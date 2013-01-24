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H 系列显示屏

75BDL3003H/00
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    H 系列显示屏

    75BDL3003H/00

    引人注目

    使用飞利浦 H 系列高亮度专业 4K 高清显示屏，让高可见性不分白昼。惊人的清晰度和对比度使其成为橱窗显示和明亮位置（从机场到商场）的理想解决方案。 查看所有优势

    H 系列显示屏

    引人注目

    使用飞利浦 H 系列高亮度专业 4K 高清显示屏，让高可见性不分白昼。惊人的清晰度和对比度使其成为橱窗显示和明亮位置（从机场到商场）的理想解决方案。 查看所有优势

    引人注目

    使用飞利浦 H 系列高亮度专业 4K 高清显示屏，让高可见性不分白昼。惊人的清晰度和对比度使其成为橱窗显示和明亮位置（从机场到商场）的理想解决方案。 查看所有优势

    H 系列显示屏

    引人注目

    使用飞利浦 H 系列高亮度专业 4K 高清显示屏，让高可见性不分白昼。惊人的清晰度和对比度使其成为橱窗显示和明亮位置（从机场到商场）的理想解决方案。 查看所有优势

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      引人注目

      高亮度 24/7 显示屏。

      • 75 英寸
      • 3000 cd/m²
      • 高清
      使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护

      使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护

      在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。

      CMND 与创建。开发并启动您自己的内容

      CMND 与创建。开发并启动您自己的内容

      使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。

      故障转移确保内容始终可以播放

      故障转移确保内容始终可以播放

      从休息室到会议室，从不会显示白屏。故障转移功能让您的飞利浦专业显示屏可在主和次输入之间自动切换，从而确保即使在主源中断的情况下也可继续播放内容。只需设置备用输入列表，确保连续播放。

      OPS 插槽，无需布线即可嵌入 PC

      OPS 插槽，无需布线即可嵌入 PC

      将全功率 PC 或 Android CRD50 模块直接集成到飞利浦专业显示屏中。OPS 插槽包含您运行插槽解决方案所需的所有连接，包括电源。

      QuadViewer。在一个屏幕上播放四个源信号。

      QuadViewer。在一个屏幕上播放四个源信号。

      将单个飞利浦专业显示屏转换为无边框 2x2 视频墙。通过连接四个独立源，您可以一次轻松播放多个频道。只需告知显示屏哪个区域应播放什么内容即可。特别适用于如广播控制室等需要从多台摄像机获取清晰可见的信号的应用。

      使用可选的 CRD50 模块增强 Android 处理能力

      在您的飞利浦专业显示屏中嵌入 Android 系统芯片 (SoC)。可选的 CRD50 模块是一款 OPS 设备，无需布线即可增强 Android 处理能力。只需滑入 OPS 插槽，其中包含运行模块所需的所有连接（包括电源）。

      高亮度 (3000 cd/m2)。适合半户外使用

      在明亮或半户外场所产生很大影响。这款高亮度 3000 cd/m2 显示屏十分适合在环境光线较强的广阔繁忙的区域吸引注意力。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（英寸）
        74.5  英寸
        屏幕对角线尺寸（公制）
        189.3  厘米
        面板技术
        IPS
        出色分辨率
        3840 x 2160 @ 60 赫兹
        亮度
        3000  cd/m²
        对比度（标准）
        1200:1
        动态对比度
        500,000:1
        宽高比
        16:9
        响应时间（标准）
        8  毫秒
        像素间距
        0.429 x 0.429 毫米
        显示屏色彩
        10.7 亿
        视角（水平）
        89  度
        视角（垂直）
        89  度
        画面效果增强
        • 3/2 - 2/2 移动下拉
        • 3D 梳状滤波器
        • 3D MA 去隔行
        • 动态对比度增强
        • 运动补偿去隔行
        • 逐行扫描
        面板分辨率
        3840 x 2160

