后盖中的智能插入位置可放置小型 PC

专业电脑是大多数公共显示安装的一部分。专业电脑通常可为显示增加总深度，但同时也带来许多线缆零乱问题。因此我们设计了这款后盖具有智能插入装置的显示屏，非常适合集成小巧的专业电脑。最重要的是，线缆管理系统提供了出色的解决方案，可使线缆井井有条和具有专业水准。