包装盒中的其他物品
- 遥控器电池
- 遥控器
- 桌架
- 保修单
每次打开电视机，屏幕上均会显示欢迎页面。欢迎页面可在安装时通过一个简单的 .png 格式的欢迎图像进行品牌宣传和自定义。
能够在不到一分钟的时间里，轻松地将一台电视机的所有编程设定和频道设定复制并无线传输到其它电视机。此功能可确保电视机之间的一致性，并且显著减少安装时间和成本。
分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。
凭借 LED 背光源，您可以享受低功耗和具有高亮度、令人难以置信的对比度和鲜艳色彩的优美画面。
为控制通信，此款人性化电视配备了特定的禁锢模式设置。此高级的安全模式可关闭图文电视、电子节目单、字幕和 USB 端口等受限市场不提供的特定设置。
一个针对模拟和数字频道集成的频道列表。这可让访客在模拟和数字频道之间无缝切换。
借助高级音量控制，您可以安装电视开启音量，并预定义电视机允许操作的音量范围，从而防止过度的音量调整，避免隔壁客人的干扰。
通过禁用或启用操纵杆控制锁定，管理员可以通过操纵杆防止未经授权使用电视，从而为经营者节省费用。
防止未经授权访问安装和配置设置，为访客带来最大的便利性，并能避免因为需要重新安装而造成不必要的成本。
飞利浦电视旨在将功耗降到最低。这不仅能减轻对环境的影响，还能降低操作成本。
图片/显示
音频
设计
调谐器/接收/发送
接口（背面）
接口（侧面）
连通性增强
功能
人性化功能
医疗保健功能
多媒体
附件
功率
尺寸