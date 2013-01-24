超窄边框带来令人沉醉的视觉体验

新一代视频墙显示屏在设计上采用业界最窄边框和先进的对齐解决方案。通过超窄边框显示屏，让有影响力的标牌内容得到充分利用，确保您想传达的寓意不会因为厚边框而丢失。有了超窄边框，您可以创建几乎任何大小的无缝视频墙配置。