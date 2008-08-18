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    液晶显示器

    BDL3231C/00

    创新的公共显示器，适合室内使用

    借助这款外观大气、可网络控制的 32 英寸液晶显示器控制您的成本。无论用于网络内部还是用作单独的公共显示器，该型号的一系列功能都能满足多种严苛的公共/公司场合的观看需要。

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    液晶显示器

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    创新的公共显示器，适合室内使用

    具有智能卡插槽

    • 32 英寸
    • 多媒体
    • HD Ready
    通过一根电缆实现全数字高清连接的 HDMI 输入

    通过一根电缆实现全数字高清连接的 HDMI 输入

    HDMI 可建立从信号源到屏幕的无压缩数字 RGB 连接。由于不需要转换为任何模拟信号，因此它可提供完美的图像。鉴于其信号质量并未降低，其画面也将更加清晰、闪烁更少。HDMI 智能地与信号源设备互通最高的输出分辨率。HDMI 输入与 DVI 信号源完全向后兼容，而不仅限于数字音频。HDMI 使用 HDCP 复制保护。

    用于节能的 SmartPower 技术

    用于节能的 SmartPower 技术

    系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。

    宽屏 WXGA 1366 x 768 分辨率，显示更清晰

    宽屏 XGA 分辨率液晶屏可以显示 1366 x 768 个像素；WXGA 允许显示器使用非隔行显示模式，这可确保显示性能更佳，色彩显示效果更精确。

    通过 SmartControl 功能设定不同的启动设置

    在网络设置的情况下，重新连接电源或停电后恢复时，您将希望能够控制所有显示器的启动条件。通过 RS232 命令，智能控制带来了充分的灵活性，提供四种不同的启动设置：电源状态、来源输入、音量级别和画面格式。在重新连接电源时，对于所有四种设置，您都可以选择让显示器记住它们上次的状态，或使用固定设置。

    隐藏并可锁定的控制按钮

    显示器上的控制按钮位置比较隐蔽，不易被直接按触。此外，可通过 RS232 禁用遥控传感器以及显示器上的控制按钮，从而可防止未经授权者操控置于公共场所的显示器。

    集成式 SmartCard Xpress 插槽，方便功能扩展

    SmartCard Xpress 是一种扩展插槽，可为显示器增添新的功能。飞利浦和/或第三方研制的多媒体卡可以通过该插槽顺利与显示器建立连接，因此无需使用外部设备。

    显示器具有网络可控性，可远程管理

    网络可控性允许用户通过 RS232 协议远程控制和调节显示器。

    可进行快速复制的无线 SmartLoader

    提供将所有菜单设置从一台显示器复制到其它显示器的功能。该功能确保了设备之间的统一性，且大大减少了安装时间。完全是无线操作。

    符合 RoHS 标准，关爱环境

    飞利浦显示器的产品设计与生产是严格按照有害物质限制 (RoHS) 标准进行的，杜绝了铅和其它对环境有害的一切有毒物质。

    技术规格

    • 图片/显示

      屏幕对角线尺寸（公制）
      81  厘米
      屏幕对角线尺寸（英寸）
      32  英寸
      宽高比
      16:9
      LCD 面板类型
      • 1366 x 768 像素
      • 防眩偏振
      出色分辨率
      1360 x 768 @ 60Hz
      亮度
      500  cd/m²
      显示屏色彩
      1670 万色
      动态屏幕对比度
      3000:1
      响应时间（标准）
      8  毫秒
      视角（水平）
      178  度
      视角（垂直）
      178  度
      画面效果增强
      • 3/2 - 2/2 移动下拉
      • 3D 梳状滤波器
      • 3D MA 去隔行
      • 逐行扫描
      • 动态对比度增强
      垂直扫描频率
      56 - 75 赫兹
      显示屏类型
      LCD WXGA 有源阵列 TFT

    • 连接

      PC
      • 3.5 毫米电脑音频输入 x1
      • RS232 D-Sub9
      • VGA 输入 D-Sub 15HD
      AV 输入
      • HDMI x2
      • 分量 (YPbPr) 2x
      • YPbPr 2x 音频 (L/R)
      • 复合 (CVBS) x1
      • 音频 (L/R) x1
      • S-video x1
      其它接口
      S/PDIF 输出（同轴）
      连通性增强
      • SmartCard 扩展插槽
      • 外置扬声器接口

    • 便利性

      画中画
      VGA 主显示器上的 CVBS PIP
      审批机构
      • CE 标记
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS
      • GOST
      • SEMKO
      网络可控性
      RS232
      VESA 安装
      400 x 200 毫米
      屏幕格式调整
      • 4:3
      • 宽银幕
      • 字幕缩放
      • 超宽
      • 14:9 缩放
      • 16:9 缩放

    • 声音

      内置扬声器
      2
      输出功率 (RMS)
      2 x 10 瓦
      音效增强
      灵智声音
      声音系统
      • 立体声
      • 单声道

    • 功率

      主电源
      90-264 伏交流电、50/60 赫兹
      功耗（开机模式）
      标准：82 瓦 (VGA) 109 瓦（视频）
      待机功耗
      < 3 瓦

    • 支持的显示分辨率

      电脑格式
      • 640 X 480，60/67/72/75 赫兹
      • 800 X 600，56、60、72、75 赫兹
      • 1024 X 768，60、70、75 赫兹
      • 1280 x 720，60 赫兹
      • 1280 x 768，60 赫兹
      • 1360 x 768，60 赫兹
      视频格式
      • 480i，60 赫兹
      • 480p，60 赫兹
      • 576p，50 赫兹
      • 576i，50 赫兹
      • 720p，50/60 赫兹
      • 1080i，60 赫兹

    • 尺寸

      包装盒厚度
      28  毫米
      包装盒高度
      61.2  毫米
      包装盒宽度
      90.1  毫米
      机身高度（含桌架）
      531  毫米
      机身高度（含桌架）（英寸）
      20.9  英寸
      机身宽度
      792  毫米
      产品重量
      12.67  千克
      机身厚度（含桌架）
      205  毫米
      机身高度
      487  毫米
      机身厚度
      115  毫米
      机身厚度（含桌架）（英寸）
      8.1  英寸
      机身宽度（英寸）
      31.2  英寸
      机身高度（英寸）
      19.2  英寸
      机身厚度（英寸）
      4.5  英寸
      包装盒厚度（英寸）
      11  英寸
      包装盒高度（英寸）
      24.1  英寸
      包装盒宽度（英寸）
      35.5  英寸
      产品重量（磅）
      27.93  磅
      重量（含包装）
      13.21  千克
      重量（含包装）（磅）
      29.12
      MTBF
      100,000（不含 CCFL 50,000）小时

    • 技术规格

      操作温度范围
      0 - 40  °C
      相对湿度范围
      5% - 90%

    • 调谐器/接收/发送

      视频播放
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM

    • 附件

      随附的附件
      • 桌架
      • 交流电源线
      • VGA 信号线
      • 遥控器
      • 遥控器电池
      • 快速入门指南
      • HDMI-DVI 适配器电缆
      • 光盘上的用户手册
      可选配件
      SmartLoader 22AV1135

    • 其他条款

      边框
      金属灰黑色
      保修
      欧洲/北美：3 年，APMEA：1 年

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 桌架
    • 交流电源线
    • VGA 信号线
    • 遥控器
    • 遥控器电池
    • 快速入门指南
    • HDMI-DVI 适配器电缆
    • 光盘上的用户手册
    • 可选配件: SmartLoader 22AV1135
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