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Q 系列显示屏

BDL3220QL/00
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    Q 系列显示屏

    BDL3220QL/00

    增强您的公共显示体验

    先进的 LED 显示屏，以一种更为环保的方式带来令人惊叹的清晰画质。凭借其出众的性能和可靠性，以及低功耗，对于追求卓越的项目，这绝对称得上理想之选。 查看所有优势

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      增强您的公共显示体验

      超值智能性能

      • 32 英寸
      • 侧光式 LED 背光源
      • 全高清
      借助 HTML5，连接并控制存储在云中的内容

      借助 HTML5，连接并控制存储在云中的内容

      利用集成式 HTML5 浏览器，连接并控制存储在云中的内容。在线设计您的显示内容，并将其与显示屏或完整网络连接。只需插入用于网络连接的 RJ45 互联网线缆，将显示屏与专用 url 地址连接，即可播放基于云的内容。

      用于节能的 SmartPower 技术

      用于节能的 SmartPower 技术

      系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。

      3 年保修

      3 年保修

      享受我们全面的3 年保修，让您无忧无虑。凭借遍布全球的客户服务中心以及我们的快速周转时间，您完全可以放心，在出现极不可能的显示故障时，我们会在最短的时间内发现和解决问题，令您完全满意。

      全高清 LED 技术带来逼真的图像

      白色 LED 属固态元件，能够更迅速地达到充分、恒定的亮度，缩短亮起时间。LED 中不含汞物质，因此有利于环保的回收和处理过程。LED 可实现更佳的 LCD 背光亮度控制，从而能达到非常高的对比度。由于整个屏幕的亮度非常均衡，它还能提供非凡的色彩再现。

      AMVA 可带来宽视角、更高对比度的鲜艳图像

      飞利浦 AMVA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。轻松处理标准应用，尤为适合最严苛的图形应用。它具有的象素管理技术可为您带来 178/178 度超宽视角，从而实现清晰的图像。

      智能控制软件套装

      使用本款功能强大的软件工具控制和管理网络上显示的所有标志牌，此工具可让您通过 RJ45 或 RS232 连接集中更改显示设置。在创建视频墙时，智能控制可让您设置视频输入、修改颜色设置和设置显示屏的 ID，甚至诊断各个显示屏的状态，从而让您从中心位置轻松管理显示屏。

      连接显示屏并通过 DLNA 开始共享

      只需通过所有兼容 DLNA 的媒体设备将移动设备或媒体播放器中的内容共享并传输至显示屏即可。用以太网线连接每个显示屏，在本地网络中实时管理内容。只需连接显示屏，即可开始共享。

      USB 媒体播放

      通过 USB 端口享受自己的媒体播放。只需插入 USB 闪存盘，便可随时创建自己想要的传播营销信息的标志内容。凭借所支持的广泛媒体格式，这款功能强大的媒体播放器可提供卓越的画质和真正的灵活性。

      事件和时间随意安排

      您可随意安排在适当时刻显示适当内容，以满足客户信息传达的需求。混合并管理通过 USB、VGA、DVI 和 HDMI 等多路视频输入信号传输的内容。只需用计划功能创建一个或多个播放列表，便可全天候控制播放的内容。

      低于业内平均水平的功耗

      操作设备所需电能更低。

      符合 RoHS 标准，关爱环境

      飞利浦显示器的产品设计与生产是严格按照有害物质限制 (RoHS) 标准进行的，杜绝了铅和其它对环境有害的一切有毒物质。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（公制）
        80  厘米
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        31.5  英寸
        面板分辨率
        1920x1080p
        最佳分辨率
        1920 x 1080，60 赫兹
        亮度
        350  cd/m²
        对比度（标准）
        3000:1
        响应时间（标准）
        6.5  毫秒
        宽高比
        16:9
        视角（水平）
        178  度
        视角（垂直）
        178  度
        像素间距
        0.12125 x 0.36375 毫米
        显示屏色彩
        1670 万
        表面处理
        防眩涂层
        画面效果增强
        • 3/2 - 2/2 移动下拉
        • 3D 梳状滤波器
        • 运动补偿去隔行
        • 逐行扫描
        • 3D MA 去隔行
        • 动态对比度增强

      • 支持的显示分辨率

        电脑格式
        • 640 X 480，60、67、72、75 赫兹
        • 800 X 600，56、60、72、75 赫兹
        • 1024 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 800，60 赫兹
        • 1360 x 768，60 赫兹
        • 1366 x 768，60 赫兹
        • 1440 x 900，60 赫兹
        • 1600 x 1200，60 赫兹
        • 1920 x 1080，60 赫兹
        • 1920 x 1200，60 赫兹
        视频格式
        • 480i、60 赫兹
        • 480p、60 赫兹
        • 576p，50 赫兹
        • 576i，50 赫兹
        • 720p、50、60 赫兹
        • 1080i、50、60 赫兹
        • 1080p、50、60 赫兹

      • 连接

        视频输入
        • DVI-D
        • HDMI
        • VGA（模拟 D-Sub）
        • USB
        • 分量 (RCA)
        • 复合 (RCA)
        音频输入
        • 3.5 毫米插孔
        • 音频左/右 (RCA)
        音频输出
        • SPDIF
        • 音频左/右 (RCA)
        外部控制
        • RJ45
        • RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
        • IR（输入/输出）3.5 毫米插孔

      • 便利性

        屏幕节能功能
        像素偏移，低亮度
        键盘控制
        隐藏
        网络可控性
        RS232
        信号循环途径
        RS232

      • 尺寸

        机身宽度
        745.0  毫米
        机身高度
        439.5  毫米
        机身厚度
        39.8  毫米
        边框宽度
        19 毫米
        产品重量
        6.5  千克
        VESA 安装
        200 x 100 毫米
        包装盒宽度
        821.0  毫米
        包装盒高度
        557.0  毫米
        包装盒厚度
        119.0  毫米
        重量（含包装）
        9.0  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 ~ 40  °C
        相对湿度
        5 ~ 90  %
        MTBF
        60,000  小时

      • 功率

        功耗（开机模式）
        36 瓦（能源之星 6.0 测试方法）
        待机功耗
        < 0.5 瓦

      • 声音

        内置扬声器
        2 x 10 瓦 RMS

      • 附件

        随附的附件
        • 交流电源线
        • RS232 电缆
        • VGA 信号线
        • 遥控器
        • 遥控器电池
        • 光盘上的用户手册
        • 快速入门指南

      • 多媒体应用

        USB 播放视频
        • 3G2
        • 3GP
        • ASF
        • ASX
        • AVI
        • DAT
        • DivX
        • F4V
        • FLV
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPE
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • QT
        • TRP
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • Xvid
        USB 播放图片
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        USB 播放音频
        • AAC
        • AC3
        • AIF
        • AIFF
        • AMR
        • EC3
        • M4A
        • MP3
        • OGA
        • OGG
        • WAV
        • WMA

      • 其他条款

        保修
        3 年保修
        屏幕显示语言
        • 简体中文
        • 法语
        • 德语
        • 意大利语
        • 波兰语
        • 土耳其语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 繁体中文
        审批机构
        • CE
        • FCC, Class B
        • CCC
        • RoHS
        • UL/cUL
        • C-Tick
        • BSMI
        • CB
        • GOST

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 交流电源线
      • RS232 电缆
      • VGA 信号线
      • 遥控器
      • 遥控器电池
      • 光盘上的用户手册
      • 快速入门指南

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