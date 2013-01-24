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心脏病学
飞利浦心脏彩超作为超声心动图领跑者，多年来致力于技术创新，快速应对临床需要，倡导行业领先。采用先进的三维技术结合QLAB软件，满足各种层次的临床需求，开创超声心动图新纪元。
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全身成像
飞利浦全身成像三维/四维彩超，采用全面创新的四维造影、实时三维超声、VPQ血管斑块三维定量智能超声技术，为医院直面的诸多医疗需求提供全面的解决方案。
妇产科超声
飞利浦胎儿四维彩超智能超声诊断系统，为更多妇产科医疗需求提供全面的解决方案，并在产科超声中贯穿每个月份胎儿的扫查。
血管
飞利浦血管彩超及血管造影仪，可进行血管内超声检查和微血管成像，测定血管瘤和血栓的大小。同时也适用于四肢血管超声、颅内血管彩超、经颅多普勒、脑卒中超声等。
介入心脏病学
飞利浦为心脏造影、冠状动脉造影、心脏支架手术等心脏介入手术提供了先进的心脏彩超和造影技术，xMATRIX矩阵探头完美实现了实时三维显示跳动着的心脏。
局部麻醉和疼痛医学
飞利浦神经超声、镇痛超声、麻醉超声介入技术为局部麻醉可视化提供前所未有的高清图像，实时精准掌控麻醉扩散情况，减少手术麻醉后遗症的发生。
介入放射学
飞利浦创新的超声诊断仪介入导航系统，通过融合影像、虚拟导航、解剖智能对位等技术，引导胸腔穿刺、腹腔穿刺、心包穿刺等重要部位的穿刺操作，为肿瘤筛查及后续放疗和放射介入治疗提供影像资料。
重症监护
飞利浦重症监护室超声系统-重症超声、急诊超声，为临床手术引导与诊断提供几乎无噪音干扰的高清图像。便捷超声能快速到达急诊室、手术室，新生儿重症监护室、心脏重症监护室或是其它ICU病房。
急诊医学
飞利浦急诊专用心脏彩超和经颅多普勒，为挽救生命而分秒必争。为脑梗、心肌梗塞、交通事故造成的休克昏迷等危急诊断提供准确而高效的超声检查结果。
肝脏病学
飞利浦肝脏超声成像系统为您提供用于肝脏疾病评估和管理的工具。剪切波弹性成像结合优秀的图像质量，无创、高效的为临床提供肝脏疾病评估的相关数据。
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