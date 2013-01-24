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更好的治疗效果。直观的治疗专用工具以及实时 X-射线、多模式成像、FFR 和病人信息的集成组合在一个介入实验室中。在穿过软组织解剖结构时，快速轻松地访问改善显像与实时导航，最终可以帮助医生对确定有利治疗过程充满信心和带来良好的效果。
无论是治疗急性肢体缺血，进行子宫肌瘤栓塞治疗，或进行腔内修复手术（EVAR)、经肝动脉化学栓塞手术(TACE)或经皮消融，目的在于精确而自信地策划和进行治疗。运用我们的多模式实时图像引导技术和 3D 数据快速评估病状的性质和位置，并展示隐藏的复杂性。收到对治疗反应的及时手术过程反馈。通过改进的实时可视引导技术可实现可靠的导航。
拓展您的视野。随着手术技术的演进，我们的手术解决方案可助您前进。我们的移动式 X-射线系统系列可为您的手术提供良好的图像质量、舒适且便于控制。无论您是配备了手术套房或设计了一间多用途的联合手术室（OR），我们可以通过将您的临床需求匹配到适当的成像支持，从而帮助您实现良好的临床表现。
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