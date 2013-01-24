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M 系列

26BDL2010M/93
  • 增强您的公共显示体验 增强您的公共显示体验 增强您的公共显示体验
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    M 系列

    26BDL2010M/93

    增强您的公共显示体验

    M 系列显示屏以一种更为环保的方式带来令人惊叹的清晰画质。凭借其出众的性能和可靠性以及低功耗，它对于追求卓越的项目绝对是理想之选。 查看所有优势

    M 系列

    增强您的公共显示体验

    M 系列显示屏以一种更为环保的方式带来令人惊叹的清晰画质。凭借其出众的性能和可靠性以及低功耗，它对于追求卓越的项目绝对是理想之选。 查看所有优势

    增强您的公共显示体验

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    M 系列

    增强您的公共显示体验

    M 系列显示屏以一种更为环保的方式带来令人惊叹的清晰画质。凭借其出众的性能和可靠性以及低功耗，它对于追求卓越的项目绝对是理想之选。 查看所有优势

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      增强您的公共显示体验

      超值性能

      • 26 英寸
      • 直下式 LED 背光源
      • 全高清
      通过云连接和控制内容

      通过云连接和控制内容

      利用集成式 HTML5 浏览器，通过云连接和控制内容。使用基于 Chrome 的浏览器，在线设计内容，然后连接一台显示屏或整个网络。采用全高清分辨率，以横向或纵向模式显示内容。流式内容也可在 PIP（画中画）窗口中显示。只需使用 WiFi 或 RJ45 网线将显示屏连接到 Internet，即可欣赏您自建的播放列表

      CMND：掌控显示屏

      CMND：掌控显示屏

      作为稳健的显示屏管理平台，CMND 将控制能力交回您的手中。使用“CMND 与创建”更新和管理内容，或者使用“CMND 与控制”控制您的设置。有了 CMND，一切皆有可能。

      通过“CMND 与控制”管理多台显示屏的设置

      通过“CMND 与控制”管理多台显示屏的设置

      利用“CMND 与控制”，在中心位置轻松管理多台显示屏。通过从远程位置执行的实时显示屏监控、设置和软件更新，以及一次定制和配置多台显示屏（如电视墙或菜单展示板）的功能，控制一整套显示屏从未如此轻松。

      通过“CMND 与创建”创建和更新内容

      通过“CMND 与创建”创建和更新内容

      使用强大的创作工具“CMND 与创建”，可以设计和创建令人心动的内容。通过拖放式界面、预加载的模板和集成的小工具，您将能够以动人的内容打动客户。支持纵向和横向模式。

      借助 SmartPlayer，事件和时间随意安排

      借助 SmartPlayer，事件和时间随意安排

      将 USB 变为真正经济高效的数字显示设备。只需将内容（视频、音频、图片）保存至 USB 并插入显示屏。通过屏幕菜单创建播放列表和设计内容，便可以随时随地欣赏您自创的播放列表。

      通过故障转移确保内容的播放和运行

      通过故障转移确保内容的播放和运行

      对于要求严苛的商业应用来讲，确保内容的正常播放和运行至关重要。而您根本不可能遇到内容无法播放的情况，故障转移以突破性的技术对内容提供保护，当媒体播放器出现故障时便会在屏幕上播放备份内容。主要输入出现故障时，故障转移会自动发挥作用。只需选择主要输入连接和故障转移连接，便可以获得即时保护。

      用于节能的 SmartPower 技术

      用于节能的 SmartPower 技术

      系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。

      全高清 LED 带来明艳逼真的图像，令人难以置信的对比度

      画质至关重要。普通显示屏可提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。想像一下，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（英寸）
        26  英寸
        面板分辨率
        1920x1080p
        最佳分辨率
        1920 x 1080，60 赫兹
        亮度
        450  cd/m²
        对比度（标准）
        1400:1
        动态对比度
        500,000:1
        响应时间（标准）
        18  毫秒
        宽高比
        16:9
        视角（水平）
        178  度
        视角（垂直）
        178  度
        显示屏色彩
        10.7 亿
        画面效果增强
        动态对比度增强
        屏幕对角线尺寸（公制）
        66.04  厘米
        表面处理
        防眩涂层

      • 支持的显示分辨率

        电脑格式
        • 1024 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 1024，60 赫兹
        • 1920 x 1080，60 赫兹
        • 640 X 480，60、67、72、75 赫兹
        • 720 x 400，70 赫兹
        • 800 X 600，60、72、75 赫兹
        视频格式
        • 480p、60 赫兹
        • 576p，50 赫兹
        • 720p、50、60 赫兹
        • 1080p、50、60 赫兹
        • 1080i、25、30 赫兹
        • 480i、30、60 赫兹
        • 576i、25、50 赫兹

      • 连接

        视频输入
        • DVI-D
        • VGA（模拟 D-Sub）
        • 分量 (BNC)
        • 复合 (BNC)
        外部控制
        RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔

      • 便利性

        屏幕节能功能
        像素偏移，低亮度
        键盘控制
        • 隐藏
        • 锁定
        网络可控性
        RS232
        节能功能
        智能电源管理
        放置
        横向

      • 尺寸

        机身宽度
        641.75  毫米
        机身高度
        401.75  毫米
        机身厚度
        52.5  毫米
        产品重量
        8  千克
        VESA 安装
        100 x 100 毫米，M4

      • 使用条件

        海拔
        0 ~ 3000 米
        温度范围（工作）
        0 ~ 40  °C
        温度范围（存储）
        -10 ~ 60  °C
        相对湿度
        20 ~ 80  %
        MTBF
        60,000  小时

      • 功率

        主电源
        交流 85 ~ 264 伏，47 ~ 63 赫兹
        功耗（开机模式）
        < 70 瓦
        待机功耗
        < 1.5 瓦

      • 附件

        随附的附件
        • 交流电源线
        • 快速入门指南

      • 其他条款

        保修
        1 年保修
        屏幕显示语言
        • 简体中文
        • 简体中文
        审批机构
        • CCC
        • CE

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 交流电源线
      • 快速入门指南

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