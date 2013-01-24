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H 系列显示屏

55BDL3102H/00
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    H 系列显示屏

    55BDL3102H/00

    引人注目

    使用飞利浦 H 系列高亮度专业全高清显示屏，高可见性不分白昼。惊人的清晰度和对比度使其成为橱窗显示和明亮位置（从博物馆到零售）的理想解决方案。 查看所有优势

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      引人注目

      高亮度 24/7 显示屏。

      • 55 英寸
      • 2500cd/m²
      • 全高清
      使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护

      使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护

      在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。

      故障转移确保内容始终可以播放

      故障转移确保内容始终可以播放

      从休息室到会议室，从不会显示白屏。故障转移功能让您的飞利浦专业显示屏可在主和次输入之间自动切换，从而确保即使在主源中断的情况下也可继续播放内容。只需设置备用输入列表，确保连续播放。

      OPS 插槽，无需布线即可嵌入 PC

      OPS 插槽，无需布线即可嵌入 PC

      将全功率 PC 或 Android CRD50 模块直接集成到飞利浦专业显示屏中。OPS 插槽包含您运行插槽解决方案所需的所有连接，包括电源。

      使用可选的 CRD50 模块增强 Android 处理能力

      在您的飞利浦专业显示屏中嵌入 Android 系统芯片 (SoC)。可选的 CRD50 模块是一款 OPS 设备，无需布线即可增强 Android 处理能力。只需滑入 OPS 插槽，其中包含运行模块所需的所有连接（包括电源）。

      通过 CMND 进行远程系统管理

      控制飞利浦专业显示屏的网络。通过一个易于使用的界面，CMND 可让您进行管理、更新、保养和播放等操作。从安装到日常操作均可完成。

      CMND 与创建。开发并启动您自己的内容

      使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。

      高亮度 (2500 cd/m2)。适合半户外使用

      在明亮或半户外场所产生影响。这款高亮度 2500 cd/m2 显示屏可在环境光线较强的区域提供清晰画质。适用于橱窗展示和公共信息区域。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（英寸）
        54.6  英寸
        屏幕对角线尺寸（公制）
        138.7  厘米
        出色分辨率
        1920 x 1080 @ 60 赫兹
        亮度
        2500  cd/m²
        对比度（标准）
        5000:1
        动态对比度
        500,000:1
        宽高比
        16:9
        响应时间（标准）
        6  毫秒
        像素间距
        0.63 x 0.63 毫米
        显示屏色彩
        1670 万（8 位）
        视角（水平）
        178  度
        视角（垂直）
        178  度
        面板分辨率
        1920x1080p

      • 连接

        视频输入
        • 分量 (BNC) x1
        • 复合（共享分量 Y）
        • Display Port1.2x1
        • DVI-Dx 1
        • HDMI 1.4x2
        • VGA（模拟 D-Sub）x 1
        视频输出
        • DisplayPort1.2x1
        • DVI-I x1
        音频输入
        • 3.5 毫米插孔
        • 音频左/右 (RCA)
        音频输出
        • 3.5 毫米插孔
        • 外置扬声器接口
        外部控制
        • RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
        • RJ45
        • IR（输入/输出）3.5 毫米插孔
        其它接口
        • 交流输出
        • OPS
        • USB 2.0（A 型）x 1

      • 尺寸

        边框宽度
        15.6 毫米
        机身宽度
        1243.2  毫米
        机身高度
        714  毫米
        机身厚度
        137.9  毫米
        机身宽度（英寸）
        48.9  英寸
        机身高度（英寸）
        28.1  英寸
        机身厚度（英寸）
        5.43  英寸
        VESA 安装
        400 x 400 毫米，M6
        产品重量
        32.2  千克
        产品重量（磅）
        78.94  磅
        智能插入高度
        200  毫米
        智能插入宽度
        100  毫米
        智能插入装置
        100 x 100 毫米、100 x 200 毫米

      • 便利性

        放置
        • 横向
        • 纵向
        网络可控性
        • RS232
        • HDMI（单线）
        • 局域网 (RJ45)
        信号循环途径
        • RS232
        • IR 循环
        节能功能
        智能电源管理
        遥控信号
        锁定
        键盘控制
        • 隐藏
        • 锁定
        便于安装
        • 智能插入位置
        • 提把
        其它便利性
        提把
        屏幕节能功能
        像素偏移，低亮度
        画面效果
        高级色彩控制

      • 功率

        主电源
        100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 赫兹
        功耗（标准）
        300  瓦
        待机功耗
        < 0.5 瓦

      • 声音

        内置扬声器
        2 x 10 瓦 RMS

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 ~ 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 ~ 60  °C
        相对湿度
        20 ~ 80（工作），5 ~ 95%（存储）  %
        MTBF
        50,000  小时
        海拔
        0 ~ 3000 米

      • 附件

        随附的附件
        • 交流电源线
        • 遥控器电池
        • 快速入门指南
        • 遥控器
        • RS232 电缆
        随附的附件
        • RS232 菊花链线缆
        • 边缘定位套件 (1) - 1 件装
        • 边缘定位套件 (2) - 2 件装
        • 徽标指南
        • 飞利浦徽标
        • 翼形螺钉（8 件）

      • 其他条款

        屏幕显示语言
        • 简体中文
        • 法语
        • 德语
        • 意大利语
        • 波兰语
        • 俄语
        • 西班牙语
        • 土耳其语
        • 简体中文
        • 繁体中文
        • 阿拉伯语
        • 日语
        • 葡萄牙语
        • 荷兰语
        审批机构
        • CB
        • CE
        • UL/cUL
        • EAC
        • EMF
        • FCC，A 类
        • PSB
        • PSE
        • VCCI
        保修
        3 年保修

      • 多媒体应用

        USB 播放音频
        • AAC
        • LPCM
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        USB 播放图片
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • PNG
        USB 播放视频
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • VOB
        • ISM
        • 清单
        • MPD

      • 支持的显示分辨率

        电脑格式
        • 1024 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 1024，60 赫兹
        • 1280 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 800，60 赫兹
        • 1360 x 768，60 赫兹
        • 1600 x 1200，60 赫兹
        • 1920 x 1080，60 赫兹
        • 1920 x 1200，60 赫兹
        • 640 X 480，60、67、72、75 赫兹
        • 720 x 400，70 赫兹
        • 800 X 600，60、72、75 赫兹
        视频格式
        • 1080i、25、30 赫兹
        • 1080p、50、60 赫兹
        • 480i、30、60 赫兹
        • 480p、60 赫兹
        • 576i、25、50 赫兹
        • 576p，50 赫兹
        • 720p、50、60 赫兹

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 交流电源线
      • 遥控器电池
      • 快速入门指南
      • 遥控器
      • RS232 电缆

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