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多点触控显示屏

43BDL4051T/00
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    多点触控显示屏

    43BDL4051T/00

    集成一体

    激发合作。传递信息。这款响应迅速的飞利浦多点触控专业全高清显示屏十分适用于多指手势、多用户操作的应用 - 从寻路到演示。一次可激活多达 10 个触控点。 查看所有优势

    多点触控显示屏

    集成一体

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    集成一体

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      集成一体

      10 点触控显示屏。

      • 43 英寸
      • 支持 Android
      • 多点触控
      使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护

      使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护

      在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。

      CMND 与创建。开发并启动您自己的内容

      CMND 与创建。开发并启动您自己的内容

      使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。

      故障转移确保内容始终可以播放

      故障转移确保内容始终可以播放

      从休息室到会议室，从不会显示白屏。故障转移功能让您的飞利浦专业显示屏可在主和次输入之间自动切换，从而确保即使在主源中断的情况下也可继续播放内容。只需设置备用输入列表，确保连续播放。

      Android SoC 处理器。本地和网络应用程序

      通过互联网连接控制您的显示屏。您的 Android 飞利浦专业显示屏针对本地 Android 应用程序进行优化，且您还可以直接将网络应用程序安装到显示屏。全新 Android 操作系统可确保软件安全，并可更长时间保持全新规格。

      CMND 与部署。远程安装和启动应用程序

      即使您不在现场和远程工作，也可以快速安装和启动应用程序。CMND 与部署让您可以添加和更新自己的应用程序，及来自飞利浦专业显示屏应用程序商城的应用程序。只需扫描二维码，登录商城，单击您想要安装的应用程序。将自动下载和启动应用程序。

      内存。上传内容，便于即时播放

      无需永久的外置播放器即可保存和播放内容。您的飞利浦专业显示屏具有一个内存，这样您就可以将媒体内容上传至显示屏，以供您即时播放。内存还可用作在线流式传输的缓存。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（公制）
        108.0  厘米
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        42.5  英寸
        面板分辨率
        1920x1080p
        出色分辨率
        1920 x 1080，60 赫兹
        亮度
        450  cd/m²
        对比度（标准）
        1100:1
        动态对比度
        500,000:1
        表面处理
        防眩涂层
        宽高比
        16:9
        响应时间（标准）
        12  毫秒
        像素间距
        0.49 x 0.49 毫米
        显示屏色彩
        1670 万
        视角（水平）
        178  度
        视角（垂直）
        178  度
        画面效果增强
        • 3/2 - 2/2 移动下拉
        • 3D 梳状滤波器
        • 运动补偿去隔行
        • 逐行扫描
        • 3D MA 去隔行
        • 动态对比度增强
        面板技术
        IPS

      • 交互

        多点触控技术
        红外触摸
        触控点
        10 个同时触控点
        即插即用
        兼容 HID
        保护玻璃
        • 5 毫米钢化安全玻璃
        • 防眩光
        • 防反光

      • 连接

        视频输入
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI (x2)
        • DVI-D
        • USB
        • VGA（通过 DVI）
        视频输出
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA（通过 DVI-D）
        音频输入
        • 音频左/右 (RCA)
        • 3.5 毫米插孔
        音频输出
        • 音频左/右 (RCA)
        • 外置扬声器接口
        外部控制
        • RJ45
        • IR（输入/输出）3.5 毫米插孔
        • RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
        其它接口
        • micro SD
        • 微型 USB
        • mPCIe
        • USB 电源插座（5 伏 2 安）
        • USB

      • 支持的显示分辨率

        电脑格式
        • 640 X 480，60、67、72、75 赫兹
        • 800 X 600，56、60、72、75 赫兹
        • 1024 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 800，60 赫兹
        • 1280 x 1024，60 赫兹
        • 1360 x 768，60 赫兹
        • 1366 x 768，60 赫兹
        • 1440 x 900，60 赫兹
        • 1600 x 1200，60 赫兹
        • 1920 x 1080，60 赫兹
        • 1920 x 1200，60 赫兹
        视频格式
        • 480i、60 赫兹
        • 480p、60 赫兹
        • 576p，50 赫兹
        • 576i，50 赫兹
        • 720p、50、60 赫兹
        • 1080i、50、60 赫兹
        • 1080p、50、60 赫兹

      • 便利性

        放置
        • 横向 (24/7)
        • 纵向 (24/7)
        信号循环途径
        • RS232
        • VGA
        • IR 循环
        • DisplayPort
        • DVI
        网络可控性
        • RS232
        • RJ45
        • 单线 (HDMI-CEC)
        • HDMI（单线）
        画面效果
        高级色彩控制
        画中画
        PIP
        屏幕节能功能
        像素偏移，低亮度
        键盘控制
        • 隐藏
        • 锁定
        遥控信号
        锁定
        节能功能
        智能电源管理
        其它便利性
        提把
        内存
        16GB eMMC

      • 尺寸

        机身宽度
        1002.6  毫米
        机身高度
        590.8  毫米
        机身厚度
        91.4  毫米
        机身宽度（英寸）
        39.47  英寸
        机身高度（英寸）
        23.26  英寸
        机身厚度（英寸）
        3.60  英寸
        产品重量
        19.4  千克
        产品重量（磅）
        42.77  磅
        边框宽度
        29.2 毫米
        VESA 安装
        400 x 400 毫米，M6

      • 声音

        内置扬声器
        2 x 10W

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        5 ~ 40  °C
        相对湿度
        20 ~ 80  %
        MTBF
        50,000  小时
        海拔
        0 ~ 3000 米
        温度范围（存储）
        -20 ~ 60  °C

      • 功率

        主电源
        交流 100 ~ 240 伏，50/60 赫兹
        待机功耗
        < 0.5 瓦
        功耗（标准）
        59  瓦

      • 附件

        随附的附件
        • 交流电源线
        • RS232 电缆
        • USB 线
        • 遥控器
        • 遥控器电池
        • 快速入门指南
        可选配件
        色彩校准套件 (CCK4602)
        底座
        BM05922（可选）

      • 其他条款

        屏幕显示语言
        • 阿拉伯语
        • 简体中文
        • 法语
        • 德语
        • 意大利语
        • 日语
        • 波兰语
        • 西班牙语
        • 土耳其语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 繁体中文
        • 丹麦语
        • 荷兰语
        • 芬兰语
        • 挪威语
        • 葡萄牙语
        • 瑞典语
        审批机构
        • CE
        • CCC
        • FCC, Class B
        • UL/cUL
        • RoHS
        • CB
        • C-Tick
        • BSMI
        • 能源之星 7.0
        • GOST
        • PSE
        • VCCI
        保修
        3 年保修

      • 多媒体应用

        USB 播放音频
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA
        USB 播放图片
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PDF
        USB 播放视频
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV

      • 内置播放器

        CPU
        四核 Cortex A9 1.8GHz
        GPU
        ARM Mali400 四核 533MHz
        内存
        2GB DDR3
        存储
        16GB EMMC
        Wifi
        2.4 G

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 交流电源线
      • RS232 电缆
      • USB 线
      • 遥控器
      • 遥控器电池
      • 快速入门指南
      • 可选配件: 色彩校准套件 (CCK4602)

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