      • 连接

        视频输入
        • VGA（模拟 D-Sub）
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-D
        • HDMI (x2)
        • 分量视频 (RCA) 3x
        • 复合（共享分量 Y）
        视频输出
        DisplayPort
        音频输入
        • 3.5 毫米插孔
        • 音频左/右 (RCA)
        音频输出
        • 3.5 毫米插孔
        • 外置扬声器接口
        • SPDIF
        外部控制
        • RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
        • RJ45
        • IR（输入/输出）3.5 毫米插孔
        其它接口
        • 交流输出
        • OPS
        • USB

      • 尺寸

        边框宽度
        15.3 毫米
        机身宽度
        1681.2  毫米
        机身高度
        955.6  毫米
        机身厚度
        142.4  毫米
        机身宽度（英寸）
        66.19  英寸
        机身高度（英寸）
        37.62  英寸
        机身厚度（英寸）
        5.61  英寸
        VESA 安装
        600 x 400 毫米，M8
        产品重量
        54.1  千克
        产品重量（磅）
        119.27  磅
        智能插入高度
        300  毫米
        智能插入宽度
        136  毫米

      • 便利性

        放置
        • 横向 (24/7)
        • 纵向 (24/7)
        网络可控性
        • RS232
        • HDMI（单线）
        • 局域网 (RJ45)
        信号循环途径
        • RS232
        • DisplayPort
        • IR 循环
        节能功能
        智能电源管理
        遥控信号
        锁定
        键盘控制
        • 隐藏
        • 锁定
        便于安装
        智能插入位置
        其它便利性
        提把
        屏幕节能功能
        像素偏移，低亮度
        画中画
        PIP
        画面效果
        高级色彩控制

      • 功率

        主电源
        100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 赫兹
        功耗（标准）
        400  瓦
        待机功耗
        < 0.5 瓦

      • 声音

        内置扬声器
        2 x 10 瓦 RMS

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 ~ 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 ~ 60  °C
        相对湿度
        20 ~ 80  %
        MTBF
        50,000  小时
        海拔
        0 ~ 3000 米

      • 附件

        随附的附件
        • 交流电源线
        • 遥控器电池
        • 遥控器
        • RS232 电缆
        • HDMI 电缆
        • 红外传感器线缆（1.8 米）
        • 快速入门指南
        • VGA 信号线
        可选配件
        红外线动作传感器 (CRD41)
        随附的附件
        RS232 菊花链线缆

      • 其他条款

        屏幕显示语言
        • 简体中文
        • 法语
        • 德语
        • 意大利语
        • 波兰语
        • 俄语
        • 西班牙语
        • 土耳其语
        • 简体中文
        • 繁体中文
        • 阿拉伯语
        • 日语
        • 葡萄牙语
        审批机构
        • CE
        • BSMI
        • CB
        • FCC, Class B
        • EAC
        • 能源之星 7.0
        • PSB
        • UL
        保修
        3 年保修

      • 多媒体应用

        USB 播放音频
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA
        • PLS
        USB 播放图片
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • PNG
        USB 播放视频
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV

      • 支持的显示分辨率

        电脑格式
        • 1024 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 1024，60 赫兹
        • 1280 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 800，60 赫兹
        • 1360 x 768，60 赫兹
        • 1600 x 1200，60 赫兹
        • 1920 x 1080，60 赫兹
        • 1920 x 1200，60 赫兹
        • 3840 x 2160，30 赫兹
        • 3840 x 2160，60 赫兹
        • 640 X 480，60、67、72、75 赫兹
        • 720 x 400，70 赫兹
        • 800 X 600，60、72、75 赫兹
        视频格式
        • 1080i、25、30 赫兹
        • 1080p、50、60 赫兹
        • 3840 x 2160，30 赫兹
        • 3840 x 2160，60 赫兹
        • 480i、30、60 赫兹
        • 480p、60 赫兹
        • 576i、25、50 赫兹
        • 576p，50 赫兹
        • 720p、50、60 赫兹

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 交流电源线
      • 遥控器电池
      • 遥控器
      • RS232 电缆
      • HDMI 电缆
      • 红外传感器线缆（1.8 米）
      • 快速入门指南
      • VGA 信号线
      • 可选配件: 红外线动作传感器 (CRD41)

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