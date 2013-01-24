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Philips Sonicare For Kids

迷你型声波震动牙刷头

HX6032
Sonicare
Sonicare
  • 瞬间获得卓越的清洁效能。 瞬间获得卓越的清洁效能。 瞬间获得卓越的清洁效能。
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    Philips Sonicare For Kids 迷你型声波震动牙刷头

    HX6032

    瞬间获得卓越的清洁效能。

    Sonicare For Kids 牙刷头非常适合小嘴和成长中的牙齿。专用于 For Kids 电动牙刷，二者搭配使用可带来愉悦的安全体验，帮助儿童找到乐趣和养成良好的习惯。 查看所有优势

    Philips Sonicare For Kids 迷你型声波震动牙刷头

    瞬间获得卓越的清洁效能。

    Sonicare For Kids 牙刷头非常适合小嘴和成长中的牙齿。专用于 For Kids 电动牙刷，二者搭配使用可带来愉悦的安全体验，帮助儿童找到乐趣和养成良好的习惯。 查看所有优势

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    Sonicare For Kids 牙刷头非常适合小嘴和成长中的牙齿。专用于 For Kids 电动牙刷，二者搭配使用可带来愉悦的安全体验，帮助儿童找到乐趣和养成良好的习惯。 查看所有优势

    Philips Sonicare For Kids 迷你型声波震动牙刷头

    瞬间获得卓越的清洁效能。

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      瞬间获得卓越的清洁效能。

      清洁并保护 3 岁以上儿童成长中的牙齿

      • 2 个装
      • 体积小巧
      • 卡入式
      • 儿童友好清洁
      3 岁以上

      3 岁以上

      飞利浦 Sonicare For Kids 标准牙刷头采用曲线外形，贴合三岁以上儿童的牙齿，柔软刷毛带来轻柔清洁体验。牙刷头背面采用橡胶制成，令清洁更安全更愉悦。并为七岁以上儿童提供更大的标准尺寸。

      充分利用每秒钟，带来卓越的清洁效能

      充分利用每秒钟，带来卓越的清洁效能

      使用我们的声波震动牙刷，您能充分利用孩子刷牙的有限时间，帮助其养成健康的刷牙习惯和掌握刷牙技巧。

      经过精心设计，可大幅增加声波震动

      经过精心设计，可大幅增加声波震动

      飞利浦 Sonicare 刷头对于我们的高频率和高幅度牙刷移动核心技术关重要，每分钟可震动达 31000 次。我们的声波技术将动力从刷柄完全传递给刷头的尖端。这种声波的移动可产生流动洁力，令液体渗入牙缝之间和牙龈周围，从而时刻获得良好但轻柔的清洁效果。

      可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

      可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

      飞利浦 Sonicare For Kids 刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。

      是养成健康口腔护理习惯的一部分

      是养成健康口腔护理习惯的一部分

      就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。

      提示型刷毛可确保您有效地进行清洁

      乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会褪色成白色，帮助提醒您应该更换刷头了。为获得良好效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。

      技术规格

      • 包含

        刷头
        2 支Sonicare for Kids 小型牙刷头

      • 兼容性

        牙刷头系统
        卡入式
        适用型号
        • HealthyWhite+
        • 儿童

      • 设计和外观

        刷毛硬度
        普通
        颜色
        蓝色和红色
        提示型刷毛
        蓝色刷毛逐渐褪色
        规格
        设计精巧

      • 健康益处

        去除牙菌斑
        有助于去除牙菌斑

      • 质量和性能

        替换
        每隔 3 个月
        经过测试
        带来理想使用效果

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