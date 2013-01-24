包装盒中的其他物品
- 交流电源线
- RS232 电缆
- 遥控器
- 遥控器电池
- 快速入门指南
- 光盘上的用户手册
在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。
使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。
从休息室到会议室，从不会显示白屏。故障转移功能让您的飞利浦专业显示屏可在主和次输入之间自动切换，从而确保即使在主源中断的情况下也可继续播放内容。只需设置备用输入列表，确保连续播放。
通过互联网连接控制您的显示屏。您的 Android 飞利浦专业显示屏针对本地 Android 应用程序进行优化，且您还可以直接将网络应用程序安装到显示屏。全新 Android 操作系统可确保软件安全，并可更长时间保持全新规格。
即使您不在现场和远程工作，也可以快速安装和启动应用程序。CMND 与部署让您可以添加和更新自己的应用程序，及来自飞利浦专业显示屏应用程序商城的应用程序。只需扫描二维码，登录商城，单击您想要安装的应用程序。将自动下载和启动应用程序。
无需永久的外置播放器即可保存和播放内容。您的飞利浦专业显示屏具有一个内存，这样您就可以将媒体内容上传至显示屏，以供您即时播放。内存还可用作在线流式传输的缓存。
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