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液晶显示器

BDL4681XU/00
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    液晶显示器

    BDL4681XU/00

    吸引目光，打动观众

    让时尚的无缝视频墙为您传情达意。不论使用 5 x 5 正方形矩阵还是以 1 x 3 纵向摆放，您的观众一样为之惊叹！ 查看所有优势

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      吸引目光，打动观众

      带超薄边框显示屏

      • 117 厘米（46 英寸）
      • 多媒体
      • 高清
      用于节能的 SmartPower 技术

      用于节能的 SmartPower 技术

      系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。

      宽屏 WXGA 1366 x 768 分辨率，显示更清晰

      宽屏 XGA 分辨率液晶屏可以显示 1366 x 768 个像素；WXGA 允许显示器使用非隔行显示模式，这可确保显示性能更佳，色彩显示效果更精确。

      采用窄边框设计，外形时尚

      窄边框设计为公共显示器的外形增添了时尚气息，能够很好地和几乎所有环境融为一体。此外，该设计使显示器成为平铺矩阵视频墙的理想选择。

      先进的原厂色彩校准

      无论是以 3x3、2x4 还是 5x5 布局安装视频墙，每个图像的色彩性能与每个显示屏使用的都应保持一致。因此，每个显示屏还在工厂的时候就已经专门校准，以符合最高的高级视频墙标准。

      后盖中的智能插入位置可放置小型 PC

      专业电脑是大多数公共显示安装的一部分。专业电脑通常可为显示增加总深度，但同时也带来许多线缆零乱问题。因此我们设计了这款后盖具有智能插入装置的显示屏，非常适合集成小巧的专业电脑。最重要的是，线缆管理系统提供了出色的解决方案，可使线缆井井有条和具有专业水准。

      根据环境条件自动调节亮度

      自动根据环境光线调节显示设置，无需用户干预。

      温度传感器衡量设备安全状况

      此公共显示器含有温度传感器，用于监控设备内部安全状况。如果内部温度超过预设的温度限制，设备内部两台风扇会自动启动，将显示器冷却到常温。

      高级防图像残留功能

      长时间停留在屏幕上的静态图像可能在液晶显示屏上留下“叠影”或产生图像残留效应。虽然液晶显示屏中的图像残留不会持久存在，但是您需要防止这种现象发生，尤其是在全天候显示内容的场所。

      高亮度带来更清晰的图像

      借助 700 尼特面板，即使在具有极大环境亮度的地方，也可享受更清晰的图像。您的观众可以在远离阳光直射但亮度仍比一般地方高的位置享受更佳的图像质量，大大优化观赏体验。

      增强的缩放功能支持平铺矩阵的应用

      内置缩放功能支持视频墙矩阵的轻松部署，无需昂贵的外置设备。支持多种不同的配置，创造令人惊叹的视频墙变得异常简单。。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（公制）
        117  厘米
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        46  英寸
        面板分辨率
        1366 x 768p
        最佳分辨率
        1360 x 768 @ 60Hz
        亮度
        700  cd/m²
        对比度（标准）
        3000:1
        响应时间（标准）
        8  毫秒
        宽高比
        16:9
        视角（水平）
        178  度
        视角（垂直）
        178  度
        像素间距
        0.7455 x 0.7455
        显示屏色彩
        1670 万色
        画面效果增强
        • 3/2 - 2/2 移动下拉
        • 3D 梳状滤波器
        • 运动补偿去隔行
        • 逐行扫描
        • 3D MA 去隔行
        • 动态对比度增强

      • 支持的显示分辨率

        电脑格式
        • 640 X 480，60、67、72、75 赫兹
        • 800 X 600，56、60、72、75 赫兹
        • 1024 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 800，60 赫兹
        • 1280 x 1024，60 赫兹
        • 1360 x 768，60 赫兹
        • 1366 x 768，60 赫兹
        • 1440 x 900，60 赫兹
        • 1600 x 1200，60 赫兹
        • 1920 x 1080，60 赫兹
        • 1920 x 1200，60 赫兹
        视频格式
        • 480i、60 赫兹
        • 480p、60 赫兹
        • 576p，50 赫兹
        • 576i，50 赫兹
        • 720p、50、60 赫兹
        • 1080i、50、60 赫兹
        • 1080p、50、60 赫兹

      • 连接

        PC
        • VGA 输入 D-Sub 15HD
        • VGA 输出 D-Sub 15HD
        • DVI-D x1
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9 输出
        • 3.5 毫米电脑音频输入 x1
        AV 输入
        • HDMI x1
        • 分量 (BNC) x1
        • 复合 (RCA) x1
        • 复合 (BNC) x1
        • S-video x1
        • 音频 (L/R) x2
        AV 输出
        • 复合 (BNC) x1
        • 音频 (L/R) x1
        其它接口
        外置扬声器接口

      • 便利性

        放置
        • 纵向
        • 横向
        平铺矩阵
        5 x 5
        画中画
        • PBP
        • PIP
        • POP
        屏幕节能功能
        像素偏移，低亮度
        信号循环途径
        • RS232
        • VGA
        键盘控制
        • 隐藏
        • 锁定
        遥控信号
        锁定
        便于安装
        • 提把
        • 智能插入位置
        节能功能
        • 环境光传感器
        • 智能电源管理
        安全控制功能
        • 热量控制
        • 温度传感器
        画面效果
        高级色彩控制
        包装
        可循环使用包装盒
        网络可控性
        RS232

      • 尺寸

        边框厚度
        B/R 2.4 毫米 - 0.09 英寸、T/L 4.3 毫米 - 0.16 英寸
        智能插入装置
        200 x 280 x 55 毫米
        智能插入位置 (宽x高x厚)（英寸）
        7.9 x 11.0 x 2.17 英寸
        机身宽度
        1026  毫米
        机身高度
        578  毫米
        机身厚度
        133  毫米
        机身宽度（英寸）
        40.4  英寸
        机身高度（英寸）
        22.8  英寸
        机身厚度（英寸）
        5.2  英寸
        产品重量
        27.5  千克
        产品重量（磅）
        60.6  磅
        VESA 安装
        400x200 毫米（机身）、100x100 毫米（智能卡槽）

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 - 40  °C
        相对湿度
        5 - 90  %
        MTBF
        50.000  小时

      • 功率

        主电源
        90-264 伏交流电、50/60 赫兹
        功耗（开机模式）
        标准 212 瓦
        待机功耗
        < 1 瓦

      • 声音

        内置扬声器
        2 x 12 瓦（8 欧姆）

      • 附件

        随附的附件
        • 遥控器
        • 遥控器电池
        • 交流电源线
        • VGA 信号线
        • 光盘上的用户手册
        • 快速入门指南
        可选配件
        • 固定壁挂
        • 活动壁挂
        • 吊架

      • 其他条款

        边框
        金属灰黑色
        保修
        欧洲/北美：3 年
        屏幕显示语言
        • 简体中文
        • 法语
        • 德语
        • 意大利语
        • 波兰语
        • 土耳其语
        • 俄语
        • 简体中文
        审批机构
        • CE
        • FCC, Class B
        • CCC
        • RoHS
        • UL/cUL

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 遥控器电池
      • 交流电源线
      • VGA 信号线
      • 光盘上的用户手册
      • 快速入门指南
      • 可选配件: 固定壁挂
      • 可选配件: 活动壁挂
      • 可选配件: 吊架

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