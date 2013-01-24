包装盒中的其他物品
- 遥控器
- 遥控器电池
- 交流电源线
- 快速入门指南
- 可选配件: 基座
新一代视频墙显示屏在设计上采用业界最窄边框和先进的对齐解决方案。通过超窄边框显示屏，让有影响力的标牌内容得到充分利用，确保您想传达的寓意不会因为厚边框而丢失。有了超窄边框，您可以创建几乎任何大小的无缝视频墙配置。
先进的色彩校准套件可控制背光亮度、按标准校准伽马曲线和校准显示网络的灰阶。无论您想打造令人难忘的视频墙、引人注目的马赛克布局、菜单板安装，还是控制室，每块显示屏都可调整为相同的颜色值。有了这款可选套件，可以确保网络中的所有显示屏表现出一致的色彩。
对于要求严苛的商业应用来讲，确保内容的正常播放和运行至关重要。而您根本不可能遇到内容无法播放的情况，故障转移以突破性的技术对内容提供保护，当媒体播放器出现故障时便会在屏幕上播放备份内容。主要输入出现故障时，故障转移会自动发挥作用。只需选择主要输入连接和故障转移连接，便可以获得即时保护。
系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。
将您的显示屏变成多功能数字显示解决方案，创建互联、智能和安全的显示网络。开放热插拔规范 (OPS) 是指可向其添加 OPS 标准化媒体播放器的行业标准插槽。您可以通过该无线缆解决方案根据需要安装、使用和维护硬件。
由于业务永不眠，我们度身设计的标志牌可 7 天 24 小时全天候使用。利用优质组件确保更高质量，您可以完全依赖本系列型号来实现全天候可靠性。
利用“CMND 与控制”，在中心位置轻松管理多台显示屏。通过从远程位置执行的实时显示屏监控、设置和软件更新，以及一次定制和配置多台显示屏（如电视墙或菜单展示板）的功能，控制一整套显示屏从未如此轻松。
白色 LED 属固态元件，能够更迅速地达到充分、恒定的亮度，缩短亮起时间。LED 中不含汞物质，因此有利于环保的回收和处理过程。LED 可实现更佳的 LCD 背光亮度控制，从而能达到非常高的对比度。由于整个屏幕的亮度非常均衡，它还能提供非凡的色彩再现。
飞利浦 IPS 显示屏采用先进技术，带给您 178/178 度的超宽视角，确保几乎可以从任意角度观看屏幕 - 即使在纵向模式下。IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清新的图像，尤为适合要求随时确保颜色精确度和恒定亮度的专业视频墙和菜单板应用。
图片/显示
连接
便利性
尺寸
使用条件
功率
附件
其他条款