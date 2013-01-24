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多点触控显示屏

65BDL3052T/00
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    多点触控显示屏

    65BDL3052T/00

    集成一体

    激发合作。传递信息。这款响应迅速的飞利浦多点触控专业 4K 超高清显示屏非常适用于多指手势、多用户操作的应用 - 从寻路到演示。一次可激活多达 20 个触控点。 查看所有优势

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      集成一体

      20 点触控显示屏。

      • 65 英寸
      • 支持 Android
      • 多点触控
      使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护

      使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护

      在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。

      CMND 与创建。开发并启动您自己的内容

      CMND 与创建。开发并启动您自己的内容

      使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。

      OPS 插槽，无需布线即可嵌入 PC

      OPS 插槽，无需布线即可嵌入 PC

      将全功率 PC 或 Android CRD50 模块直接集成到飞利浦专业显示屏中。OPS 插槽包含您运行插槽解决方案所需的所有连接，包括电源。

      Android SoC 处理器。本地和网络应用程序

      通过互联网连接控制您的显示屏。您的 Android 飞利浦专业显示屏针对本地 Android 应用程序进行优化，且您还可以直接将网络应用程序安装到显示屏。全新 Android 操作系统可确保软件安全，并可更长时间保持全新规格。

      CMND 与部署。远程安装和启动应用程序

      即使您不在现场和远程工作，也可以快速安装和启动应用程序。CMND 与部署让您可以添加和更新自己的应用程序，及来自飞利浦专业显示屏应用程序商城的应用程序。只需扫描二维码，登录商城，单击您想要安装的应用程序。将自动下载和启动应用程序。

      内存。上传内容，便于即时播放

      无需永久的外置播放器即可保存和播放内容。您的飞利浦专业显示屏具有一个内存，这样您就可以将媒体内容上传至显示屏，以供您即时播放。内存还可用作在线流式传输的缓存。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（公制）
        163.9  厘米
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        64.5  英寸
        面板分辨率
        3840 x 2160
        出色分辨率
        3840 x 2160 @ 60 Hz
        亮度
        350  cd/m²
        对比度（标准）
        4000:1
        表面处理
        防眩涂层
        宽高比
        16:9
        响应时间（标准）
        8  毫秒
        像素间距
        0.372 x 0.372 毫米
        显示屏色彩
        10.7 亿
        视角（水平）
        178  度
        视角（垂直）
        178  度
        画面效果增强
        • 3/2 - 2/2 移动下拉
        • 3D 梳状滤波器
        • 运动补偿去隔行
        • 逐行扫描
        • 3D MA 去隔行
        • 动态对比度增强
        动态对比度
        500,000:1
        面板技术
        VA
        操作系统
        Android 5.0.1

      • 交互

        多点触控技术
        红外触摸
        触控点
        20 个同时触控点
        即插即用
        兼容 HID
        保护玻璃
        • 5 毫米钢化安全玻璃
        • 防眩光
        • 防反光

      • 连接

        视频输入
        • HDMI (x4)
        • VGA（模拟 D-Sub）
        • DisplayPort
        音频输入
        3.5 毫米插孔
        音频输出
        音频左/右 (RCA)
        外部控制
        • RJ45
        • IR（输入/输出）3.5 毫米插孔
        • RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
        其它接口
        • USB
        • micro SD
        • 微型 USB
        • OPS
        • USB 电源插座（5 伏 2 安）
        • mPCIe

      • 支持的显示分辨率

        电脑格式
        • 1920 x 1080，60 赫兹
        • 1360 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 800，60 赫兹
        • 1280 x 1024，60 赫兹
        • 720 x 400，70 赫兹
        • 1024 X 768，60、75Hz
        • 3840 x 2160，60 赫兹
        • 640 x 480，60、72、75 赫兹
        • 800 x 600,60、75Hz
        视频格式
        • 1080p、50、60 赫兹
        • 1080i、25、30 赫兹
        • 720p、50、60 赫兹
        • 576i、25、50 赫兹
        • 480i、30、60 赫兹
        • 2160p，30、50、60 赫兹
        • 480p、30、60 赫兹
        • 576p、25、50 赫兹

      • 便利性

        放置
        横向 (18/7)
        信号循环途径
        IR 循环
        网络可控性
        • RS232
        • RJ45
        • 单线 (HDMI-CEC)
        • HDMI（单线）
        画面效果
        高级色彩控制
        屏幕节能功能
        像素偏移，低亮度
        键盘控制
        • 隐藏
        • 锁定
        遥控信号
        锁定
        节能功能
        智能电源管理
        其它便利性
        提把
        便于安装
        智能插入位置
        内存
        2GB DDR3/ 8GB eMMC
        画中画
        PIP

      • 尺寸

        机身宽度
        1475.4  毫米
        机身高度
        850.4  毫米
        机身厚度
        101.0  毫米
        产品重量
        40.58  千克
        VESA 安装
        400(H)x400(V)，M6
        边框宽度
        21.0 毫米
        产品重量（磅）
        89.46  磅
        机身厚度（英寸）
        3.98  英寸
        机身高度（英寸）
        33.48  英寸
        机身宽度（英寸）
        58.09  英寸
        智能插入装置
        100 x 200 毫米

      • 声音

        内置扬声器
        2 x 10 瓦 RMS

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 ~ 40  °C
        相对湿度
        20 ~ 80%（工作），10 - 90%（存储）  %
        MTBF
        50,000  小时
        海拔
        0 ~ 3000 米
        温度范围（存储）
        -20 ~ 60  °C

      • 功率

        主电源
        100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 赫兹
        待机功耗
        < 0.5 瓦
        功耗（开机模式）
        186 瓦
        节能功能
        智能电源管理
        功耗（标准）
        165  瓦

      • 附件

        随附的附件
        • 交流电源线
        • RS232 电缆
        • 遥控器
        • 遥控器电池
        • 快速入门指南
        • HDMI 电缆
        • 红外传感器线缆（1.8 米）
        底座
        BM05922（可选）
        随附的附件
        • RS232 菊花链线缆
        • USB 盖和螺钉 x1

      • 其他条款

        屏幕显示语言
        • 阿拉伯语
        • 简体中文
        • 法语
        • 德语
        • 意大利语
        • 日语
        • 波兰语
        • 西班牙语
        • 土耳其语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 繁体中文
        • 丹麦语
        • 荷兰语
        • 芬兰语
        • 挪威语
        • 葡萄牙语
        • 瑞典语
        审批机构
        • CE
        • FCC, Class B
        • UL/cUL
        • RoHS
        • CB
        • C-Tick
        • 能源之星 7.0
        • GOST
        • BSMI
        • CCC
        • CECP
        • EPEAT
        • EUP
        保修
        3 年保修

      • 多媒体应用

        USB 播放图片
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB 播放音频
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        USB 播放视频
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WMV
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • WEBM

      • 内置播放器

        CPU
        四核 Cortex A9 1.8GHz
        GPU
        ARM Mali400 四核 533MHz
        内存
        2GB DDR3
        存储
        8GB eMMC

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 交流电源线
      • RS232 电缆
      • 遥控器
      • 遥控器电池
      • 快速入门指南
      • HDMI 电缆
      • 红外传感器线缆（1.8 米）

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