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全数字带来高清成像 与极速扫描
产品升级和换代
飞利浦磁共振的SmartPath项目为您确保设备的领先性，所提供的平台升级和创新技术可以更好地支持患者护理，提高检查流通量，降低成本。
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成像系统
飞利浦临床核磁共振成像设备包括Achieva系统、Ingenia系统以及Multiva 系统，可提供高清图像质量和超快速扫描速度和以患者为中心的舒适体验，帮助您提高临床诊疗效率，全面满足您的临床需求。
磁共振引导治疗方案
飞利浦为肿瘤专家提供高清成像的全数字核磁共振设备。从诊断、引导治疗到随访，我们的大孔径磁共振放疗定位系统能定位肿瘤放疗位置、术中磁共振系统能帮助医生获得实时导航的MR成像数据，提高脑肿瘤切除的信心。
星云高级可视化中心提供轻松的临床工作流程和合作工具，帮助您简化您的日常流程。无论您在哪里都能访问到丰富的临床应用程序，开启了 CT、MR 、分子成像和超声系统的强大功能。
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提供与磁共振成像相关的专栏和文章。旨在为飞利浦磁共振成像用户提供资源，给他们一个分享解决方案的平台，以应对日常磁共振成像临床实践中所的挑战。
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