包装盒中的其他物品
- 遥控器
- 遥控器电池
- 交流电源线
- VGA 信号线
- 光盘上的用户手册
- 快速入门指南
对于要求严苛的商业应用来讲，确保内容的正常播放和运行至关重要。而您根本不可能遇到内容无法播放的情况，故障转移以突破性的技术对内容提供保护，当媒体播放器出现故障时便会在屏幕上播放备份内容。主要输入出现故障时，故障转移会自动发挥作用。只需选择主要输入连接和故障转移连接，便可以获得即时保护。
使用 DVI 菊花链创建 15 x 10 多达 150 块显示屏的视频墙。只需将 DVI 输出端口连接至另一显示屏的 DVI 输入端口，即可创造最令人惊叹的视频墙体验。
由于业务永不眠，我们度身设计的标志牌可 7 天 24 小时全天候使用。利用优质组件确保更高质量，您可以完全依赖本系列型号来实现全天候可靠性。
此款显示屏拥有被认为是全高清的分辨率。当今最新的 LCD 屏幕技术具有全高清的宽银幕分辨率（1080 行逐行扫描，每行 1920 像素）。多达 1080 行的高清输入信号能够带来最引人入胜的画质。它可生成清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像以及最佳的亮度和超凡的色彩。此绚丽的图像将带给您增强的观看体验。
采用直下式 LED 背光源可获得更高的对比度，享受优异的光均匀度。更纯粹的白色使色域更宽，增强了色彩显示效果，让您的观赏体验从未如此愉悦。由于功耗大幅度降低，您的整体总拥有成本也会降低。
通过超窄边显示屏打造最令人惊叹的视频墙。内置拼接墙功能最多可配置15 x 10 共150块显示屏，使用业界最窄的边框，您几乎感觉不到画面之间的空隙，可让您尽享难以置信的视觉体验。
借助 800 尼特面板，即使在具有极大环境亮度的地方，也可享受更清晰的图像。您的观众可以在远离阳光直射但亮度仍比一般地方高的位置享受更佳的图像质量，大大优化观赏体验。
我们先进的色彩校准工具能够确保安装在网络中的所有显示屏保持统一的色彩。该工具可在标牌应用中自动调节所有显示屏，以确保最终色彩保持统一，从而为观众带来最难忘的视觉体验。
专业电脑是大多数公共显示安装的一部分。专业电脑通常可为显示增加总深度，但同时也带来许多线缆零乱问题。因此我们设计了这款后盖具有智能插入装置的显示屏，非常适合集成小巧的专业电脑。最重要的是，线缆管理系统提供了出色的解决方案，可使线缆井井有条和具有专业水准。
使用本款功能强大的软件工具控制和管理网络上显示的所有标志牌，此工具可让您通过 RJ45 或 RS232 连接集中更改显示设置。在创建视频墙时，智能控制可让您设置视频输入、修改颜色设置和设置显示屏的 ID，甚至诊断各个显示屏的状态，从而让您从中心位置轻松管理显示屏。
通过一个遥控器和主显示屏即可控制显示网络中的所有显示屏。简单而又方便，这意味着您在使用遥控器时不必担心其他显示屏更改配置设置。
该显示器还可安全可靠地以纵向位置安装。
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