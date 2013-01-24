包装盒中的其他物品
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- VGA 信号线
- 光盘上的用户手册
- 快速入门指南
系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。
使用 DVI 菊花链创建 15 x 10 多达 150 块显示屏的视频墙。只需将 DVI 输出端口连接至另一显示屏的 DVI 输入端口，即可创造最令人惊叹的视频墙体验。
采用直下式 LED 背光源可获得更高的对比度，享受优异的光均匀度。更纯粹的白色使色域更宽，增强了色彩显示效果，让您的观赏体验从未如此愉悦。由于功耗大幅度降低，您的整体总拥有成本也会降低。
通过一条 HDMI 线缆即可运行所有操作命令和传输视频信号，从而完全控制显示屏。该独特功能极其简单便捷，可确保显示屏的流畅运行和有效维护。消费电子控制 (CEC) 命令可让您轻松自如地查找有关显示屏的重要信息。
LAN (RJ45) 端口的引入使显示屏实现了简易控制。通过 RJ45 连接，您可方便快速地配置每台显示屏或查出每台设备的状态。
享受显示屏端口的高带宽图形支持带来的清澈画面。除了传输全高清视频外，显示屏端口还能传输音频，从而省去了使用额外线缆的必要。
专业电脑是大多数公共显示安装的一部分。专业电脑通常可为显示增加总深度，但同时也带来许多线缆零乱问题。因此我们设计了这款后盖具有智能插入装置的显示屏，非常适合集成小巧的专业电脑。最重要的是，线缆管理系统提供了出色的解决方案，可使线缆井井有条和具有专业水准。
此款显示屏拥有被认为是全高清的分辨率。当今最新的 LCD 屏幕技术具有全高清的宽银幕分辨率（1080 行逐行扫描，每行 1920 像素）。多达 1080 行的高清输入信号能够带来最引人入胜的画质。它可生成清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像以及最佳的亮度和超凡的色彩。此绚丽的图像将带给您增强的观看体验。
自动根据环境光线调节显示设置，无需用户干预。
借助 700 尼特面板，即使在具有极大环境亮度的地方，也可享受更清晰的图像。您的观众可以在远离阳光直射但亮度仍比一般地方高的位置享受更佳的图像质量，大大优化观赏体验。
内置缩放功能支持视频墙矩阵的轻松部署，无需昂贵的外置设备。支持多种不同的配置，创造令人惊叹的视频墙变得异常简单。。
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