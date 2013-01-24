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专业电视

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    专业电视

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      让宾客满意

      纯正的视觉感受

      • 65 英寸 工作室
      • 4K 超高清
      • DVB-T2/T/C HEVC
      通过一个可定制的欢迎页面欢迎您的客人

      通过一个可定制的欢迎页面欢迎您的客人

      每次打开电视机，屏幕上均会显示欢迎页面。欢迎页面可在安装时通过一个简单的 .png 格式的欢迎图像进行品牌宣传和自定义。

      通过 USB 克隆所有设置，从而可实现快速安装

      通过 USB 克隆所有设置，从而可实现快速安装

      能够在不到一分钟的时间里，轻松地将一台电视机的所有编程设定和频道设定复制并无线传输到其它电视机。此功能可确保电视机之间的一致性，并且显著减少安装时间和成本。

      USB 连接让您可以欣赏多媒体内容

      USB 连接让您可以欣赏多媒体内容

      分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。

      4K 超高清：呈现前所未有的分辨率

      得益于传统全高清电视四倍的分辨率，您可感受前所未有的电视效果。它提供的 3840 x 2160 像素图像相当精确与逼真，而这就是通往新世界的窗口。

      一个针对模拟和数字频道合并的频道列表

      一个针对模拟和数字频道集成的频道列表。这可让访客在模拟和数字频道之间无缝切换。

      高级音量控制可避免访客干扰

      借助高级音量控制，您可以安装电视开启音量，并预定义电视机允许操作的音量范围，从而防止过度的音量调整，避免隔壁客人的干扰。

      通过本地控制锁定防止未经授权的使用

      通过禁用或启用本地控制锁定，管理员可以通过控制按钮防止未经授权使用电视，从而为经营者节省费用。

      安装菜单锁定

      防止未经授权访问安装和配置设置，为访客带来最大的便利性，并能避免因为需要重新安装而造成不必要的成本。

      低功耗

      飞利浦电视旨在将功耗降到最低。这不仅能减轻对环境的影响，还能降低操作成本。

      技术规格

      • 图片/显示

        显示屏
        4K 超高清 LED
        屏幕对角线尺寸（公制）
        164  厘米
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        65  英寸
        宽高比
        16:9
        面板分辨率
        3840x2160p
        亮度
        350  cd/m²
        对比度（标准）
        4000
        视角
        178º（水平）/178º（垂直）

      • 音频

        音响输出功率
        16 (2x8)  瓦
        喇叭
        • 2.0
        • 下向式
        声音功能
        • 均衡器
        • 均衡
        • AVL
        • 超宽环绕立体声
        • 动态低音
        • Dolby MS10

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 调谐器/接收/发送

        数字电视
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC 全高清（最高可达 2160p60）
        模拟电视
        • PAL
        • SECAM

      • 接口（背面）

        Scart
        • CVBS
        • RGB
        • SVHS
        天线
        IEC-75
        数字音频输出
        光学
        HDMI1
        • ARC
        • HDMI 2.0，带 HDCP 2.2
        HDMI 2
        • HDMI 2.0，带 HDCP 2.2
        • ARC
        VGA 输入
        15 针 D-Sub

      • 接口（侧面）

        通用接口插槽
        CI+ 1.3
        耳机输出
        迷你插孔
        AV 输入
        CVBS+L/R (Cinch)
        USB 1
        USB 2.0

      • 连通性增强

        EasyLink (HDMI CEC)
        • 单键式播放
        • 系统待机
        • RC 通过

      • 功能

        数字服务
        • 字幕
        • 图文电视
        • MHEG
        • 当前和下一代
        • 8d EPG
        操作简易
        • 图像风格
        • 声音风格
        本地控制
        操纵杆

      • 人性化功能

        酒店模式
        • 菜单锁定
        • 安装菜单锁定
        • 音量限制（包括 HP）
        • 操纵杆控制锁定
        禁锢模式
        • 高安全模式
        • TXT/MHEG/USB/EPG/字幕锁
        您的品牌
        欢迎徽标
        克隆和固件更新
        • 通过 USB
        • 即时初始克隆
        控制开关
        • 频道/来源
        • 图像风格
        • 音量（包括 HP）
        提醒功能
        • 定时关机
        • 闹钟唤醒
        频道
        • 组合列表
        • 离线频道编辑器
        控制
        阻止自动频道更新
        吸力控制
        环保/快速启动
        遥控器
        • 缆线绑带就绪
        • RC 电池仓门锁
        防盗
        Kensington 锁

      • 医疗保健功能

        控制
        多个遥控器
        便利性
        耳机输出

      • 多媒体

        多媒体连接
        USB
        支持视频播放
        • 兼容：AVI、MKV
        • 格式：H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • HEVC
        • TS
        支持的字幕格式
        • SRT
        • SSA SUB
        • ASS
        • SMI
        • TXT
        支持的音乐格式
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA（v2 至 v9.2）
        支持的图像格式
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        支持 USB 视频分辨率
        高达 1920x1080p@30 赫兹

      • 支持的显示分辨率

        HDMI
        高达 3840x2160p@60 赫兹
        调谐器
        • T2 HEVC：高达 3840x2160@60 赫兹
        • 其他：高达 1920x1080p@60 赫兹
        USB
        • HEVC：高达 3840x2160@60 赫兹
        • 其他：高达 1920x1080@60 赫兹

      • 附件

        随附
        • 遥控器 22AV1407A/12
        • 2 节 AAA 电池
        • 棱脚支架
        • 保修单
        • 法律及安全手册
        可选
        设置遥控器 22AV9573A

      • 功率

        主电源
        交流 220-240 伏；50-60 赫兹
        能源标签级别
        A++
        欧盟能源标签功率
        82  瓦
        年能耗
        119  kW·h
        待机功耗
        < 0.3 瓦
        节能功能
        ECO 环保节能模式
        环境温度
        5 °C 至 45 °C

      • 尺寸

        机身厚度
        73.5  毫米
        机身厚度（含桌架）
        345  毫米
        机身高度
        841  毫米
        机身高度（含桌架）
        902  毫米
        机身宽度
        1459  毫米
        身机宽度（含桌架）
        1459  毫米
        产品重量
        23.5  千克
        产品重量（含桌架）
        24.1  千克
        VESA 壁挂
        • M6
        • 400 x 400 毫米

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器电池
      • 遥控器
      • 桌架
      • 保修单

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          • 功能是否可用取决于集成商所选择的实施方案。
          • 标准开机模式功耗根据 IEC62087 Ed 2 标准测得。实际能耗取决于使用电视的频率。
          • 根据 RoHS 指令规定的现有免责条款，本电视仅在没有替代性技术的部件或组件内含有铅。