主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

多点触控显示屏

65BDL3051T/00
  • 发现交互的新境界 发现交互的新境界 发现交互的新境界
    -{discount-value}

    多点触控显示屏

    65BDL3051T/00

    发现交互的新境界

    以前所未有的方式亲近接触您的观众。本产品集快速精确、经久耐用、性能卓越、高度可靠和功能丰富等特点于一体。 查看所有优势

    查找相似产品

    多点触控显示屏

    发现交互的新境界

    以前所未有的方式亲近接触您的观众。本产品集快速精确、经久耐用、性能卓越、高度可靠和功能丰富等特点于一体。 查看所有优势

    发现交互的新境界

    以前所未有的方式亲近接触您的观众。本产品集快速精确、经久耐用、性能卓越、高度可靠和功能丰富等特点于一体。 查看所有优势

    查找相似产品

    多点触控显示屏

    发现交互的新境界

    以前所未有的方式亲近接触您的观众。本产品集快速精确、经久耐用、性能卓越、高度可靠和功能丰富等特点于一体。 查看所有优势

    相似产品

    See all multi-touch-series

      发现交互的新境界

      由 Android 提供支持

      • 65 英寸
      • 支持 Android
      • 多点触控
      通过真正的多点触控体验不可思议的交互性

      通过真正的多点触控体验不可思议的交互性

      归功于集成式触控技术带来全新境界的交互体验。更为灵活、优异的同时触控性能结合最佳的操控性，为您带来极致的用户交互体验。多点触控显示屏可实现自动触控识别。USB 接口兼容 HID，可提供真正的即插即用操作。

      用于节能的 SmartPower 技术

      用于节能的 SmartPower 技术

      系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。

      使用内部存储器保存和播放内容

      使用内部存储器保存和播放内容

      使用内部存储器保存和播放内容。将媒体上传到显示屏，然后立即播放内容。可与内部浏览器结合使用，流式播放在线内容时，还可作为内存缓存。如果网络出现故障，内部存储器将播放缓存版本的内容，使内容保持运行，从而确保即使网络中断，媒体仍可继续播放。

      CMND：掌控显示屏

      CMND：掌控显示屏

      作为稳健的显示屏管理平台，CMND 将控制能力交回您的手中。使用“CMND 与创建”更新和管理内容，或者使用“CMND 与控制”控制您的设置。有了 CMND，一切皆有可能。

      Android：运行您自己的应用程序，或选择您喜爱的应用程序运行

      利用集成在触控显示屏中的 Android 系统，您可以使用全球最先进的操作系统，并将您自己的应用程序直接保存到显示屏中。这同时意味着，对于如浏览器等内置应用程序，其触控功能开箱即用。只需连接电源即可即时交互。您还可以使用内置计划程序根据当日时间分段推送应用程序和内容。此外，利用自动转向功能，从纵向切换到横向显示内容如同翻转显示屏一样简单。

      低光学视差防眩光玻璃

      对于这款集成式触摸显示屏，低光学视差防眩光玻璃带来了最令人沉醉的触摸体验。显示屏眩光极少，甚至无眩光，并且反光率很低，图像以纯色和高清晰度清澈显示。

      适用于会议的故障转移功能简化会议

      使用故障转移，简化演示和视频会议。当会议室未在使用时，后台内容可在您选择的任何输入源运行。当会议开始，并且您需要共享演示或您的屏幕时，只需连接计算机，显示屏就会自动切换输入，并显示您屏幕上的内容，而无需手动切换输入。

      利用集成式 mPCIe 插槽增强连接性。

      利用集成式 PCI 插槽，可以连接 WiFi/蓝牙或 4G LTE 模块，实现与显示屏更强的通信。通过可供客户使用的无数配置（如扩展产品功能或信号处理能力的功能），机对机通信也得到增强。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（公制）
        163.9  厘米
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        65  英寸
        面板分辨率
        1920x1080p
        最佳分辨率
        1920 x 1080，60 赫兹
        亮度
        350  cd/m²
        对比度（标准）
        4000:1
        表面处理
        防眩涂层
        宽高比
        16:9
        响应时间（标准）
        8  毫秒
        像素间距
        0.74 x 0.74 毫米
        显示屏色彩
        1670 万
        视角（水平）
        178  度
        视角（垂直）
        178  度
        画面效果增强
        • 3/2 - 2/2 移动下拉
        • 3D 梳状滤波器
        • 运动补偿去隔行
        • 逐行扫描
        • 3D MA 去隔行
        • 动态对比度增强
        动态对比度
        500,000:1
        面板技术
        VA

