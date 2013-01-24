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飞利浦病人监护系统解决方案，在需要它的时候，将提供有有意义的诊疗信息。IntelliVue 和 SureSigns 系列病人监护仪，以便携、紧凑和专用的型号提供灵活方便的诊疗，可满足所有的监测环境、患者疾病严重程度和临床要求。
胎儿/母亲监护仪
飞利浦医疗为您提供胎儿监护仪、母婴监护仪、无线远程胎监系统等，为医生在常规和高危分娩等医疗诊断提供高质量胎监遥测系统和产科管理解决方案。
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病人监护仪
飞利浦医疗为您提供全套临床监护系统解决方案，包括远程动态心电监护仪、手术用的麻醉深度监护仪、新生儿专用血氧检测仪、ICU重症监护系统、中央监护系统等。
联网和无线
飞利浦远程无线心电监护系统，可在动态的环境中实时监测心脏病患的各项身体指征，为心脏病的临床诊断提供灵活的心电监护解决方案，让患者无惧束缚，自由活动。
互联互通和数据集成
飞利浦推出智慧ICU重症监护系统，可快速获取临床数据并传输到医院信息系统，帮助医疗机构提高效率降低成本，为患者的数字化诊疗和决策提供系统支持。
临床决策支持
飞利浦医疗推出临床决策支持系统，可通过医疗数据可视化展现患者各项生命指征数据，帮助医生更直观快速地进行医疗数据分析，提高医疗临床决策效率，挽救患者生命。
中央监护系统
飞利浦中央监护系统可无线接入多台遥测监护仪，实现临床监护信息集中显示和管理存储。提供灵活的患者数据访问和临床决策支持，加强医护团队护理及工作流程并简化。
临床测量
飞利浦医疗新推出麻醉深度监测仪，可提供标准而新颖的临床麻醉气体测量值和气体测量参数，帮助医生快速掌握患者麻醉情况和数据信息，为临床决策提供有效支持。
中央信息中心
飞利浦医疗推出中央监护工作站，可提供高灵敏度连续监测、早期预警、数据安全等中央监护系统功能。具有先进的报警管理和临床决策支持，可连接医院HIS，提高监护质量。
Interventional tools
幼儿保健
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