主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

Q 系列显示屏

65BDL3010Q/00
  • 脱颖而出 脱颖而出 脱颖而出
    -{discount-value}

    Q 系列显示屏

    65BDL3010Q/00

    脱颖而出

    飞利浦 Q 系列专业全高清显示屏十分醒目，富有吸引力。这一可靠的解决方案可根据您的需要快速启动和运行，无需额外硬件。 查看所有优势

    Q 系列显示屏

    脱颖而出

    飞利浦 Q 系列专业全高清显示屏十分醒目，富有吸引力。这一可靠的解决方案可根据您的需要快速启动和运行，无需额外硬件。 查看所有优势

    脱颖而出

    飞利浦 Q 系列专业全高清显示屏十分醒目，富有吸引力。这一可靠的解决方案可根据您的需要快速启动和运行，无需额外硬件。 查看所有优势

    Q 系列显示屏

    脱颖而出

    飞利浦 Q 系列专业全高清显示屏十分醒目，富有吸引力。这一可靠的解决方案可根据您的需要快速启动和运行，无需额外硬件。 查看所有优势

    相似产品

    See all q-line-series

      脱颖而出

      设置简单的 18/7 显示屏。

      • 65 英寸
      • 直下式 LED 背光源
      • 高清
      使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护

      使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护

      在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。

      故障转移确保内容始终可以播放

      故障转移确保内容始终可以播放

      从休息室到会议室，从不会显示白屏。故障转移功能让您的飞利浦专业显示屏可在主和次输入之间自动切换，从而确保即使在主源中断的情况下也可继续播放内容。只需设置备用输入列表，确保连续播放。

      OPS 插槽，无需布线即可嵌入 PC

      OPS 插槽，无需布线即可嵌入 PC

      将全功率 PC 或 Android CRD50 模块直接集成到飞利浦专业显示屏中。OPS 插槽包含您运行插槽解决方案所需的所有连接，包括电源。

      集成媒体播放器。轻松安排 USB 设备中的内容

      轻松安排来自 USB 的播放内容。您的飞利浦专业显示屏将从待机模式唤醒并播放所需的内容，然后在播放结束后返回至待机模式。

      后盖中的智能插入位置可放置小型 PC

      专业电脑是大多数公共显示安装的一部分。专业电脑通常可为显示增加总深度，但同时也带来许多线缆零乱问题。因此我们设计了这款后盖具有智能插入装置的显示屏，十分适合集成小巧的专业电脑。更重要的是，线缆管理系统提供了出色的解决方案，可使线缆井井有条和具有专业水准。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（英寸）
        64.5  英寸
        屏幕对角线尺寸（公制）
        163.9  厘米
        面板分辨率
        3840 x 2160
        出色分辨率
        3840 x 2160 @ 60 Hz
        亮度
        350  cd/m²
        对比度（标准）
        4000:1
        动态对比度
        500,000:1
        响应时间（标准）
        8  毫秒
        宽高比
        16:9
        视角（水平）
        178  度
        视角（垂直）
        178  度
        像素间距
        0.372 x 0.372 毫米
        显示屏色彩
        10.7 亿
        画面效果增强
        • 3/2 - 2/2 移动下拉
        • 3D 梳状滤波器
        • 运动补偿去隔行
        • 逐行扫描
        • 3D MA 去隔行
        • 动态对比度增强
        面板技术
        VA
        DICOM
        临床数字图像

      • 支持的显示分辨率

        电脑格式
        • 1920 x 1080，60 赫兹
        • 1680 x 1050，60 赫兹
        • 1600 x 1200，60 赫兹
        • 1440 x 900，60 赫兹
        • 1280 x 1024，60 赫兹
        • 1280 x 800，60 赫兹
        • 1280 x 720，60 赫兹
        • 1152 X 870，75 赫兹
        • 1024 X 768，60、70、75 赫兹
        • 800 X 600，56、60、72、75 赫兹
        • 720 x 400，70 赫兹
        • 640 X 480，60、67、72、75 赫兹
        视频格式
        • 3840 x 2160，60 赫兹
        • 3840 x 2160，30 赫兹
        • 1080p，60 赫兹
        • 1080i，60 赫兹
        • 1080i，50 赫兹
        • 720p，60 赫兹
        • 576p，50 赫兹
        • 576i，50 赫兹
        • 480p、60 赫兹
        • 480i、60 赫兹

      • 连接

        视频输入
        • USB
        • DVI-I (x 1)
        • HDMI (x4)
        • VGA（通过 DVI）
        音频输入
        3.5 毫米插孔
        音频输出
        音频左/右 (RCA)
        外部控制
        • RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
        • IR（输入/输出）3.5 毫米插孔
        • RJ45
        其它接口
        OPS

      • 便利性

        屏幕节能功能
        低亮度
        键盘控制
        • 隐藏
        • 锁定
        网络可控性
        • RS232
        • RJ45
        信号循环途径
        • RS232
        • IR 循环
        节能功能
        智能电源管理
        遥控信号
        锁定
        平铺矩阵
        高达 15 x 15
        放置
        横向
        启动
        • 打开延迟
        • 打开状态
        • 指定源启动
        启动窗口
        启用/禁用飞利浦徽标
        便于安装
        智能插入位置

      • 尺寸

        边框宽度
        13.9（上/左/右）14.9（下）毫米
        机身宽度
        1458.7  毫米
        机身高度
        834.7  毫米
        机身厚度
        81.6  毫米
        机身宽度（英寸）
        57.43  英寸
        机身高度（英寸）
        32.86  英寸
        机身厚度（英寸）
        3.21  英寸
        产品重量
        26.05  千克
        产品重量（磅）
        57.43  磅
        VESA 安装
        400 x 400 毫米，M6

      • 使用条件

        海拔
        0 ~ 3000 米
        温度范围（工作）
        0 ~ 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 ~ 60  °C
        MTBF
        50,000  小时
        湿度范围（工作）[RH]
        20~80% RH（非冷凝）
        湿度范围（存储）[RH]
        5~95% RH（非冷凝）

      • 功率

        主电源
        100 - 240 伏~，50/60 赫兹
        功耗（开机模式）
        145 瓦
        待机功耗
        < 0.5 瓦
        节能功能
        智能电源管理
        消耗（最大）
        260 瓦
        功耗（标准）
        145  瓦

      • 声音

        内置扬声器
        2 x 10 瓦 RMS

      • 附件

        随附的附件
        • 交流电源线
        • RS232 电缆
        • 遥控器
        • 遥控器电池
        • 快速入门指南
        随附的附件
        • 红外传感器线缆（1.8 米）
        • RS232 菊花链线缆
        • USB 盖和螺钉 x1
        底座
        BM05922

      • 多媒体应用

        USB 播放视频
        • MPEG
        • H.264
        • JPEG
        USB 播放图片
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB 播放音频
        • AAC
        • WMA
        • HEAAC
        • MPEG

      • 其他条款

        保修
        3 年保修
        屏幕显示语言
        • 简体中文
        • 繁体中文
        • 简体中文
        • 法语
        • 德语
        • 意大利语
        • 波兰语
        • 俄语
        • 西班牙语
        • 土耳其语
        • 日语
        • 阿拉伯语
        审批机构
        • CE
        • CB
        • FCC, Class B

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 交流电源线
      • RS232 电缆
      • 遥控器
      • 遥控器电池
      • 快速入门指南

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品