包装盒中的其他物品
- 遥控器
- 遥控器电池
- 交流电源线
- RS232 电缆
- 快速入门指南
- 边缘定位销
- 边缘定位板
- 可选配件: 边缘修饰套件
- 可选配件: 色彩校准套件
在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。
使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。
将全功率 PC 或 Android CRD50 模块直接集成到飞利浦专业显示屏中。OPS 插槽包含您运行插槽解决方案所需的所有连接，包括电源。
从休息室到会议室，从不会显示白屏。故障转移功能让您的飞利浦专业显示屏可在主和次输入之间自动切换，从而确保即使在主源中断的情况下也可继续播放内容。只需设置备用输入列表，确保连续播放。
连接两台或多台飞利浦专业显示器，打造平铺视频墙，而无需使用外部设备。无论您拥有 4 个屏幕还是 40 个屏幕，单个播放器都能进行内容处理。完全支持 4K 内容，如果您在 4 个屏幕上显示该内容，您将获得出色的点对点分辨率。
在您的飞利浦专业显示屏中嵌入 Android 系统芯片 (SoC)。可选的 CRD50 模块是一款 OPS 设备，无需布线即可增强 Android 处理能力。只需滑入 OPS 插槽，其中包含运行模块所需的所有连接（包括电源）。
控制飞利浦专业显示屏的网络。通过一个易于使用的界面，CMND 可让您进行管理、更新、保养和播放等操作。从安装到日常操作均可完成。
图片/显示
支持的显示分辨率
连接
便利性
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功率
声音
附件
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