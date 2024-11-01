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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
HDMI 可建立从信号源到屏幕的无压缩数字 RGB 连接。由于不需要转换为任何模拟信号，因此它可提供完美的图像。鉴于其信号质量并未降低，其画面也将更加清晰、闪烁更少。HDMI 智能地与信号源设备互通最高的输出分辨率。HDMI 输入与 DVI 信号源完全向后兼容，而不仅限于数字音频。HDMI 使用 HDCP 复制保护。
此款显示屏拥有被认为是全高清的分辨率。当今全新的 LCD 屏幕技术具有全高清的宽银幕分辨率（1080 行逐行扫描，每行 1920 像素）。多达 1080 行的高清输入信号能够带来更引人入胜的画质。它可生成清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像以及理想的亮度和非凡的色彩。此绚丽的图像将带给您增强的观看体验。
显示器上的控制按钮位置比较隐蔽，不易被直接按触。此外，可通过 RS232 禁用遥控传感器以及显示器上的控制按钮，从而可防止未经授权者操控置于公共场所的显示器。
网络可控性允许用户通过 RS232 协议远程控制和调节显示器。
长时间显示静态图像可能在液晶显示屏上留下“叠影”或产生图像残留。虽然液晶显示屏中的图像残留不会持久存在，但是您也需要防止这种现象发生，尤其是在全天候显示内容的场景中。
飞利浦显示器的产品设计与生产是严格按照有害物质限制 (RoHS) 标准进行的，杜绝了铅和其它对环境有害的一切有毒物质。
内置缩放功能支持视频墙矩阵的轻松部署，无需昂贵的外置设备。可容纳 25 个显示屏的 VidiWall，方法是在每个水平和垂直方向划分 5 个显示屏。
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