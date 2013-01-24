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专业电视

40HFL3011W/12
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    专业电视

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      仰仗更智能的专业电视，

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      CMND & 控制：轻松维护电视

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      CMND & 控制让您能够从中央位置远程配置和安装您的电视，而不必进入每个房间。轻松更新并管理您的所有显示屏，而所有操作都不会打扰您的客人。

      CMND & 创建：当您有需求时显示您想要的信息

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      CMND 和创建能够在您有需求时提供您想要的信息。CMND 的内容管理模块，它能够轻松创建并均匀分布互动的品牌酒店网页。量身定制您的电视，为客人提供关于酒店内最新进展的最新实时信息。

      MyChoice 兼容为您带来持续受益

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      MyChoice 提供一种简单的低成本方式，为您的宾客提供优质的电视频道。同时，它还提供额外的收益流，让您回收原始电视投资的成本。

      通过一个可定制的欢迎页面欢迎您的客人

      通过一个可定制的欢迎页面欢迎您的客人

      每次打开电视机，屏幕上均会显示欢迎页面。欢迎页面可在安装时通过一个简单的 .png 格式的欢迎图像进行品牌宣传和自定义。

      全面的酒店、医疗和禁锢模式

      提供的所有功能适用于比起居室要求更高的专业环境。从音量和菜单锁定到更严格的材料测试、节能、防盗遥控器和专用医疗和禁锢功能，可支持利基市场应用程序。

      护士呼叫兼容功能专为医疗保健部门而优化

      护士呼叫系统兼容使得飞利浦医疗保健电视成为一种高度集成的工具，不仅为用户/患者带来娱乐选择，同时也可为紧急医疗情况带来方便。

      屏幕时钟显示，为宾客带来最佳的便利性

      客人可以通过我们的全新屏幕时钟显示轻松了解当前时间。轻按按钮，时钟便显示在电视屏幕上，集增强可视性和降低功耗于一体。

      事件和时间随意安排

      通过内置计划程序在您需要时显示您想要的内容。可编程多达 7 种不同的计划程序，以显示您需要的任何内容类型。每日重复或在特定日期设置，如周末。如何选择，完全由您做主。

      SmartInfo 适用于各品牌交互式酒店的信息页面

      SmartInfo 可通过 SmartUI 为您的宾客提供酒店或城市信息。即使是在电视无法连接内网或互联网时，您的宾客仍可以访问此交互式酒店网页。您可以定期更改信息并让您的宾客轻松了解酒店的所有最新发展。

      Xpress 串行协议，轻松连接互动系统

      通过 Xpress 串行协议 (SXP)，电视可连接至外置编译解码器及所有主流互动系统提供商的机顶盒。

      安装菜单锁定

      防止未经授权访问安装和配置设置，为访客带来最大的便利性，并能避免因为需要重新安装而造成不必要的成本。

      用于个人欣赏的附加耳机连接

      此扬声器系统还可以连接耳机。接上耳机便于您个人欣赏，带来随心所欲畅的畅快听觉体验。

      技术规格

      • 图片/显示

        显示屏
        LED 全高清
        屏幕对角线尺寸（公制）
        102  厘米
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        40  英寸
        宽高比
        16:9
        面板分辨率
        1920x1080p
        亮度
        280  cd/m²
        视角
        176º (H) / 176º (V)
        画面效果增强
        • 逐点高清
        • 200 赫兹 Perfect Motion Rate

      • 音频

        音响输出功率
        16 (2x8)  瓦
        喇叭
        • 2.0
        • 下向式
        浴室扬声器输出
        1.5 瓦单声道 8 欧姆
        声音功能
        • AVL
        • 超宽环绕立体声
        • Dolby MS10

      • 设计

        颜色
        白色

      • 调谐器/接收/发送

        数字电视
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC 全高清（最高可达 1080p60）
        模拟电视
        PAL
        视频播放
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • 接口（背面）

        天线
        IEC-75
        HDMI1
        • HDMI 2.0，带 HDCP 2.2
        • ARC
        HDMI 2
        HDMI 2.0，带 HDCP 2.2
        USB 1
        USB 2.0
        数字音频输出
        光学
        DVI 音频输入
        迷你插孔
        AV 输入
        CVBS 与YPbPr 共享
        分量
        YPbPr + L/R cinch
        外部控制
        RJ-48
        浴室扬声器输出
        迷你插孔

