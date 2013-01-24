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D 系列显示屏

75BDL4150D/93
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    D 系列显示屏

    75BDL4150D/93

    追求创新

    大尺寸屏幕让人印象深刻。飞利浦 D 系列是高性能的强大设备，专为运行 Android 应用程序打造，适合公司、教育和需要更大屏幕的类似环境。 查看所有优势

    D 系列显示屏

    追求创新

    大尺寸屏幕让人印象深刻。飞利浦 D 系列是高性能的强大设备，专为运行 Android 应用程序打造，适合公司、教育和需要更大屏幕的类似环境。 查看所有优势

    追求创新

    大尺寸屏幕让人印象深刻。飞利浦 D 系列是高性能的强大设备，专为运行 Android 应用程序打造，适合公司、教育和需要更大屏幕的类似环境。 查看所有优势

    D 系列显示屏

    追求创新

    大尺寸屏幕让人印象深刻。飞利浦 D 系列是高性能的强大设备，专为运行 Android 应用程序打造，适合公司、教育和需要更大屏幕的类似环境。 查看所有优势

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      追求创新

      支持 Android

      • 75 英寸
      • 支持 Android
      • 500cd/m²
      使用内部存储器保存和播放内容

      使用内部存储器保存和播放内容

      使用内部存储器保存和播放内容。将媒体上传到显示屏，然后立即播放内容。可与内部浏览器结合使用，流式播放在线内容时，还可作为内存缓存。如果网络出现故障，内部存储器将播放缓存版本的内容，使内容保持运行，从而确保即使网络中断，媒体仍可继续播放。

      通过故障转移确保内容的播放和运行

      通过故障转移确保内容的播放和运行

      对于要求严苛的商业应用来讲，确保内容的正常播放和运行至关重要。而您根本不可能遇到内容无法播放的情况，故障转移以突破性的技术对内容提供保护，当媒体播放器出现故障时便会在屏幕上播放备份内容。主要输入出现故障时，故障转移会自动发挥作用。只需选择主要输入连接和故障转移连接，便可以获得即时保护。

      用于节能的 SmartPower 技术

      用于节能的 SmartPower 技术

      系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。

      通过“CMND 与控制”管理多台显示屏的设置

      通过“CMND 与控制”管理多台显示屏的设置

      利用“CMND 与控制”，在中心位置轻松管理多台显示屏。通过从远程位置执行的实时显示屏监控、设置和软件更新，以及一次定制和配置多台显示屏（如电视墙或菜单展示板）的功能，控制一整套显示屏从未如此轻松。

      通过“CMND 与创建”创建和更新内容

      通过“CMND 与创建”创建和更新内容

      使用强大的创作工具“CMND 与创建”，可以设计和创建令人心动的内容。通过拖放式界面、预加载的模板和集成的小工具，您将能够以动人的内容打动客户。支持纵向和横向模式。

      Android：运行您自己的应用程序，或选择您喜爱的应用程序运行

      利用集成在显示屏中的 Android 操作系统，您可以使用全球先进的操作系统，并将您自己的应用程序直接保存到显示屏中。或者，从庞大的 Android 应用程序库中进行选择，并从那里播放内容。通过内置的计划程序，您可以根据客户和当日时间分段推送应用程序和内容，利用自动转向功能，纵向或横向显示内容如同翻转显示屏一样简单。

      4K 高清：呈现前所未有的分辨率

      得益于传统全高清显示屏四倍的分辨率，您可感受前所未有的显示解决方案。可提供 3840 x 2160 像素，图像如此精确，如此逼真，这就是通往新世界的窗口。

      迷你 PCI Expess 插槽

      具有迷你 PCI Express 内置插槽，您可以轻松地扩展显示器连接，从而包含 4G LTE 模块。这也是增加机器之间通信的好方法。效果：多种配置的可能性，例如添加产品功能或扩展信号处理能力。

      确保内容在运行时启用了自动截屏功能

      内容为王，利用自动截屏功能，可以随时确保内容启动并运行。屏幕截图全天摄取，然后存放在 FTP 服务器上。从那里，您可以随时随地查看这些屏幕截图。

      适用于会议的故障转移功能简化会议

      使用故障转移，简化演示和视频会议。当会议室未在使用时，后台内容可在您选择的任何输入源运行。当会议开始，并且您需要共享演示或您的屏幕时，只需连接计算机，显示屏就会自动切换输入，并显示您屏幕上的内容，而无需手动切换输入。

      通过互联网连接和控制内容

      利用集成式 HTML5 浏览器，通过互联网连接和控制内容。使用基于 Chromium 的浏览器，在线设计内容，然后连接一台显示屏或整个网络。采用全高清分辨率，以横向或纵向模式显示内容。流式内容也可在 PIP（画中画）窗口中显示。只需使用 WiFi 或 RJ45 网线将显示屏连接到互联网，即可欣赏您自建的播放列表

