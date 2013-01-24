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飞利浦病人监护系统解决方案，在需要它的时候，将提供有有意义的诊疗信息。IntelliVue 和 SureSigns 系列病人监护仪，以便携、紧凑和专用的型号提供灵活方便的诊疗，可满足所有的监测环境、患者疾病严重程度和临床要求。

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