      • 接口（侧面）

        通用接口插槽
        CI+ 1.3
        HDMI3
        HDMI 2.0，带 HDCP 2.2
        USB2
        USB 3.0
        耳机输出
        迷你插孔

      • 连通性增强

        HDMI
        DVI（所有端口）
        EasyLink (HDMI CEC)
        • 单键式播放
        • 系统待机
        • RC 通过
        • 系统音频控制
        RJ48
        • IR 输入/输出
        • 串行 Xpress 接口

      • 功能

        数字服务
        • 8d EPG
        • 当前和下一代
        • MHEG
        • 图文电视
        操作简易
        • 图像风格
        • 声音风格
        • 图像格式
        • 独立的音量控制
        本地控制
        操纵杆

      • 人性化功能

        酒店模式
        • 操纵杆控制锁定
        • 菜单锁定
        • 安装菜单锁定
        • 音量限制
        禁锢模式
        • 高安全模式
        • TXT/MHEG/USB/EPG/字幕锁
        SmartInfo
        • HTML5 浏览器
        • 交互式模板
        • 图片幻灯片放映
        CMND 和控制
        • 离线频道编辑器
        • 离线设置编辑器
        • RF 远程管理
        • CMND 和创建
        您的品牌
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        • 欢迎徽标
        创收
        MyChoice
        克隆和固件更新
        • 即时初始克隆
        • 通过 USB/RF
        提醒功能
        • 计划程序 (7x)
        • 定时关机
        • 闹钟唤醒
        • 频道唤醒
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        时钟
        • 待机模式时钟
        • 夜光 RC 按钮
        • 屏幕时钟
        • 可选外置时钟
        频道
        • 组合列表
        • 主题选择列表
        • 离线频道编辑器
        交互式 DRM
        VSecure
        控制
        • 阻止自动频道更新
        • Xpress 串行协议
        • 用于电视控制的 JSON API - JAPIT
        吸力控制
        环保/快速启动
        控制开关
        • 频道
        • 功能
        • 图像风格
        • 图像格式
        • 声音风格
        • 音量
        • 菜单语言
        遥控器
        • 缆线绑带就绪
        • 低电量检测
        • RC 电池仓门锁
        防盗
        • 电池防盗保护
        • Kensington 锁

      • 医疗保健功能

        控制
        • 多个遥控器
        • 兼容医疗保健遥控器
        • 兼容护士呼叫系统
        便利性
        • 耳机输出
        • 独立的主扬声器静音
        安全
        • 双重隔离 II 类
        • 阻燃

      • 多媒体

        多媒体连接
        USB
        支持视频播放
        • 格式：H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • 兼容：AVI、MKV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • WMV
        • HEVC
        支持的字幕格式
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        支持的音乐格式
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA（v2 至 v9.2）
        支持的图像格式
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        支持 USB 视频分辨率
        1920x1080p（60 赫兹）

      • 附件

        随附
        • 桌架
        • 遥控器 22AV1604A/12
        • 2 节 AAA 电池
        • 保修单
        • 法律及安全手册
        • 电源线
        可选
        • 外置时钟 22AV1120C/00
        • 设置遥控器 22AV9573A/12

      • 功率

        主电源
        交流 220-240 伏；50-60 赫兹
        能源标签级别
        A+
        欧盟能源标签功率
        46  瓦
        年能耗
        68  kW·h
        待机功耗
        < 0.3 瓦
        节能功能
        ECO 环保节能模式
        环境温度
        0 °C 至 40 °C

      • 尺寸

        机身宽度
        918  毫米
        机身高度
        532  毫米
        机身厚度
        64/77  毫米
        身机宽度（含桌架）
        918  毫米
        机身高度（含桌架）
        597  毫米
        机身厚度（含桌架）
        222  毫米
        产品重量
        7.6  千克
        产品重量（含桌架）
        9.5  千克
        VESA 壁挂
        • M4
        • 200 x 200 毫米

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器电池
      • 遥控器
      • 保修单
      • 电源线
      • 桌架

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          • 功能是否可用取决于集成商所选择的实施方案。
          • 标准开机模式功耗根据 IEC62087 Ed 2 标准测得。实际能耗取决于使用电视的频率。
          • 根据 RoHS 指令规定的现有免责条款，本电视仅在没有替代性技术的部件或组件内含有铅。