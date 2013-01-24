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专业电视

65HFL7111T/12
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    专业电视

    65HFL7111T/12

    追求创新

    更智能、更富魅力、更快速的专业电视为您的住客带来惊喜。流光溢彩技术吸引宾客眼球，Android™ 助力交互加速，让住客体验到先进的连接和远程管理功能。 查看所有优势

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      追求创新

      支持 Android™ 和流光溢彩技术

      • 65 英寸特征
      • 支持 Android™
      • 4K 超高清
      MyChoice 兼容为您带来持续受益

      MyChoice 兼容为您带来持续受益

      MyChoice 提供一种简单的低成本方式，为您的宾客提供优质的电视频道。同时，它还提供额外的收益流，让您回收原始电视投资的成本。

      通过 Miracast 和 DirectShare，可以在电视上共享电影和音乐

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      我们的电视可让您的宾客以无线方式随心所欲地轻松欣赏自己的内容。凭借开放系统战略，我们能够服务于 iOS 以及 Android 用户并持续扩大我们的兼容性。安全共享可以保护您的宾客安全使用。通过 Miracast 和 DirectShare 可以共享照片、电影、音乐等一切内容，尽情享受我们电视的乐趣吧！

      CMND & 控制：轻松维护电视

      CMND & 控制：轻松维护电视

      CMND & 控制让您能够从中央位置远程配置和安装您的电视，而不必进入每个房间。轻松更新并管理您的所有显示屏，而所有操作都不会打扰您的客人。

      CMND & 创建：当您有需求时显示您想要的信息

      CMND & 创建：当您有需求时显示您想要的信息

      CMND 和创建能够在您有需求时提供您想要的信息。CMND 的内容管理模块，它能够轻松创建并均匀分布互动的品牌酒店网页。量身定制您的电视，为客人提供关于酒店内最新进展的最新实时信息。

      4K 超高清：精彩绚丽的观赏体验，静候来客

      4K 超高清技术带来超清晰、令人惊叹的观赏体验。具有震撼人心的清晰度、绚丽的色彩，是全高清分辨率的四倍。这是一个通往新世界的真正窗口。

      流光溢彩：一种引人注目的沉浸式观赏体验

      此飞利浦专利技术通过从电视屏幕四侧周围的墙壁投射柔和环境光使屏幕看起来更宽广，观赏体验更为身临其境。配合电视画面自动调整色彩。得益于墙壁自适应功能，无论墙壁什么颜色，光线颜色皆可完美匹配电视画面。您可以根据您的喜好调节流光溢彩设置来定制体验效果。

      Android：提供更快、更丰富、更加有趣的电视体验

      借助专业电视上的 Android 系统，您将能畅享更迅速、更丰富并易于访客使用的界面。您可以借助它，启动对丰富的专用人性化服务、应用程序以及更多信息的控制。易于导航的菜单，可直接链接至您最喜爱的应用程序。

      通过 AppControl 轻松添加、排序和删除应用程序

      应用程序控件确保您的电视获得您想要的应用程序。它具有添加、删除应用程序和对应用程序进行排序的功能。此外，还可以为特定房间配置应用程序，为您提供真正的个性化宾客体验。您不必进入客房即可在中央管理区进行控制。为了便于使用和安全起见，最好在我们基于云的私人服务器上加载您的“定制”应用程序，并保证只有您才可以访问该应用程序。

      具有多种酒店专用服务的高级应用程序

      高级应用程序包含一个不断增长的应用程序库。在 Android 系统的支持下，应用程序运行更平稳、更快速，且比以往更先进。为了满足酒店需求，在使用后宾客信息可被安全删除，对违法内容的访问已被禁止，以免损害您的业务。

