包装盒中的其他物品
- 遥控器
- 遥控器电池
- 交流电源线
- VGA 信号线
- 光盘上的用户手册
- 快速入门指南
- 可选配件: 固定壁挂
- 可选配件: 活动壁挂
- 可选配件: 吊架
系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。
宽屏 XGA 分辨率液晶屏可以显示 1366 x 768 个像素；WXGA 允许显示器使用非隔行显示模式，这可确保显示性能更佳，色彩显示效果更精确。
窄边框设计为公共显示器的外形增添了时尚气息，能够很好地和几乎所有环境融为一体。此外，该设计使显示器成为平铺矩阵视频墙的理想选择。
无论是以 3x3、2x4 还是 5x5 布局安装视频墙，每个图像的色彩性能与每个显示屏使用的都应保持一致。因此，每个显示屏还在工厂的时候就已经专门校准，以符合最高的高级视频墙标准。
专业电脑是大多数公共显示安装的一部分。专业电脑通常可为显示增加总深度，但同时也带来许多线缆零乱问题。因此我们设计了这款后盖具有智能插入装置的显示屏，非常适合集成小巧的专业电脑。最重要的是，线缆管理系统提供了出色的解决方案，可使线缆井井有条和具有专业水准。
自动根据环境光线调节显示设置，无需用户干预。
此公共显示器含有温度传感器，用于监控设备内部安全状况。如果内部温度超过预设的温度限制，设备内部两台风扇会自动启动，将显示器冷却到常温。
长时间停留在屏幕上的静态图像可能在液晶显示屏上留下“叠影”或产生图像残留效应。虽然液晶显示屏中的图像残留不会持久存在，但是您需要防止这种现象发生，尤其是在全天候显示内容的场所。
借助 700 尼特面板，即使在具有极大环境亮度的地方，也可享受更清晰的图像。您的观众可以在远离阳光直射但亮度仍比一般地方高的位置享受更佳的图像质量，大大优化观赏体验。
内置缩放功能支持视频墙矩阵的轻松部署，无需昂贵的外置设备。支持多种不同的配置，创造令人惊叹的视频墙变得异常简单。。
图片/显示
支持的显示分辨率
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功率
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