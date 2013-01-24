包装盒中的其他物品
- 遥控器电池
- 遥控器
- 保修单
- 电源线
- 桌架
借助内置 Chromecast™ 和 Netflix™
MediaSuite 具有先进的连接性能和多功能配置设置，专为快节奏生活而打造。内置 Chromecast 使流式传输快速、轻松，而 Android™ 和 Google Play 商店则带来更大的可能性。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
借助内置 Chromecast™ 和 Netflix™
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借助内置 Chromecast™ 和 Netflix™
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采用 Android 技术的飞利浦专业电视速度快、功能丰富、易于导航。电视针对本地 Android 应用程序进行了优化，您还可以将网络应用程序直接安装到显示屏。自动更新可确保应用程序保持最新。
通过智能设备（移动设备、笔记本电脑、平板电脑）实现即时、安全的电影、演示等无线传输，分辨率高达 4K。Chromecast 经济实惠，无需额外的硬件，并且安全可靠，适合专业使用。用户只需轻触智能设备上的 Chromecast 图标，即可开始从数千个支持播客的应用程序中流式传输内容，他们的智能设备将成为远程设备。
全面访问整个 Google Play 商店，可以轻松地将应用程序、游戏、音乐、电影等添加到飞利浦专业显示屏中。每天目录中都会添加新的业务工具和额外的娱乐选项，确保您始终能够了解最新的全球趋势。
飞利浦 MediaSuite 具有清晰、易于导航的用户界面 (UI)，可根据您自己的品牌定制。轻松将您的徽标和颜色添加到搜索栏，以提高您的品牌形象。
从连锁酒店到运动酒吧，监控您的每一台采用 Android 技术的飞利浦 MediaSuite 电视是如何使用的。了解观看特定频道的频率。测试您的广告效果。通过轻松访问屏幕时间数据，获得有效管理成本所需的信息。立即启动客户满意度调查，以获得现场客户的宝贵反馈。
对飞利浦专业电视上安装的应用程序进行全面、集中的控制。AppControl 允许您在选定电视或整个网络上安装、删除和管理应用程序，以便无论您管理多少台电视，都可以为您的访客和客户提供个性化体验。
通过本地（LAN 或 RF）连接运行显示网络。CMND 与控制允许您执行重要功能，如更新软件和设置以及监控显示状态。无论您是负责一台电视还是多台电视，CMND 与控制都能轻松管理您的所有设备。
让访客感到宾至如归。CMND 与签入让您可以使用个人信息（例如姓名和语言）来打造个性化体验。无论您是为酒店客人增加特殊服务、简化账单流程，还是提供多频道套餐。
集成式 Netflix 访问使您可以用您的帐户更轻松、更快速、更方便地观看最新的电影和节目。无需任何外接播放器或卫星电视，这有助于降低运营成本和保持设备整洁，同时保持您设施的现代化外观。遥控器上的专用 Netflix 按钮可提供即时访问，从而实现高效的可用性。条款和条件适用于 Netflix 激活。
语音控制和更快的应答都可以通过支持 Google Assistant™ 的可选遥控器 (22AV2025B/00) 实现。打开 YouTube。调高音量。播放您喜爱的歌曲，并即时获取所需的所有信息，如天气更新、事件清单，甚至语音翻译。借助 Google Assistant™，您将拥有无限可能。
图片/显示
音频
设计
Android 电视
调谐器/接收/发送
无线连接
接口（侧面）
底部插口
连通性增强
人性化功能
医疗保健功能
多媒体
支持的显示分辨率
附件
功率
尺寸