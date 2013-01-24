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U 系列显示屏

75BDL3000U/00
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    U 系列显示屏

    75BDL3000U/00

    打动观众

    得益于相当于传统显示屏四倍的分辨率，您可感受前所未有的内容视觉体验。这款 75 英寸加大显示屏可提供 3840 x 2160 像素，如此精确，如此逼真，这就是通往新世界的窗口 查看所有优势

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    打动观众

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    打动观众

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    打动观众

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      打动观众

      加大屏体验

      • 75 英寸
      • 侧光式 LED 背光源
      • 高清
      使用 QuadViewer 通过 4 个独立的输入播放内容

      使用 QuadViewer 通过 4 个独立的输入播放内容

      屏幕空间提供更大灵活性。可在一个屏幕上、通过四个独立的输出播放内容。QuadViewer 特别适用于控制室、企业环境和会议室。

      CMND：掌控显示屏

      CMND：掌控显示屏

      作为稳健的显示屏管理平台，CMND 将控制能力交回您的手中。使用“CMND 与创建”更新和管理内容，或者使用“CMND 与控制”控制您的设置。有了 CMND，一切皆有可能。

      可选 OPS Insert，打造多功能解决方案

      可选 OPS Insert，打造多功能解决方案

      将您的显示屏变成多功能数字显示解决方案，创建互联、智能和安全的显示网络。开放热插拔规范 (OPS) 是指可向其添加 OPS 标准化媒体播放器的行业标准插槽。您可以通过该无线缆解决方案根据需要安装、使用和维护硬件。

      通过故障转移确保内容的播放和运行

      通过故障转移确保内容的播放和运行

      对于要求严苛的商业应用来讲，确保内容的正常播放和运行至关重要。而您根本不可能遇到内容无法播放的情况，故障转移以突破性的技术对内容提供保护，当媒体播放器出现故障时便会在屏幕上播放备份内容。主要输入出现故障时，故障转移会自动发挥作用。只需选择主要输入连接和故障转移连接，便可以获得即时保护。

      用于节能的 SmartPower 技术

      用于节能的 SmartPower 技术

      系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。

      借助 SmartPlayer，事件和时间随意安排

      借助 SmartPlayer，事件和时间随意安排

      将 USB 变为真正经济高效的数字显示设备。只需将内容（视频、音频、图片）保存至 USB 并插入显示屏。通过屏幕菜单创建播放列表和设计内容，便可以随时随地欣赏您自创的播放列表。

      4K 高清：呈现前所未有的分辨率

      得益于传统全高清显示屏四倍的分辨率，您可感受前所未有的显示解决方案。可提供 3840 x 2160 像素，图像如此精确，如此逼真，这就是通往新世界的窗口。

      适用于会议的故障转移功能简化会议

      使用故障转移，简化演示和视频会议。当会议室未在使用时，后台内容可在您选择的任何输入源运行。当会议开始，并且您需要共享演示或您的屏幕时，只需连接计算机，显示屏就会自动切换输入，并显示您屏幕上的内容，而无需手动切换输入。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（英寸）
        74.5  英寸
        屏幕对角线尺寸（公制）
        189.3  厘米
        面板技术
        IPS
        出色分辨率
        3840 x 2160 @ 60 赫兹
        亮度
        410  cd/m²
        对比度（标准）
        1200:1
        动态对比度
        500,000:1
        宽高比
        16:9
        响应时间（标准）
        8  毫秒
        像素间距
        0.429 x 0.429 毫米
        显示屏色彩
        1073 米
        视角（水平）
        178  度
        视角（垂直）
        178  度
        画面效果增强
        • 3/2 - 2/2 移动下拉
        • 3D 梳状滤波器
        • 3D MA 去隔行
        • 动态对比度增强
        • 运动补偿去隔行
        • 逐行扫描
        面板分辨率
        3840 x 2160

      • 连接

        视频输入
        • VGA（模拟 D-Sub）
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-D
        • HDMI (x3)
        • 分量 (RCA)
        • 复合 (RCA)
        视频输出
        DisplayPort
        音频输入
        • 3.5 毫米插孔
        • 音频左/右 (RCA)
        音频输出
        • 3.5 毫米插孔
        • 外置扬声器接口
        • SPDIF
        外部控制
        • RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
        • RJ45
        • IR（输入/输出）3.5 毫米插孔
        其它接口
        • 交流输出
        • OPS
        • USB

      • 尺寸

        边框宽度
        12.50 毫米
        机身宽度
        1676.60  毫米
        机身高度
        955.00  毫米
        机身厚度
        73.80  毫米
        机身宽度（英寸）
        66.01  英寸
        机身高度（英寸）
        37.60  英寸
        机身厚度（英寸）
        2.91  英寸
        VESA 安装
        600 x 400 毫米，M8
        产品重量
        53.3  千克
        产品重量（磅）
        117.51  磅
        智能插入高度
        300  毫米
        智能插入宽度
        250  毫米

      • 便利性

        放置
        横向 (16/7)
        网络可控性
        • RS232
        • HDMI（单线）
        • 局域网 (RJ45)
        信号循环途径
        • RS232
        • DisplayPort
        • IR 循环
        节能功能
        智能电源管理
        遥控信号
        锁定
        键盘控制
        • 隐藏
        • 锁定
        便于安装
        智能插入位置
        其它便利性
        提把
        屏幕节能功能
        像素偏移，低亮度
        画中画
        PIP
        画面效果
        高级色彩控制

      • 功率

        主电源
        100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 赫兹
        功耗（标准）
        197  瓦
        待机功耗
        < 0.5 瓦

      • 声音

        内置扬声器
        2 x 10 瓦 RMS

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        5 ~ 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 ~ 60  °C
        相对湿度
        20 ~ 80  %
        MTBF
        50,000  小时
        海拔
        0 ~ 3000 米

      • 附件

        随附的附件
        • 交流电源线
        • 遥控器电池
        • 快速入门指南
        • 遥控器
        • 光盘上的用户手册
        • RS232 电缆
        • HDMI 电缆
        可选配件
        • 高清底座 T OPS 接收器 (CRD25)
        • 红外线动作传感器 (CRD41)

      • 其他条款

        屏幕显示语言
        • 简体中文
        • 法语
        • 德语
        • 意大利语
        • 波兰语
        • 俄语
        • 西班牙语
        • 土耳其语
        • 简体中文
        • 繁体中文
        • 阿拉伯语
        • 日语
        • 葡萄牙语
        审批机构
        • CE
        • UL/cUL
        • CCC
        • C-Tick
        • RoHS
        • GOST
        • FCC，A 类
        保修
        3 年保修

      • 多媒体应用

        USB 播放音频
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA
        USB 播放图片
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        USB 播放视频
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 交流电源线
      • 遥控器电池
      • 快速入门指南
      • 遥控器
      • 光盘上的用户手册
      • RS232 电缆
      • HDMI 电缆
      • 可选配件: 高清底座 T OPS 接收器 (CRD25)
      • 可选配件: 红外线动作传感器 (CRD41)

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