      • 交互

        多点触控技术
        红外触摸
        触控点
        10 个同时触控点
        即插即用
        兼容 HID
        保护玻璃
        • 5 毫米钢化安全玻璃
        • 防眩光
        • 防反光

      • 连接

        视频输入
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI (x2)
        • DVI-D
        • USB
        • VGA（通过 DVI）
        视频输出
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • DVI
        • VGA（通过 DVI）
        音频输入
        • 音频左/右 (RCA)
        • 3.5 毫米插孔
        音频输出
        音频左/右 (RCA)
        外部控制
        • RJ45
        • IR（输入/输出）3.5 毫米插孔
        • RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
        其它接口
        • USB
        • micro SD
        • 微型 USB
        • mPCIe
        • OPS
        • USB 电源插座（5 伏 2 安）

      • 支持的显示分辨率

        电脑格式
        • 640 X 480，60、67、72、75 赫兹
        • 1024 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 800，60 赫兹
        • 1280 x 1024，60 赫兹
        • 1360 x 768，60 赫兹
        • 1600 x 1200，60 赫兹
        • 1920 x 1080，60 赫兹
        • 1920 x 1200，60 赫兹
        • 720 x 400，70 赫兹
        • 800 X 600，60、72、75 赫兹
        视频格式
        • 480p、60 赫兹
        • 576p，50 赫兹
        • 720p、50、60 赫兹
        • 1080p、50、60 赫兹
        • 1080i、25、30 赫兹
        • 480i、30、60 赫兹
        • 576i、25、50 赫兹

      • 便利性

        放置
        • 横向 (16/7)
        • 纵向 (12/7)
          纵向 (12/7)
        信号循环途径
        • RS232
        • VGA
        • IR 循环
        • DisplayPort
        • DVI
        网络可控性
        • RS232
        • RJ45
        • 单线 (HDMI-CEC)
        • HDMI（单线）
        画面效果
        高级色彩控制
        画中画
        PIP
        屏幕节能功能
        像素偏移，低亮度
        键盘控制
        • 隐藏
        • 锁定
        遥控信号
        锁定
        节能功能
        智能电源管理
        其它便利性
        提把
        内存
        16GB eMMC
        便于安装
        智能插入位置

      • 尺寸

        机身宽度
        1492.40  毫米
        机身高度
        867.40  毫米
        机身厚度
        99.8  毫米
        产品重量
        43.1  千克
        VESA 安装
        400 x 400 毫米，M6
        边框宽度
        29.2 毫米
        产品重量（磅）
        95  磅
        机身厚度（英寸）
        3.93  英寸
        机身高度（英寸）
        34.15  英寸
        机身宽度（英寸）
        58.76  英寸
        智能插入装置
        100 x 100 毫米、100 x 200 毫米

      • 声音

        内置扬声器
        2 x 10 瓦 RMS

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        5 ~ 40  °C
        相对湿度
        20 ~ 80  %
        MTBF
        50,000  小时
        海拔
        0 ~ 3000 米
        温度范围（存储）
        -20 ~ 60  °C

      • 功率

        主电源
        100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 赫兹
        待机功耗
        < 0.5 瓦
        功耗（开机模式）
        147 瓦
        节能功能
        智能电源管理

      • 附件

        随附的附件
        • 交流电源线
        • RS232 电缆
        • USB 线
        • 遥控器
        • 遥控器电池
        • 快速入门指南
        可选配件
        • 色彩校准套件 (CCK4602)
        • 高清底座 T OPS 接收器 (CRD25)
        • 桌架
        底座
        BMO5922（可选）

      • 其他条款

        屏幕显示语言
        • 阿拉伯语
        • 简体中文
        • 法语
        • 德语
        • 意大利语
        • 日语
        • 波兰语
        • 西班牙语
        • 土耳其语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 繁体中文
        • 丹麦语
        • 荷兰语
        • 芬兰语
        • 挪威语
        • 葡萄牙语
        • 瑞典语
        审批机构
        • CE
        • FCC, Class B
        • UL/cUL
        • RoHS
        • CB
        • C-Tick
        • 能源之星 7.0
        • GOST
        • BSMI
        保修
        3 年保修

      • 多媒体应用

        USB 播放图片
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PDF
        USB 播放音频
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA
        USB 播放视频
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV

      • 内置播放器

        CPU
        四核 Cortex A9 1.8GHz
        GPU
        ARM Mali400 四核 533MHz
        内存
        2GB DDR3
        存储
        16GB EMMC

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 交流电源线
      • RS232 电缆
      • USB 线
      • 遥控器
      • 遥控器电池
      • 快速入门指南
      • 可选配件: 色彩校准套件 (CCK4602)
      • 可选配件: 高清底座 T OPS 接收器 (CRD25)
      • 可选配件: 桌架

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品