      集成 IPTV 系统，优化定制的交互性

      安全成本，绝无零乱之感。使用我们全新的 Smart TV，您可以直接在电视上构建酒店系统。电视无需连接外置盒即可轻松提供交互式频道、视频点播、交互式酒店菜单和信息以及在线订购系统。除了通过同轴电视线缆提供内容，您现在还可以使用互联网络直接向电视提供您的电视频道或 VOD。我们的合作伙伴网络可确保您获得自己想要的定制门户。

      技术规格

      • 图片/显示

        显示屏
        4K 超高清 LED
        屏幕对角线尺寸（公制）
        164  厘米
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        65  英寸
        宽高比
        16:9
        面板分辨率
        3840x2160p
        亮度
        400  cd/m²
        视角
        178º（水平）/178º（垂直）
        画面效果增强
        • 逐点精晰超高清
        • 锐腾自然动感
        • 800 赫兹 Perfect Motion Rate
        • Micro Dimming Pro

      • 音频

        音响输出功率
        30  瓦
        喇叭
        • 2.1
        • 后发声式
        浴室扬声器输出
        1.5 瓦单声道 8 欧姆
        声音功能
        • DTS Premium Sound
        • DTS 录音棚音效
        • AVL
        • 超宽环绕立体声
        • 动态低音
        • Dolby MS10

      • 设计

        颜色
        深灰色
        功能
        • 铝制边框
        • 三侧流光溢彩

      • Android

        内存容量
        16GB
        操作系统
        Android™ 5.1 (Lollipop)

      • 调谐器/接收/发送

        数字电视
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC 全高清（最高可达 2160p60）
        模拟电视
        PAL
        IP 播放
        • Multicast
        • Unicast
        视频播放
        • NTSC
        • PAL

      • 无线连接

        Wifi-Direct
        • DirectShare
        • Miracast
        无线 LAN
        802.11 交流
        蓝牙
        • 4.0
        • HID 游戏手柄准备就绪
        • 多声道
        • 无线音频（耳机）

      • 接口（背面）

        Scart
        • RGB
        • CVBS
        浴室扬声器输出
        迷你插孔
        分量
        YPbPr + L/R cinch
        DVI 音频输入
        迷你插孔
        外部控制
        RJ-48
        外部电源
        • 12 伏/15 瓦
        • 迷你插孔

      • 底部插口

        天线
        IEC-75
        数字音频输出
        光学
        以太网（局域网）
        RJ-45
        HDMI1
        HDMI 2.0
        HDMI 2
        HDMI 2.0
        USB 1
        USB 2.0

      • 接口（侧面）

        通用接口插槽
        CI+ 1.3.2
        耳机输出
        迷你插孔
        HDMI3
        HDMI 1.4
        HDMI4
        HDMI 1.4
        USB2
        USB 2.0
        USB3
        USB 3.0

      • 连通性增强

        HDMI
        • ARC（所有端口）
        • DVI（所有端口）
        EasyLink (HDMI CEC)
        • 单键式播放
        • 系统待机
        • RC 通过
        • 系统音频控制
        LAN
        局域网唤醒
        RJ48
        • IR 输入/输出
        • 串行 Xpress 接口

      • 功能

        数字服务
        • 8d EPG
        • 当前和下一代
        • MHEG
        • 图文电视
        • HbbTV
        • 字幕
        操作简易
        • 图像风格
        • 声音风格
        本地控制
        操纵杆

