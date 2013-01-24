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D 系列显示屏

55BDL4150D/00
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    D 系列显示屏

    55BDL4150D/00

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    快速的飞利浦 D 系列专业 4K 高清显示屏让其脱颖而出。飞利浦出众的画质可确保呈现真实的色彩和强烈的对比度。您可以在一个屏幕上轻松显示来自多种来源的内容。 查看所有优势

    D 系列显示屏

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      智能、快速的 24/7 显示屏。

      • 55 英寸
      • 支持 Android
      • 500cd/m²
      使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护

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      在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。

      CMND 与创建。开发并启动您自己的内容

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      使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。

      故障转移确保内容始终可以播放

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      从休息室到会议室，从不会显示白屏。故障转移功能让您的飞利浦专业显示屏可在主和次输入之间自动切换，从而确保即使在主源中断的情况下也可继续播放内容。只需设置备用输入列表，确保连续播放。

      QuadViewer。在一个屏幕上播放四个源信号。

      QuadViewer。在一个屏幕上播放四个源信号。

      将单个飞利浦专业显示屏转换为无边框 2x2 视频墙。通过连接四个独立源，您可以一次轻松播放多个频道。只需告知显示屏哪个区域应播放什么内容即可。特别适用于如广播控制室等需要从多台摄像机获取清晰可见的信号的应用。

      集成式 HTML5 浏览器。播放和控制在线内容

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      Android 7。专用 Android 处理器

      通过互联网连接控制您的飞利浦专业显示屏。集成式 Android 操作系统 (SoC) 让您可以将网络和本地 Android 应用程序直接安装到显示屏。内置计划程序，易于根据当日时间分段或用户启动应用程序和内容。

      CMND 与部署。远程安装和启动应用程序

      即使您不在现场和远程工作，也可以快速安装和启动应用程序。CMND 与部署让您可以添加和更新自己的应用程序，及来自飞利浦专业显示屏应用程序商城的应用程序。只需扫描二维码，登录商城，单击您想要安装的应用程序。将自动下载和启动应用程序。

      集成式 mPCIe 插槽，适合可选 4G/LTE 模块

      可以轻松地将 4G/LTE 模块连接到您的飞利浦专业显示屏。集成式 mPCIe 插槽使您的显示屏可以与共享同一无线连接的其他设备进行通信。如果您在如银行或市政大厅等您无法获得本地网络的地方安装显示屏，这将会很有帮助。

      播放证明，适用于 Android 内容。知道正在播放的内容

      即使您不在现场，也可确保 Android 飞利浦专业显示屏呈现正确的内容。通过内嵌的媒体播放器播放内容时，您可以将显示屏设置为以固定间隔自动截屏。截屏存储在显示屏的内存中，且您可以选择通过电子邮件进行接收。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（英寸）
        54.6  英寸
        屏幕对角线尺寸（公制）
        138.7  厘米
        面板分辨率
        3840 x 2160
        出色分辨率
        3840 x 2160 @ 60 赫兹
        亮度
        500  cd/m²
        对比度（标准）
        1100:1
        宽高比
        16:9
        响应时间（标准）
        8  毫秒
        像素间距
        0.315 [毫米] × 0.315 [毫米]
        显示屏色彩
        10.7 亿
        视角（水平）
        178  度
        视角（垂直）
        178  度
        操作系统
        Android 7.1.2

      • 连接

        视频输入
        • DVI-D
        • VGA（模拟 D-Sub）
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI 2.0 (x3)
        视频输出
        DisplayPort 1.2 (x1)
        音频输入
        3.5 毫米插孔
        音频输出
        • SPDIF
        • 3.5 毫米插孔
        • 外置扬声器接口
        其它接口
        • Micro USB (x1) (OTG)
        • USB 2.0
        • USB 3.0
        • mPCIe
        外部控制
        • RJ45
        • RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
        • IR（输入/输出）3.5 毫米插孔

