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    引入 iFR 定位像回撤技术

    iFR Scout 回撤技术揭示了整个血管的生理学轮廓，因此当遇到弥漫性病变或连续多个病灶时可作出知情治疗决策。
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    心脏病学类别

    心脏病学
     

    Philips Volcano 是影像引导治疗的全球领导者，提供解决方案帮助优化并简化 PCI。我们致力于与医护人员配合，使用我们领先的冠状动脉 IVUS、基于压力和血流的技术提升对每位患者的治疗。我们的集成化产品课程帮助医生在床旁决定、指导并确认每位患者的正确治疗。


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    外周类别

    外周
     

    发现 Philips Volcano 设计的系列产品，帮助诊断和治疗外周血管疾病。审核 IVUS 引导的支架植入术临床证据、入口手术工具、病例审核和更多。查看可帮助您决定、引导、治疗并确认的我们的全线外周血管介入策略、工具和资源。


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    高级成像系统类别

    高级成像系统
     

    设计以推动未来精确引导治疗，Philips Volcano 通过全套成像和生理学分析工具使方法更清楚、并使结果更可信。通过在单个集成化平台上选择 FFR、iFR 和 IVUS 模块，我们为您的工作流程带来便利，实现真正的集成。IVUS 和 iFR 共配准现在可用于 SyncVision 高级成像系统。


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    集成解决方案：未来实验室


    引导和治疗的未来取决于巨大的产品开发能力、合作关系以帮助支持临床领域并提升患者和操作的结局。介入心血管解决方案领域的领军人物讨论起愿景。
    Bert van Meurs

    Bert van Meurs，CEO Image Guided Therapy
     

    “我展望一个当所有外科手术都将通过由智能成像系统和设备支持的尽可能无创的治疗完成的时代。”
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    Carlos Ruiz 视频
    Carlos Ruiz 博士分享了其对通过集成可实现的可能性的想法
    Jorge Berardi 视频
    Jorge Belardi 分享了其对集成的益处的想法

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