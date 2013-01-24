Android：运行您自己的应用程序，或选择您喜爱的应用程序运行

利用集成在触控显示屏中的 Android 系统，您可以使用全球最先进的操作系统，并将您自己的应用程序直接保存到显示屏中。这同时意味着，对于如浏览器等内置应用程序，其触控功能开箱即用。只需连接电源即可即时交互。您还可以使用内置计划程序根据当日时间分段推送应用程序和内容。此外，利用自动转向功能，从纵向切换到横向显示内容如同翻转显示屏一样简单。