      • 支持的显示分辨率

        电脑格式
        • 4096 x 2160，24 赫兹
        • 3840 x 2160，24、25、30、60 赫兹
        • 1920 x 1200，60 赫兹
        • 1920 x 1080，60 赫兹
        • 1680 x 1050，60 赫兹
        • 1600 x 1200，60 赫兹
        • 1600 x 900，60 赫兹
        • 1440 x 1050，60 赫兹
        • 1440 x 900，60、75 赫兹
        • 1400 x 1050，60、75 赫兹
        • 1366 x 768，60 赫兹
        • 1360 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 1024，60、67、75 赫兹
        • 1280 x 960，60 赫兹
        • 1280 x 800，60、75 赫兹
        • 1280 x 768，60 赫兹、75 赫兹
        • 1280 x 720，60、70 赫兹
        • 1024x768，60,70 赫兹
        • 1152 x 900，66 赫兹
        • 1152 x 864，60、70、75 赫兹
        • 960 x 720，75 赫兹
        • 848 x 480，60 赫兹
        • 832 x 624，75 赫兹
        • 800 X 600，56、60、72、75 赫兹
        • 720 x 400，70 赫兹
        • 640 X 480，60、67、72、75 赫兹
        • 640 x 350，70 赫兹
        视频格式
        • 4K x 2K，50、60 赫兹
        • 1080p、50、60 赫兹
        • 1080i、50、60 赫兹
        • 720p、50、60 赫兹
        • 576p，50 赫兹
        • 576i，50 赫兹
        • 480p、60 赫兹
        • 480i、60 赫兹

      • 尺寸

        机身宽度
        1240.0  毫米
        机身高度
        713.4  毫米
        机身厚度
        64.4 毫米（壁装）/69.6 毫米（手柄）  毫米
        机身宽度（英寸）
        48.82  英寸
        机身高度（英寸）
        28.09  英寸
        机身厚度（英寸）
        2.54 英寸（壁装）/2.74 英寸（手柄）  英寸
        边框宽度
        12.2 毫米 (T)；12.7 毫米 (/R/L)；15.8 毫米 (B)
        产品重量（磅）
        55.11  磅
        产品重量
        25  千克
        VESA 安装
        400 x 400 毫米，M6

      • 便利性

        放置
        • 横向
        • 纵向
        平铺矩阵
        高达 10 x 15
        键盘控制
        • 隐藏
        • 锁定
        信号循环途径
        • IR 循环
        • DisplayPort
        网络可控性
        • RJ45
        • RS232
        屏幕节能功能
        像素偏移，低亮度

      • 功率

        待机功耗
        0.5 瓦
        主电源
        100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 赫兹
        功耗（标准）
        150  瓦
        消耗（最大）
        211 瓦

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 ~ 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 ~ 60  °C
        海拔
        0 ~ 3000 米
        MTBF
        50,000  小时
        湿度范围（工作）[RH]
        20 ~ 80%（无凝结）
        湿度范围（存储）[RH]
        5 ~ 95%（无凝结）

      • 声音

        内置扬声器
        2 x 10 瓦 RMS

      • 附件

        随附的附件
        • 遥控器
        • 遥控器电池
        • 快速入门指南
        • RS232 电缆
        • 交流电源线
        底座
        BM05922（可选）
        随附的附件
        • M2 螺钉 (x2)
        • M3 螺钉 (x1)
        • 飞利浦徽标
        • RS232 菊花链电缆（1.8 米）
        • SD 卡保护盖 (x1)
        • 偶极天线 (x2)
        • 红外传感器线缆（1.8 米）

      • 多媒体应用

        USB 播放音频
        • AAC
        • M4A
        • WMA
        • MP3
        USB 播放图片
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB 播放视频
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB

      • 其他条款

        屏幕显示语言
        • 简体中文
        • 法语
        • 德语
        • 西班牙语
        • 波兰语
        • 土耳其语
        • 俄语
        • 意大利语
        • 简体中文
        • 繁体中文
        • 阿拉伯语
        • 日语
        • 丹麦语
        • 荷兰语
        • 芬兰语
        • 挪威语
        • 葡萄牙语
        • 瑞典语
        审批机构
        • CE
        • UL/cUL
        • RoHS
        • BSMI
        • CB
        • CU
        • 能源之星 8.0
        • FCC，A 类
        • PSB
        • EMC
        • EMF
        • VCCI
        • J-Moss
        • PSE
        保修
        3 年保修

      • 内置播放器

        CPU
        • 双核 Cortex-A72 @2GHz
        • 四核 Cortex-A53 @ 1.5GHz
        • RK3399
        GPU
        ARM Mali-T860 MP4
        内存
        4 GB DDR3
        存储
        16GB EMMC
        Wifi
        • 2T2R
        • 802.11 ac/a/b/g/n
        • WCT07R2201

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 遥控器电池
      • 快速入门指南
      • RS232 电缆
      • 交流电源线

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