包装盒中的其他物品
- 交流电源线
- RS232 电缆
- USB 线
- 遥控器
- 遥控器电池
- 快速入门指南
- 可选配件: 色彩校准套件 (CCK4602)
- 可选配件: 高清底座 T OPS 接收器 (CRD25)
- 可选配件: 桌架
归功于集成式触控技术带来全新境界的交互体验。更为灵活、优异的同时触控性能结合最佳的操控性，为您带来极致的用户交互体验。多点触控显示屏可实现自动触控识别。USB 接口兼容 HID，可提供真正的即插即用操作。
系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。
使用内部存储器保存和播放内容。将媒体上传到显示屏，然后立即播放内容。可与内部浏览器结合使用，流式播放在线内容时，还可作为内存缓存。如果网络出现故障，内部存储器将播放缓存版本的内容，使内容保持运行，从而确保即使网络中断，媒体仍可继续播放。
作为稳健的显示屏管理平台，CMND 将控制能力交回您的手中。使用“CMND 与创建”更新和管理内容，或者使用“CMND 与控制”控制您的设置。有了 CMND，一切皆有可能。
利用集成在触控显示屏中的 Android 系统，您可以使用全球最先进的操作系统，并将您自己的应用程序直接保存到显示屏中。这同时意味着，对于如浏览器等内置应用程序，其触控功能开箱即用。只需连接电源即可即时交互。您还可以使用内置计划程序根据当日时间分段推送应用程序和内容。此外，利用自动转向功能，从纵向切换到横向显示内容如同翻转显示屏一样简单。
对于这款集成式触摸显示屏，低光学视差防眩光玻璃带来了最令人沉醉的触摸体验。显示屏眩光极少，甚至无眩光，并且反光率很低，图像以纯色和高清晰度清澈显示。
使用故障转移，简化演示和视频会议。当会议室未在使用时，后台内容可在您选择的任何输入源运行。当会议开始，并且您需要共享演示或您的屏幕时，只需连接计算机，显示屏就会自动切换输入，并显示您屏幕上的内容，而无需手动切换输入。
利用集成式 PCI 插槽，可以连接 WiFi/蓝牙或 4G LTE 模块，实现与显示屏更强的通信。通过可供客户使用的无数配置（如扩展产品功能或信号处理能力的功能），机对机通信也得到增强。
图片/显示
交互
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