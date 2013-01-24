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视频显示墙

55BDL1007X/00
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    视频显示墙

    55BDL1007X/00

    快速发展

    借助 X 系列专业视频墙显示屏吸引目光。清晰对比度和纤薄边框可实现清晰、无干扰成像。无论您是经营机场还是主持会议，均可使用本款显示屏。 查看所有优势

    视频显示墙

    快速发展

    借助 X 系列专业视频墙显示屏吸引目光。清晰对比度和纤薄边框可实现清晰、无干扰成像。无论您是经营机场还是主持会议，均可使用本款显示屏。 查看所有优势

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    视频显示墙

    快速发展

    借助 X 系列专业视频墙显示屏吸引目光。清晰对比度和纤薄边框可实现清晰、无干扰成像。无论您是经营机场还是主持会议，均可使用本款显示屏。 查看所有优势

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      快速发展

      多功能视频墙显示屏。

      • 55 英寸
      • 直下式 LED 背光源
      • 全高清
      • 700cd/m²
      使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护

      使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护

      在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。

      CMND 与创建。开发并启动您自己的内容

      CMND 与创建。开发并启动您自己的内容

      使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。

      OPS 插槽，无需布线即可嵌入 PC

      OPS 插槽，无需布线即可嵌入 PC

      将全功率 PC 或 Android CRD50 模块直接集成到飞利浦专业显示屏中。OPS 插槽包含您运行插槽解决方案所需的所有连接，包括电源。

      故障转移确保内容始终可以播放

      故障转移确保内容始终可以播放

      从休息室到会议室，从不会显示白屏。故障转移功能让您的飞利浦专业显示屏可在主和次输入之间自动切换，从而确保即使在主源中断的情况下也可继续播放内容。只需设置备用输入列表，确保连续播放。

      平铺模式。打造任何尺寸的平铺 4K 视频墙

      连接两台或多台飞利浦专业显示器，打造平铺视频墙，而无需使用外部设备。无论您拥有 4 个屏幕还是 40 个屏幕，单个播放器都能进行内容处理。完全支持 4K 内容，如果您在 4 个屏幕上显示该内容，您将获得出色的点对点分辨率。

      使用可选的 CRD50 模块增强 Android 处理能力

      在您的飞利浦专业显示屏中嵌入 Android 系统芯片 (SoC)。可选的 CRD50 模块是一款 OPS 设备，无需布线即可增强 Android 处理能力。只需滑入 OPS 插槽，其中包含运行模块所需的所有连接（包括电源）。

      通过 CMND 进行远程系统管理

      控制飞利浦专业显示屏的网络。通过一个易于使用的界面，CMND 可让您进行管理、更新、保养和播放等操作。从安装到日常操作均可完成。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（公制）
        138.7  厘米
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        54.6  英寸
        面板分辨率
        1920x1080p
        出色分辨率
        1920 x 1080，60 赫兹
        亮度
        700  cd/m²
        响应时间（标准）
        8  毫秒
        动态对比度
        500,000:1
        宽高比
        16:9
        视角（水平）
        178  度
        视角（垂直）
        178  度
        像素间距
        0.63 x 0.63 毫米
        显示屏色彩
        1.07 B
        画面效果增强
        • 3/2 - 2/2 移动下拉
        • 3D 梳状滤波器
        • 运动补偿去隔行
        • 逐行扫描
        • 3D MA 去隔行
        • 动态对比度增强
        对比度（标准）
        1200:1

      • 支持的显示分辨率

        电脑格式
        • 640 X 480，60、67、72、75 赫兹
        • 800 X 600，56、60、72、75 赫兹
        • 1024 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 800，60 赫兹
        • 1280 x 1024，60 赫兹
        • 1360 x 768，60 赫兹
        • 1366 x 768，60 赫兹
        • 1440 x 900，60 赫兹
        • 1600 x 1200，60 赫兹
        • 1920 x 1080，60 赫兹
        • 1920 x 1200，60 赫兹
        视频格式
        • 480i、60 赫兹
        • 480p、60 赫兹
        • 576p，50 赫兹
        • 576i，50 赫兹
        • 720p、50、60 赫兹
        • 1080i、50、60 赫兹
        • 1080p、50、60 赫兹
        • 3840 x 2160，30 赫兹

      • 连接

        视频输入
        • 分量 (RCA)
        • 复合 (RCA)
        • DVI-D
        • HDMI (x2)
        • VGA（模拟 D-Sub）
        • DisplayPort (1.2)
        视频输出
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA（通过 DVI-I）
        音频输入
        • 3.5 毫米插孔
        • 音频左/右 (RCA)
        音频输出
        • 音频左/右 (RCA)
        • 外置扬声器接口
        外部控制
        • IR（输入/输出）3.5 毫米插孔
        • RJ45
        • RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
        其它接口
        OPS

      • 便利性

        信号循环途径
        • RS232
        • VGA
        • DisplayPort
        • DVI
        • IR 循环
        便于安装
        • 提把
        • 智能插入位置
        节能功能
        • 环境光传感器
        • 智能电源管理
        网络可控性
        • RS232
        • RJ45
        • OPS RS232 卡
        • 单线 (HDMI-CEC)
        放置
        • 横向 (24/7)
        • 纵向 (24/7)
        屏幕节能功能
        像素偏移，低亮度
        平铺矩阵
        高达 10 x 10
        控制软件
        SICP/CMND 和控制
        RJ45 集线器
        2 个端口

      • 尺寸

        边框厚度
        1.8 毫米 (A-A)
        边框宽度
        0.9 毫米（平滑边框）
        机身宽度
        1211.4  毫米
        机身高度
        682.2  毫米
        机身厚度
        98.5  毫米
        机身宽度（英寸）
        47.69  英寸
        机身高度（英寸）
        26.86  英寸
        机身厚度（英寸）
        3.88  英寸
        产品重量
        24.35  千克
        VESA 安装
        400 x 400 毫米

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 ~ 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 ~ 60  °C
        海拔
        0 ~ 3000 米
        相对湿度
        20 ~ 80  %
        MTBF
        50,000  小时

      • 功率

        功耗（开机模式）
        168 瓦
        待机功耗
        < 0.5 瓦

      • 声音

        内置扬声器
        2 x 10 瓦 (RMS)

      • 附件

        随附的附件
        • 遥控器
        • 遥控器电池
        • 交流电源线
        • RS232 电缆
        • 快速入门指南
        • 边缘定位销
        • 边缘定位板
        可选配件
        • 边缘修饰套件
        • 色彩校准套件
        底座
        BM05462（选件）

      • 其他条款

        屏幕显示语言
        • 阿拉伯语
        • 简体中文
        • 繁体中文
        • 简体中文
        • 法语
        • 德语
        • 意大利语
        • 日语
        • 波兰语
        • 俄语
        • 西班牙语
        • 土耳其语
        审批机构
        • CE
        • UL/cUL
        • CB
        • GOST
        • EPEAT
        • FCC, Class B
        保修
        3 年保修

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 遥控器电池
      • 交流电源线
      • RS232 电缆
      • 快速入门指南
      • 边缘定位销
      • 边缘定位板
      • 可选配件: 边缘修饰套件
      • 可选配件: 色彩校准套件

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