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（英寸）
        74.5  英寸
        屏幕对角线尺寸（公制）
        189.3  厘米
        面板分辨率
        3840 x 2160
        出色分辨率
        3840 x 2160 @120HZ
        亮度
        500  cd/m²
        对比度（标准）
        1200:1
        动态对比度
        500,000:1
        宽高比
        16:9
        响应时间（标准）
        6  毫秒
        像素间距
        0.429 x0 .492 毫米
        显示屏色彩
        10.7 亿
        视角（水平）
        178  度
        视角（垂直）
        178  度
        画面效果增强
        • 3/2 - 2/2 移动下拉
        • 3D 梳状滤波器
        • 运动补偿去隔行
        • 3D MA 去隔行
        • 动态对比度增强
        • 逐行扫描
        操作系统
        Android 7.1.2

      • 连接

        视频输入
        • DisplayPort
        • DVI-D
        • HDMI (x3)
        • VGA（模拟 D-Sub）
        视频输出
        DisplayPort
        音频输入
        3.5 毫米插孔
        音频输出
        • 3.5 毫米插孔
        • 扬声器连接
        其它接口
        • mPCIe
        • micro SD
        • 微型 USB
        • USB 电源插座（5 伏 2 安）
        • OPS
        • USB，A 型
        • USB 2.0
        • USB 3.0
        外部控制
        • RJ45
        • RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔

      • 支持的显示分辨率

        电脑格式
        • 3840 x 2160，60 赫兹
        • 1920 x 1080，60 赫兹
        • 1600 x 1200，60 赫兹
        • 1360 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 1024，60 赫兹
        • 1280 x 800，60 赫兹
        • 1280 x 768，60 赫兹
        • 1024 X 768，60、75Hz
        • 640 x 480，60、72、75 赫兹
        • 720 x 400，70 赫兹
        • 800 x 600,60、75Hz
        视频格式
        • 2160p，30、50、60 赫兹
        • 1080p、50、60 赫兹
        • 1080i、25、30 赫兹
        • 720p、50、60 赫兹
        • 576i、25、50 赫兹
        • 576p、25、50 赫兹
        • 480i、30、60 赫兹
        • 480p、30、60 赫兹

      • 尺寸

        机身宽度
        1676.6  毫米
        机身高度
        955.0  毫米
        机身厚度
        73.8  毫米
        机身宽度（英寸）
        66.01  英寸
        机身高度（英寸）
        37.60  英寸
        机身厚度（英寸）
        2.91  英寸
        边框宽度
        12.5 毫米 (T/L/R/B)
        产品重量（磅）
        119.71  磅
        产品重量
        54.3  千克
        VESA 安装
        600(H)x400(V) mm，M8
        智能插入装置
        100 x 200 毫米、100 x 100 毫米

      • 便利性

        放置
        • 横向
        • 纵向
        平铺矩阵
        高达 15 x 15
        键盘控制
        • 隐藏
        • 锁定
        信号循环途径
        IR 循环
        网络可控性
        • RJ45
        • RS232
        节能功能
        智能电源管理
        屏幕节能功能
        像素偏移，低亮度
        便于安装
        智能插入位置
        画中画
        PIP

      • 功率

        待机功耗
        < 0.5 瓦
        主电源
        100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 赫兹
        功耗（标准）
        220 瓦 +/- 10%  瓦

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 ~ 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 ~ 60  °C
        相对湿度
        20 %~80%（工作），10%-90%（存储）  %
        海拔
        0 ~ 3000 米
        MTBF
        50,000  小时

      • 声音

        内置扬声器
        2 x 10 瓦 RMS

      • 附件

        随附的附件
        • 遥控器
        • 遥控器电池
        • 快速入门指南
        • RS232 电缆
        • 交流电源线
        • HDMI 电缆
        • 红外传感器线缆（1.8 米）
        随附的附件
        • RS232 菊花链线缆
        • SD 卡保护盖
        • 徽标指南
        • 飞利浦徽标

      • 多媒体应用

        USB 播放音频
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        USB 播放图片
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB 播放视频
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV

      • 其他条款

        屏幕显示语言
        • 简体中文
        • 法语
        • 德语
        • 西班牙语
        • 波兰语
        • 土耳其语
        • 俄语
        • 意大利语
        • 简体中文
        • 繁体中文
        • 阿拉伯语
        • 日语
        • 丹麦语
        • 荷兰语
        • 芬兰语
        • 挪威语
        • 葡萄牙语
        • 瑞典语
        审批机构
        • CE
        • FCC, Class B
        • UL/cUL
        • C-Tick
        • RoHS
        • GOST
        • BSMI
        • CB
        保修
        3 年保修

      • 内置播放器

        CPU
        • 双核 Cortex-A72 @2GHz
        • 四核 Cortex-A53 @ 1.5GHz
        GPU
        ARM Mali-T860 MP4
        内存
        4 GB DDR3
        存储
        64G eMMc
        Wifi
        • 2T2R
        • 802.11 ac/a/b/g/n
        • WCT07R2201

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 遥控器电池
      • 快速入门指南
      • RS232 电缆
      • 交流电源线
      • HDMI 电缆
      • 红外传感器线缆（1.8 米）

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