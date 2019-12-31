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    Signage Solutions LED 显示屏

    44BDL8148L/00

    无限

    填补他们的想象力。打造无缝显示。采用 L 系列专业 LED 显示墙，使其充满无限可能。无边框设计、宽视角和令人惊叹的亮度确保了任何尺寸的权威成像。

    Signage Solutions LED 显示屏

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    无限

    无边框 LED 显示墙。

    • 44 英寸
    • 直视型 LED

    LED 显示屏。出众图像质量。出色均匀性

    创建任何形状、尺寸或分辨率的无边框视频墙。飞利浦专业 LED 机壳的模块化设计意味着您可以适应任何空间。构建大量的沉浸式安装或组装趣味性模式。轻松创建可在出入口和其他开口周围无缝流动的视频墙。

    内置后部电缆盖。方便的线缆管理

    您的飞利浦专业 LED 显示屏采用内置后部电缆盖，可保持电源线和数据线整洁有序。显示屏机壳也可以是菊花链连接，方便整理电源线和数据线。尽量为您地减少线缆零乱，加快安装。

    打造各种形状或尺寸的无边框视频墙

    只需连接多个 LED 显示屏机壳即可创建所需的分辨率 - 无论是 4K、8K 还是更高的分辨率。与 LCD 屏幕相比，LED 显示屏具有更高的刷新率，可以使图像显示更加流畅。无论使用何种应用，您都可以获得晶晰画质。

    高性能金线 LED

    飞利浦专业 LED 显示屏采用高性能金线 LED，既节能又经济。光线更亮，LED 使用寿命更长。

    前置操作 LED 模块。易于保养和维修

    内置电子部件易于维修或维护。机壳中的 8 个 LED 模块中的每个模块都可以使用专用磁性 JIG 工具拆除，该工具可将模块从正面抬起。

    技术规格

    • 图片/显示

      宽高比
      1:2
      亮度均匀性
      >=97%
      校准后亮度
      800 尼特
      校准前亮度
      1000 尼特
      校准（亮度/颜色）
      支持
      色温调节范围
      4000~9500 K（通过软件）
      默认色温
      6500±500 K
      对比度（标准）
      >=3000:1
      视角（水平）
      140  度
      视角（垂直）
      140  度
      画面效果增强
      • 动态对比度增强
      • 广色域显示器
      放置
      纵向
      帧频（赫兹）
      50 和 60
      刷新率（赫兹）
      1200~1920
      用法
      全天候，室内

    • 便利性

      便于安装
      • 导销
      • 轻便
      • 机壳锁定机制
      电源通路
      230V 环境：6 个或更少的机壳；110V 环境：3 个或更少的机壳
      信号控制通路
      RJ45

    • 功率

      功耗（标准）
      <=73  瓦
      BTU 值/平方米
      1,500 BTU/平方米
      机壳最大功耗
      220  瓦
      输入电压
      AC200~240V/AC100-120V (50-60Hz)

    • 使用条件

      温度范围（工作）
      -20~45  °C
      温度范围（存储）
      -20 ~ 50  °C
      湿度范围（工作）[RH]
      10~80%
      湿度范围（存储）[RH]
      10~85%

    • 机壳

      机壳面积（平方米）
      0.5
      机壳像素（点）
      21,632
      机壳分辨率（宽 x 高）
      104×208
      机壳尺寸（毫米）
      500x1000x86
      数据连接器
      RJ45
      电源连接器
      输入/输出 (C14/C13)
      接收卡数量
      1 件
      接收卡规格
      A5S / A5S Plus
      接收卡品牌
      Novastar
      重量（千克）
      15.6 千克
      机壳对角线（英寸）
      44
      机壳结构
      铝 + 钢

    • 模块

      LED 类型
      SMD 2121 金线
      像素组成
      1R1G1B
      LED 使用寿命（小时）
      100,000
      模块分辨率（宽 x 高 像素）
      52x52
      模块大小（宽x高x厚，以毫米为单位）
      250*250*19.1
      像素间距（毫米）
      4.81 毫米

    • 附件

      常用连接件
      3 件
      局域网线（RJ45、CAT-5）
      1 件（130 厘米）
      QSG
      1 件
      螺栓
      4 件 (M10*70)（内六角螺钉）
      电源通路线缆
      1 件

    • 其他条款

      保修
      3 年
      审批机构
      • FCC SDOC，第 15 章
      • EMC A 类
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS

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