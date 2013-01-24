包装盒中的其他物品
- 直流电源适配器
- HDMI 电缆
- 电源插头
- 快速入门指南
- USB 线
打造生动的个性化体验
改善体验。功能强大。富有吸引力。这款清晰、响应迅速的飞利浦多点触控智能显示屏打造出众的多合一解决方案。可轻松对内容进行远程管理并轻松连接 4G 模块。采用以太网供电，可灵活放置 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。
在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。
通过互联网连接控制您的显示屏。您的 Android 飞利浦专业显示屏针对本地 Android 应用程序进行优化，且您还可以直接将网络应用程序安装到显示屏。内置计划程序，易于根据当日时间分段启动应用程序和内容。
内置摄像头、麦克风和扬声器，使这款小型触摸屏成为真正多功能的智能解决方案。适用于零售受众调查、客流量分析等。利用 Android AI 应用程序的优势，显示目标内容。或只需使用您的显示屏即可进行视频会议。
您的飞利浦专业显示屏几乎可以放置到任何地方。PoE+ 可通过单根以太网线来向您的显示屏供电和传输数据。您无需电源插座，但提供有电源适配器，可供您随意插入。
无需永久的外置播放器即可保存和播放内容。您的飞利浦专业显示屏具有一个内存，这样您就可以将媒体内容上传至显示屏，以供您即时播放。内存还可用作在线流式传输的缓存。
即使您不在现场和远程工作，也可以快速安装和启动应用程序。CMND 与部署让您可以添加和更新自己的应用程序，及来自飞利浦专业显示屏应用程序商城的应用程序。只需扫描二维码，登录商城，单击您想要安装的应用程序。将自动下载和启动应用程序。
可以轻松地将 4G/LTE 模块连接到您的飞利浦专业显示屏。集成式 mPCIe 插槽使您的显示屏可以与共享同一无线连接的其他设备进行通信。如果您在如银行或市政大厅等您无法获得本地网络的地方安装显示屏，这将会很有帮助。
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