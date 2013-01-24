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LED 显示屏

BDL5585XL/00
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    LED 显示屏

    BDL5585XL/00

    让观众陶醉其中

    传达营销信息从未如此时尚。借助超窄边框和各种功能，本款显示屏可作为独立装置实现无缝搭配，或作为醒目视频墙的一部分。 查看所有优势

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      让观众陶醉其中

      使用本款高性能液晶显示屏

      • 140 厘米（55 英寸）
      • 直下式 LED
      • 全高清
      用于节能的 SmartPower 技术

      用于节能的 SmartPower 技术

      系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。

      DVI 菊花链

      DVI 菊花链

      使用 DVI 菊花链创建 15 x 10 多达 150 块显示屏的视频墙。只需将 DVI 输出端口连接至另一显示屏的 DVI 输入端口，即可创造最令人惊叹的视频墙体验。

      直下式 LED 背光源

      采用直下式 LED 背光源可获得更高的对比度，享受优异的光均匀度。更纯粹的白色使色域更宽，增强了色彩显示效果，让您的观赏体验从未如此愉悦。由于功耗大幅度降低，您的整体总拥有成本也会降低。

      多功能。单线

      通过一条 HDMI 线缆即可运行所有操作命令和传输视频信号，从而完全控制显示屏。该独特功能极其简单便捷，可确保显示屏的流畅运行和有效维护。消费电子控制 (CEC) 命令可让您轻松自如地查找有关显示屏的重要信息。

      网络可控性：RJ45

      LAN (RJ45) 端口的引入使显示屏实现了简易控制。通过 RJ45 连接，您可方便快速地配置每台显示屏或查出每台设备的状态。

      显示屏端口提供更快速的图形支持

      享受显示屏端口的高带宽图形支持带来的清澈画面。除了传输全高清视频外，显示屏端口还能传输音频，从而省去了使用额外线缆的必要。

      后盖中的智能插入位置可放置小型 PC

      专业电脑是大多数公共显示安装的一部分。专业电脑通常可为显示增加总深度，但同时也带来许多线缆零乱问题。因此我们设计了这款后盖具有智能插入装置的显示屏，非常适合集成小巧的专业电脑。最重要的是，线缆管理系统提供了出色的解决方案，可使线缆井井有条和具有专业水准。

      全高清液晶显示屏，1920x1080

      此款显示屏拥有被认为是全高清的分辨率。当今最新的 LCD 屏幕技术具有全高清的宽银幕分辨率（1080 行逐行扫描，每行 1920 像素）。多达 1080 行的高清输入信号能够带来最引人入胜的画质。它可生成清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像以及最佳的亮度和超凡的色彩。此绚丽的图像将带给您增强的观看体验。

      根据环境条件自动调节亮度

      自动根据环境光线调节显示设置，无需用户干预。

      高亮度带来更清晰的图像

      借助 700 尼特面板，即使在具有极大环境亮度的地方，也可享受更清晰的图像。您的观众可以在远离阳光直射但亮度仍比一般地方高的位置享受更佳的图像质量，大大优化观赏体验。

      增强的缩放功能支持平铺矩阵的应用

      内置缩放功能支持视频墙矩阵的轻松部署，无需昂贵的外置设备。支持多种不同的配置，创造令人惊叹的视频墙变得异常简单。。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（公制）
        139.7  厘米
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        55  英寸
        面板分辨率
        1920x1080
        最佳分辨率
        1920 x 1080，60 赫兹
        亮度
        700  cd/m²
        对比度（标准）
        3000:1
        宽高比
        16:9
        视角（水平）
        178  度
        视角（垂直）
        178  度
        像素间距
        0.63 x 0.63 毫米
        显示屏色彩
        10.7 亿
        画面效果增强
        • 3/2 - 2/2 移动下拉
        • 3D 梳状滤波器
        • 运动补偿去隔行
        • 逐行扫描
        • 3D MA 去隔行
        • 动态对比度增强

      • 支持的显示分辨率

        电脑格式
        • 640 X 480，60、67、72、75 赫兹
        • 800 X 600，56、60、72、75 赫兹
        • 1024 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 800，60 赫兹
        • 1280 x 1024，60 赫兹
        • 1360 x 768，60 赫兹
        • 1366 x 768，60 赫兹
        • 1440 x 900，60 赫兹
        • 1600 x 1200，60 赫兹
        • 1920 x 1080，60 赫兹
        • 1920 x 1200，60 赫兹
        视频格式
        • 480i、60 赫兹
        • 480p、60 赫兹
        • 576p，50 赫兹
        • 576i，50 赫兹
        • 720p、50、60 赫兹
        • 1080i、50、60 赫兹
        • 1080p、50、60 赫兹

      • 连接

        PC
        • VGA 输入 D-Sub 15HD
        • VGA 输出 D-Sub 15HD
        • DVI-D x1
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9 输出
        • 3.5 毫米电脑音频输入 x1
        • RJ45
        AV 输入
        分量 (BNC) x1
        其它接口
        • 显示屏端口
        • DVI 输出
        • USB
        • HDMI

      • 便利性

        平铺矩阵
        高达 15 x 10
        画中画
        • PBP
        • PIP
        • POP
        信号循环途径
        • RS232
        • VGA
        键盘控制
        隐藏
        便于安装
        • 交流输出
        • 提把
        • 智能插入位置
        节能功能
        • 环境光传感器
        • 智能电源管理
        网络可控性
        • RS232
        • RJ45
        放置
        • 纵向
        • 横向

      • 尺寸

        边框厚度
        面板之间合计 5.5 毫米
        机身宽度
        1215  毫米
        机身宽度（英寸）
        47.8  英寸
        机身高度
        686  毫米
        机身高度（英寸）
        27.0  英寸
        机身厚度
        126  毫米
        机身厚度（英寸）
        5.0  英寸
        VESA 安装
        400 x 200 毫米

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 - 40  °C
        相对湿度
        5 - 90  %
        MTBF
        60,000  小时

      • 功率

        功耗（开机模式）
        150 瓦
        待机功耗
        < 1 瓦

      • 声音

        内置扬声器
        2 x 10 瓦 (RMS)

      • 附件

        随附的附件
        • 遥控器
        • 遥控器电池
        • 交流电源线
        • VGA 信号线
        • 光盘上的用户手册
        • 快速入门指南

      • 其他条款

        屏幕显示语言
        • 简体中文
        • 法语
        • 德语
        • 意大利语
        • 波兰语
        • 土耳其语
        • 俄语
        • 简体中文
        审批机构
        • CE
        • FCC, Class B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS

      • 包装尺寸

        EAN
        87 12581 60492 9
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 遥控器电池
      • 交流电源线
      • VGA 信号线
      • 光盘上的用户手册
      • 快速入门指南

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