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LED 显示屏

55BDL9018L/00
  • 精细点距无缝 LED 显示屏 精细点距无缝 LED 显示屏 精细点距无缝 LED 显示屏
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    LED 显示屏

    55BDL9018L/00

    精细点距无缝 LED 显示屏

    用最具震撼效果的 LED 视频墙显示屏来分享您的消息。采用易于部署的多功能一体化设计，实现高亮度，并且无论是小型还是大型部署，都能够在这些 LED 显示屏之间完全无缝地进行转换。 查看所有优势

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      精细点距无缝 LED 显示屏

      让您的观众倍感惊艳

      • 55 英寸
      • 直视型 LED
      用于节能的 SmartPower 技术

      用于节能的 SmartPower 技术

      系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。

      专为 7 天 24 小时全天候工作而设计，可实现最高精度

      由于业务永不眠，我们的标志牌专为 7 天 24 小时全天候工作而设计，可用于重要环境，实现最高精度。利用优质组件确保更高质量，您可以完全依赖本系列型号来实现全天候可靠性。

      超高刷新率

      飞利浦 LED 显示屏具有超高刷新率，为您展现最清晰、最流畅的内容。这可确保活动和赛事的实时广播极其流畅，即使是显示连贯动作，也几乎没有任何闪烁。

      TrueBlack LED 的对比度更高、色彩更独特

      飞利浦 TrueBlack LED 采用业界领先的技术，可提供一流的对比度和深黑色层次细节。这意味着屏幕上的色彩更为均匀，可以“显现”更多的色彩。

      得益于 EasyInstall，安装简单易行

      配备 EasyInstall 的飞利浦 LED 显示屏旨在简化安装和维护。具有 54 英寸超薄外壳，兼容使用最广泛的分辨率，采用统一设计，安装轻松便利。此外，其还具有较长工作周期，即使用于最严苛的应用场合，也可确保连续运行。

      展现没有边框的全无缝视频墙

      专为最大限度展示而优化，ZeroBezel LED 视频墙显示屏可提供领先的视频墙解决方案。其可在 LED 显示屏之间完全无缝地进行转换，并可轻而易举地进行扩展，轻松升级至全高清分辨率。

      HDMI 菊花链

      借助 HDMI 菊花链打造数字视频墙。只需将 HDMI 输出端口连接至其他显示屏的 HDMI 输入端口，即可打造出最令人惊叹的视频墙体验。

      随附内置视频控制器

      配备内置视频控制器功能，无需额外的 LED 视频控制。

      专为控制室和广播活动而开发

      飞利浦 LED 显示屏专为控制室和广播活动而开发。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（公制）
        137.7  厘米
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        54.2  英寸
        面板分辨率
        • 640 x 360
        • 1920 x 1080 (3x3)
        亮度
        自由格式：数字；UOM=nit
        1000 cd/m2（800 cd/m2，已校准）  尼特
        对比度（标准）
        >6000:1
        宽高比
        16:9
        视角（水平）
        160  度
        视角（垂直）
        140  度
        像素间距
        1.8 毫米
        亮度和色度已校准
        亮度差异
        <2%
        色度精度
        0.003
        色域（标准）
        画面效果增强
        广色域显示器
        刷新率（垂直）
        5100 赫兹
        LED 之间的黑色
        MicroGrid Shader 技术

      • 连接

        视频输入
        HDMI (x2)（可锁定）
        视频输出
        HDMI (x2)（可锁定）
        外部控制
        RJ45

      • 便利性

        信号循环途径
        HDMI 菊花链（最高可达 FHD）
        电源通路
        230 伏环境：多达 6 件；110 伏环境：多达 3 件
        便于安装
        提把
        放置
        横向 (24/7)
        网络控制通路
        RJ45/RJ25

      • 尺寸

        边框宽度
        0.0 毫米
        机身宽度
        1200  毫米
        机身高度
        675  毫米
        机身厚度
        99  毫米
        产品重量
        27.1  千克
        转角支架
        1165 x 650 毫米 (4xM6)

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 ~ 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 ~ 60  °C
        相对湿度
        20 ~ 80  %
        LED 寿命
        > 120,000 小时

      • 功率

        功耗（开机模式）
        128 瓦{最大 380 瓦}

      • 附件

        随附的附件
        • 3 个可调节水平挡块
        • 3 个直可调节垂挡块
        • HDMI 菊花链短线缆
          1 根 HDMI 菊花链短线缆
        • 电源菊花链短线缆
        • RJ25 菊花链短线缆
        可选配件
        • HDMI 菊花链长线缆
        • 电源菊花链长线缆
        • RJ25 菊花链长线缆
        • 电源接口线缆
          （每 4 个显示屏至少需要 1 个）
        • 备用 LED 模块

      • 其他条款

        审批机构
        • CE
        • UL/cUL
        • CB
        • FCC，A 类
        保修
        3 年保修

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 可选配件: HDMI 菊花链长线缆
      • 可选配件: 电源菊花链长线缆
      • 可选配件: RJ25 菊花链长线缆
      • 可选配件: 电源接口线缆
      • 可选配件: 备用 LED 模块

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