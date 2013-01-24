向着改善生活这一使命，我们的斗志在这一充满挑战的时刻更加昂扬。为了支持卫生系统和医护人员，我们推出了 COVID-19 专题。
飞利浦帮助您连接的不仅是数据和科技，更重要的是人。我们运用专业的技术和临床见解，为您提供治疗呼吸道疾病的整体解决方案，以应对医院和家庭等医疗护理环境改变所导致的挑战。
COVID-19 最新消息
病程中的呼吸治疗
飞利浦拥有多款性能优质的医用呼吸机，涵盖整个治疗及护理过程，可满足患者和护理人员在医院和家庭环境中的需求。我们的解决方案旨在提供良好的临床体验和治疗效果，帮助护理人员和卫生系统在治疗呼吸道疾病时，应对患者复杂多变的病情和护理环境。
- 漏气补偿
- 便携式设计易于患者院内转运
- 统一的设置用以支持医院向家庭的转换
飞利浦新型 Respironics E30 呼吸机
一种随时可用的呼吸机，以解决医院通气机严重短缺的问题
医院呼吸治疗
解决方案
飞利浦拥有多款性能优质的医用呼吸机，可满足护理人员在医院环境内使用，治疗呼吸道疾病。同时，帮助护理人员快速响应患者不断变化的病情，提供持续、高质量的治疗体验。
家庭呼吸治疗
解决方案
飞利浦家用无创呼吸机采用可靠的技术、友好的界面，为患者和护理人员提供简单易用的使用体验。通过与本土化的数据平台，我们的解决方案可以为护理团队提供数据支持，帮助临床医生和家庭护理人员将其临床活动和支持延伸到家庭环境中。
Philips Respironics V60 呼吸机是一种由微处理器控制的双水平气道正压 (BiPAP) 通气辅助系统，为自主呼吸的成人和儿童病人提供无创正压通气和有创通气支持。