我们一起合作，用微创治疗改善患者治疗结果，挽救生命，让情况大为改观。飞利浦致力于用影像引导治疗系统去除障碍，实施相对安全、高效，容易重复的治疗，在需要的地方——患者的治疗位置实现相关临床价值。我们一起合作，向新的治疗程序和技术敞开大门，它们在促进成长和降低治疗费用的同时，的确也帮助改善人们的生活。