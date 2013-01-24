包装盒中的其他物品
- 交流电源线
- 遥控器电池
- 遥控器
- RS232 电缆
- HDMI 电缆
- 红外传感器线缆（1.8 米）
- 快速入门指南
- VGA 信号线
- 可选配件: 红外线动作传感器 (CRD41)
在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。
使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。
从休息室到会议室，从不会显示白屏。故障转移功能让您的飞利浦专业显示屏可在主和次输入之间自动切换，从而确保即使在主源中断的情况下也可继续播放内容。只需设置备用输入列表，确保连续播放。
将全功率 PC 或 Android CRD50 模块直接集成到飞利浦专业显示屏中。OPS 插槽包含您运行插槽解决方案所需的所有连接，包括电源。
将单个飞利浦专业显示屏转换为无边框 2x2 视频墙。通过连接四个独立源，您可以一次轻松播放多个频道。只需告知显示屏哪个区域应播放什么内容即可。特别适用于如广播控制室等需要从多台摄像机获取清晰可见的信号的应用。
在您的飞利浦专业显示屏中嵌入 Android 系统芯片 (SoC)。可选的 CRD50 模块是一款 OPS 设备，无需布线即可增强 Android 处理能力。只需滑入 OPS 插槽，其中包含运行模块所需的所有连接（包括电源）。
在明亮或半户外场所产生很大影响。这款高亮度 3000 cd/m2 显示屏十分适合在环境光线较强的广阔繁忙的区域吸引注意力。
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支持的显示分辨率