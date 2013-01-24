作为影像引导治疗的领导者，我们致力于与医护人员配合以提升对每位患者的治疗。



我们的愿景是提供整体解决方案通过帮助医生在床旁决定、引导、治疗并确认每位患者的正确治疗来推进微创治疗程序。通过共同努力实现该愿景，可使治疗有效、合适且个性化，从而能够拯救生命、提高生活品质并降低医护总费用。



我们将帮助确保这些解决方案经受时间的考验，并通过提供正确的实验室内支持在实验室内持续提供价值。这些是 Philips Volcano 为我们的客户带来的独一无二的特定功能，将使我们共同实现该愿景。