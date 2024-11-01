全高清液晶显示屏，1920x1080

此款显示屏拥有被认为是全高清的分辨率。当今全新的 LCD 屏幕技术具有全高清的宽银幕分辨率（1080 行逐行扫描，每行 1920 像素）。多达 1080 行的高清输入信号能够带来更引人入胜的画质。它可生成清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像以及理想的亮度和非凡的色彩。此绚丽的图像将带给您增强的观看体验。