      • 人性化功能

        酒店模式
        • 操纵杆控制锁定
        • 菜单锁定
        • 安装菜单锁定
        • 音量限制
        禁锢模式
        • 高安全模式
        • TXT/MHEG/USB/EPG/字幕锁
        SmartInfo
        • HTML5 浏览器
        • 交互式模板
        CMND 和控制
        • 离线频道编辑器
        • 离线设置编辑器
        • 实时电视状态 (IP)
        • IP/RF 远程管理
        • CMND 和创建
        • TV Group 管理
        您的品牌
        • SmartInfo
        • 欢迎徽标
        • 个性化控制面板 (HTML)
        • IPTV 系统
        • 自定义应用程序
        • 位置名称 (GeoNames ID)
        应用程序
        • AppControl
        • 基于云的应用程序
        • Android 应用程序
        • MyRemote App
        集成式服务
        5 天天气预报
        创收
        MyChoice
        克隆和固件更新
        • 即时初始克隆
        • 通过 USB/RF/IP
        提醒功能
        • 定时关机
        • 闹钟唤醒
        时钟
        • 待机模式时钟
        • 夜光 RC 按钮
        • 屏幕时钟
        语言
        访客语言控制
        频道
        • 组合列表
        • 主题选择列表
        交互式 DRM
        • VSecure
        • Playready 平滑串流
        • Securemedia
        控制
        • 阻止自动频道更新
        • Xpress 串行协议
        • 用于电视控制的 JSON API - JAPIT
        吸力控制
        • 自动开机
        • 环保/快速启动
        • WoLAN
        • WoWLAN
        控制开关
        • 频道
        • 功能
        • 图像格式
        • 音量
        • 图像风格
        遥控器
        • 缆线绑带就绪
        • 低电量检测
        • RC 电池仓门锁
        防盗
        • 电池防盗保护
        • Kensington 锁

      • 医疗保健功能

        控制
        • 多个遥控器
        • 兼容医疗保健遥控器
        • 兼容护士呼叫系统
        便利性
        • 耳机输出
        • 独立的主扬声器静音
        安全
        • 双重隔离 II 类
        • 阻燃

      • 多媒体

        支持视频播放
        • 格式：H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • VP9
        • 兼容：AVI、MKV
        支持的字幕格式
        • SRT
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        • ASS
        支持的音乐格式
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA（v2 至 v9.2）
        • WMA-PRO（v9 和 v10）
        支持的图像格式
        JPG

      • 支持的显示分辨率

        HDMI 1/2
        高达 3840x2160p @60Hz
        HDMI 3/4
        高达 3840x2160p @30Hz
        USB，局域网
        • HEVC：高达 3840x2160@60 赫兹
        • 其他：高达 1920x1080p@60 赫兹
        调谐器
        • T2 HEVC：高达 3840x2160@60 赫兹
        • 其他：高达 1920x1080p@60 赫兹

      • 附件

        随附
        • 桌架
        • 2 节 AAA 电池
        • 保修单
        • 法律及安全手册
        • 电源线
        • 遥控器 22AV1505B/12
        可选
        • 医疗保健遥控器 22AV1109H/12
        • 设置遥控器 22AV9573A
        • 蓝牙 RC 22AV1507A/12

      • 功率

        主电源
        交流 220-240 伏；50-60 赫兹
        能源标签级别
        A+
        欧盟能源标签功率
        111  瓦
        年能耗
        163  kW·h
        待机功耗
        <0.4 瓦
        节能功能
        ECO 环保节能模式
        环境温度
        0 °C 至 40 °C

      • 尺寸

        机身宽度
        1455  毫米
        机身高度
        837  毫米
        机身厚度
        40/50  毫米
        身机宽度（含桌架）
        1455  毫米
        机身高度（含桌架）
        883  毫米
        机身厚度（含桌架）
        304  毫米
        产品重量
        30,85  千克
        产品重量（含桌架）
        33,55  千克
        VESA 壁挂
        • M6
        • 400 x 300 毫米

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器电池
      • 遥控器
      • 保修单
      • 电源线
      • 桌架

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          • 功能是否可用取决于集成商所选择的实施方案。
          • 飞利浦不保证应用程序正确功能的可用性或持续性。
          • 根据设备的预先配置情况，实际可用内存可能会更少
          • 标准开机模式功耗根据 IEC62087 Ed 2 标准测得。实际能耗取决于使用电视的频率。
          • 根据 RoHS 指令规定的现有免责条款，本电视仅在没有替代性技术的部件或组件内含有铅。