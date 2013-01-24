包装盒中的其他物品
- 交流电源线
- 遥控器电池
- 快速入门指南
- 遥控器
- 光盘上的用户手册
- RS232 电缆
- HDMI 电缆
- 可选配件: 高清底座 T OPS 接收器 (CRD25)
- 可选配件: 红外线动作传感器 (CRD41)
屏幕空间提供更大灵活性。可在一个屏幕上、通过四个独立的输出播放内容。QuadViewer 特别适用于控制室、企业环境和会议室。
作为稳健的显示屏管理平台，CMND 将控制能力交回您的手中。使用“CMND 与创建”更新和管理内容，或者使用“CMND 与控制”控制您的设置。有了 CMND，一切皆有可能。
将您的显示屏变成多功能数字显示解决方案，创建互联、智能和安全的显示网络。开放热插拔规范 (OPS) 是指可向其添加 OPS 标准化媒体播放器的行业标准插槽。您可以通过该无线缆解决方案根据需要安装、使用和维护硬件。
对于要求严苛的商业应用来讲，确保内容的正常播放和运行至关重要。而您根本不可能遇到内容无法播放的情况，故障转移以突破性的技术对内容提供保护，当媒体播放器出现故障时便会在屏幕上播放备份内容。主要输入出现故障时，故障转移会自动发挥作用。只需选择主要输入连接和故障转移连接，便可以获得即时保护。
系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。
将 USB 变为真正经济高效的数字显示设备。只需将内容（视频、音频、图片）保存至 USB 并插入显示屏。通过屏幕菜单创建播放列表和设计内容，便可以随时随地欣赏您自创的播放列表。
得益于传统全高清显示屏四倍的分辨率，您可感受前所未有的显示解决方案。可提供 3840 x 2160 像素，图像如此精确，如此逼真，这就是通往新世界的窗口。
使用故障转移，简化演示和视频会议。当会议室未在使用时，后台内容可在您选择的任何输入源运行。当会议开始，并且您需要共享演示或您的屏幕时，只需连接计算机，显示屏就会自动切换输入，并显示您屏幕上的内容，而无需手动切换输入。
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